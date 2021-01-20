https://ria.ru/20210120/chechnya-1593886869.html

При ликвидации боевиков в Чечне пострадали пятеро силовиков

При ликвидации боевиков в Чечне пострадали пятеро силовиков

Пять сотрудников правоохранительных органов получили ранения в ходе ликвидации банды Аслана Бютукаева в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T18:15

2021-01-20T18:15

2021-01-20T20:41

ахмед дудаев

домодедово (аэропорт)

ачхой-мартановский район

чеченская республика (чечня)

происшествия

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ГРОЗНЫЙ, 20 янв — РИА Новости. Пять сотрудников правоохранительных органов получили ранения в ходе ликвидации банды Аслана Бютукаева в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщил РИА Новости министр печати и информации республики Ахмед Дудаев."Ранены пять сотрудников спецполка имени Ахмата-Хаджи Кадырова, ранения легкие, угрозы жизни нет", — отметил Дудаев.Ранее Кадыров рассказал, что в Чечне уничтожены последние шесть боевиков, которые находились в федеральном розыске за террористическую деятельность на территории республики. По его словам, в регионе удалось покончить с бандитским подпольем. Глава Чечни также отметил, что в подготовке операции участвовали и он сам, и президент России Владимир Путин.В Кремле сообщили, что глава государства распорядился представить всех участников спецоперации к государственным наградам.По информации Национального антитеррористического комитета, в ходе операции были ликвидированы пять боевиков.Аслан Бютукаев считался лидером бандитского подполья в России после ликвидации Доку Умарова. Он был одним из организаторов в аэропорту Домодедово в январе 2011 года и отвечал за подготовку смертников. В 2015-м от имени чеченских исламистов присягнул лидеру ИГ* Абу Бакру аль-Багдади.*Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210120/chechnya-1593857591.html

https://ria.ru/20201231/kadyrov-1591668648.html

ачхой-мартановский район

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ахмед дудаев, домодедово (аэропорт), ачхой-мартановский район, чеченская республика (чечня), происшествия