Экс-министр экономики Украины предрек стране дефолт
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Украина шаг за шагом движется к дефолту. Такое мнение в статье для издания "Главред" высказал бывший министр экономики страны Виктор Суслов.
Бюджет Украины на 2021 год принят с большим дефицитом – 5,5 процента ВВП. Приемлемым уровнем, напомнил Суслов, во всем мире считается показатель до трех процентов.
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Такой размер дефицита указывает на неспособность страны сократить расходы при падающей экономике, высказал уверенность бывший министр. Данная ситуация, пояснил он, опасна наращиванием государственного долга – как внешнего, так и внутреннего, на обслуживание которого придется отдавать значительную часть доходов. В настоящее время на эту цель расходуется каждая третья гривна бюджета.
По словам Суслова, спасти страну могло бы сокращение зарплат чиновников и прогрессивная шкала налогообложения, но власти на это не идут.
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Ранее стало известно, что в 2021 году Украина должна вернуть Международному валютному фонду (МВФ) почти 1,7 миллиарда долларов долгов, при этом она может рассчитывать на два транша в размере 1,4 миллиарда долларов.
Наиболее крупные платежи — по 430 миллионов долларов — Киев должен осуществить в марте и в сентябре. При этом в 2022 году Украина должна заплатить фонду уже порядка 2,4 миллиарда долларов.
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