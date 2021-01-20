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Экс-министр экономики Украины предрек стране дефолт

Экс-министр экономики Украины предрек стране дефолт

Украина шаг за шагом движется к дефолту. Такое мнение в статье для издания "Главред" высказал бывший министр экономики страны Виктор Суслов. РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T06:49

2021-01-20T06:49

2021-01-20T06:49

виктор суслов (украинский экономист)

мвф

киев

украина

экономика

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Украина шаг за шагом движется к дефолту. Такое мнение в статье для издания "Главред" высказал бывший министр экономики страны Виктор Суслов.Бюджет Украины на 2021 год принят с большим дефицитом – 5,5 процента ВВП. Приемлемым уровнем, напомнил Суслов, во всем мире считается показатель до трех процентов.Такой размер дефицита указывает на неспособность страны сократить расходы при падающей экономике, высказал уверенность бывший министр. Данная ситуация, пояснил он, опасна наращиванием государственного долга – как внешнего, так и внутреннего, на обслуживание которого придется отдавать значительную часть доходов. В настоящее время на эту цель расходуется каждая третья гривна бюджета.По словам Суслова, спасти страну могло бы сокращение зарплат чиновников и прогрессивная шкала налогообложения, но власти на это не идут.Ранее стало известно, что в 2021 году Украина должна вернуть Международному валютному фонду (МВФ) почти 1,7 миллиарда долларов долгов, при этом она может рассчитывать на два транша в размере 1,4 миллиарда долларов.Наиболее крупные платежи — по 430 миллионов долларов — Киев должен осуществить в марте и в сентябре. При этом в 2022 году Украина должна заплатить фонду уже порядка 2,4 миллиарда долларов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210113/ukraina-1592750862.html

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киев

украина

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виктор суслов (украинский экономист), мвф, киев, украина, экономика