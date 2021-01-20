https://ria.ru/20210120/dengi-1593891081.html

Археологи изучили самые древние деньги из европейских кладов

Археологи изучили самые древние деньги из европейских кладов

Нидерландские археологи, изучившие содержимое множества древних кладов, пришли к выводу, что в Европе в эпоху ранней бронзы в качестве первых денег использовали РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T22:00

2021-01-20T22:00

2021-01-20T22:00

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Нидерландские археологи, изучившие содержимое множества древних кладов, пришли к выводу, что в Европе в эпоху ранней бронзы в качестве первых денег использовали бронзовые предметы. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS ONE.Ученые давно пытаются узнать, когда возникли первые деньги и как они выглядели.Одна из ключевых особенностей денег — их универсальность и стандартизация. Поэтому археологи ищут в захоронениях и кладах большие количества одинаковых предметов, которые могли использовать в качестве валюты.Исследователи из Лейденского университета Майкл Куиджперс и Кэтэлин Попа изучили более 5000 артефактов из более чем 100 кладов Центральной Европы, относящихся по времени к бронзовому веку, и оценили их на предмет стандартности.Авторы обнаружили, что целый ряд бронзовых предметов, в частности дугообразные полоски, кольца-браслеты и лезвия топоров, во многих кладах были практически одинаковыми — оценивающий их вес на глаз человек не заметил бы разницы. Так, вес 70 процентов бронзовых полосок, найденных на территории современных Германии, Австрии, Чехии, Словакии и Польши, составил около 195 граммов.Ученые считают, что такие полностью стандартизированные по форме и весу предметы играли роль первых денег, которые курсировали на огромной территории. Гипотезу подкрепляет и тот факт, что археологи постоянно находят клады, содержащие множество таких однородных изделий.В южной части Центральной Европы — в южной Германии, Чехии и Австрии — это полоски и кольца, а в северной — в северо-восточной Германии и Польше — это больше топоры. В центральной Германии, Богемии и Моравии встречаются все три типа предметов.В более поздних по возрасту находках, относящихся к эпохе средней бронзы в Европе, археологи часто обнаруживают кроме целых предметов и их части, как по отдельности, так и скрепленные вместе, что, по мнению авторов, говорит о появлении более точных инструментов взвешивания и более развитой системы счета, подразумевающей дробные числа."Мы предполагаем, что производство практически полностью идентичных копий колец, пластин и лезвий топоров и их использование в качестве товарных денег привело к более широкому признанию весовых стандартов и возникновению системы весов в Центральной Европе", — пишут авторы статьи.В конце бронзового века в кладах появляются артефакты из золота, а также расширяется территория распространения стандартных бронзовых предметов на север, в Скандинавию. До этого они присутствовали там только в единичных экземплярах, в захоронениях вместе со своими предполагаемыми владельцами.

https://ria.ru/20210115/arkheologiya-1593182735.html

https://ria.ru/20210113/ukraintsy-1592836225.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, археология, социология, европа, деньги