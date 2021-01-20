https://ria.ru/20210120/dagestan-1593491866.html

Республика Дагестан

Республика Дагестан

Первые следы появления человека в Дагестане относятся к концу раннего палеолита (Ашельское время) около 150-180 тысяч лет назад. С началом бронзового века... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T04:08

2021-01-20T04:08

2021-01-20T04:08

россия

сергей меликов

республика дагестан

справки

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Первые следы появления человека в Дагестане относятся к концу раннего палеолита (Ашельское время) около 150-180 тысяч лет назад. С началом бронзового века горный Дагестан оказался в сфере великой земледельческой культуры: агрокультурное террасирование горных склонов достигло своих завершенных форм.В конце 1-го тысячелетия до нашей эры территория Дагестана входила в состав Кавказской Албании, затем – державы Сасанидов и Хазарии. В 20-х годах XIII века в Дагестан вторглись татаро-монголы, а в XIV веке войска Тохтамыша и Тимура. В этот период усилился процесс исламизации Дагестана. С середины XV века народы Дагестана столкнулись с новой политической силой – Сефевидским Ираном. С XVI века с образованием Русского централизованного государства, началось усиление его политического влияния на Дагестан. С этого времени на длительный период Дагестан оказался вовлеченным в противостояние трех соседних могущественных политических сил: Ирана, Турции и России. В 1722 году Петр I присоединил приморский Дагестан к России. Однако по Гянджинскому трактату (1735) Россия, заинтересованная в союзе с Ираном против Турции, уступила ему эти территории. Дагестан вновь вошел в состав России по Гюлистанскому договору (1813), завершившему русско-иранскую войну 1804-1813 годов. В ходе Кавказской войны 1817-1864 годов велось антиколониальное движение горцев, выступавших под лозунгами мюридизма под руководством имамов Дагестана Гази-Магомеда, Гамзат-бека и Шамиля. В 1859 году Шамиль под натиском российских войск вынужден был сдаться. В 1860 году была образована Дагестанская область. После революции 1917 года и гражданской войны в России Дагестан обрел политический статус. 13 ноября 1920 года на чрезвычайном съезде народов Дагестана была провозглашена декларация об автономии Дагестана, а 20 января 1921 года был принят Декрет об образовании Дагестанской АССР. В 1991 году, в результате распада СССР и образования на его территории независимых государств из числа бывших Союзных республик, Дагестан стал республикой в составе нового государства – Российской Федерации. 17 сентября 1991 года Дагестанская Автономная Советская Социалистическая Республика переименована в Дагестанскую ССР, а 17 декабря 1991 года – в Республику Дагестан.В августе 1999 года ряд районов Дагестана подверглись нападению незаконных вооруженных формирований с территории Чеченской республики. Вторжение послужило поводом к началу контртеррористических операций на Северном Кавказе (1999-2000). В августе-сентябре 1999 года федеральными войсками при поддержке дагестанского ополчения и местной милиции боевики были вытеснены с территории Дагестана.Дагестан расположен в юго-восточной части Северного Кавказа, вдоль побережья Каспийского моря. Республика Дагестан является самым южным регионом Российской Федерации, имеет прямой выход к международным морским путям.С севера граничит с Республикой Калмыкия, на северо-западе со Ставропольским краем, на западе с Чеченской Республикой, по водораздельному хребту Большого Кавказа – с Грузией, на юге с Азербайджаном. На востоке на протяжении 530 километров омывается водами Каспийского моря, по которому граничит с Казахстаном, Туркменией и Ираном.Дагестан занимает площадь 50,3 тысячи квадратных километров. Общая протяженность территории с севера на юг составляет около 420 километров, с запада на восток – 216 километров.По характеру рельефа территории республики разделена на четыре части: низменная, предгорная, внутренняя горная и высокогорная. По разнообразию растительно-климатических поясов республика не имеет равных в России: от субтропического леса в устье реки Самур, пустынь и полупустынь на севере республики до высокогорных тундр, ледников и альпийских лугов.Численность населения Дагестана, по данным на 1 января 2020 года, составляет 3,1 миллиона человек. В республике проживают 60 народностей и этнических групп, в том числе 30 коренных. Из народностей преобладают аварцы, даргинцы, кумыки, лезгины, лакцы.Столица Дагестана – город Махачкала. Другие крупные города: Дербент, Буйнакск, Хасавюрт, Каспийск, Кизляр.Высшим должностным лицом Дагестан является глава республики, который возглавляет исполнительную власть республики.Временно исполняющий обязанности главы Республики Дагестан с 5 октября 2020 года – Сергей Меликов. Экономика Республики Дагестан представляет собой многоотраслевое хозяйство с аграрно-индустриальной специализацией.Основную роль в формировании валового регионального продукта (ВРП) и в общем объеме налоговых доходов республики играют агропромышленный комплекс, строительство, промышленное производство, транспорт, связь и торговля.Ведущая роль в промышленном производстве принадлежит обрабатывающим производствам.Пищевая индустрия является главным отраслевым комплексом, продукция которого широко известна не только в стране, но и за ее пределами (АО "Кизлярский коньячный завод", ОАО "Дербентский завод игристых вин", АО "Дербентский коньячный комбинат", ОАО "Денеб").Значительное место в машиностроительном комплексе республики занимают предприятия военно-промышленного комплекса России.Кроме основных отраслевых комплексов в промышленности Дагестана развиты индустрия строительных материалов, деревообработка, химическая промышленность (производство стекловолокна, минеральных удобрений, лакокрасочное производство).Дагестан является одним из древнейших центров террасного земледелия и животноводства. Благоприятные агроклиматические условия республики обусловили развитие сельского хозяйства со специализацией на овцеводстве, коневодстве, виноградарстве, садоводстве и овощеводстве. Важной отраслью сельского хозяйства является козоводство.Основными направлениями развития агропромышленного комплекса являются: производство зерна (рожь, пшеница, кукуруза), плодов, ягод, картофеля, а также мяса, молока, шерсти, кожевенного сырья и яиц. В последнее время стремительно развивается элитное семеноводство.Важнейшие полезные ископаемые Дагестана – нефть и природный горючий газ. Известны месторождения колчеданно-полиметаллических руд, руд стронция, олова, вольфрама, ртути, висмута, а также самородной серы, гипса, горючих сланцев, каменного и бурого угля, природных строительных материалов (песков, глин, гравия, известняков, мергелей, доломитов и др.). Выгодное географическое расположение Республики Дагестан благодаря выходу к Каспийскому морю играет важную роль в системе международных евроазиатских транспортных маршрутов. Республика Дагестан располагает прямым выходом к международным транспортным потокам и обеспечивает экономические связи России с Закавказьем, Средней Азией, Казахстаном, Турцией и Ираном, обладает большим потенциалом для транзита международных потоков между Ближним Востоком и Европой. Одним из перспективных и приоритетных направлений развития экономики Дагестана является туристско-рекреационный комплекс региона. В республике выявлено более 255 источников и около 15 месторождений минеральных лечебных вод. В Дагестане расположено более шести тысяч памятников истории и культуры, из них более 170 – федерального значения. В список Всемирного наследия ЮНЕСКО внесены пять памятников архитектуры: Дербентская стена, Дербентский маяк, Джума-мечеть, крепость Нарын-Кала, армянская церковь Святого Всеспасителя. Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей меликов, республика дагестан, справки