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https://ria.ru/20210120/chechnya-1593843719.html
Уничтоженный в Чечне Бютукаев причастен к теракту в Домодедово
Уничтоженный в Чечне Бютукаев причастен к теракту в Домодедово
Уничтоженный в Чечне бандглаварь Аслан Бютукаев причастен к теракту в Домодедово в 2011 году, сообщает пресс-служба Национального антитеррористического... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T14:45
2021-01-20T16:03
доку умаров
ахмед евлоев (али тазиев)
рамзан кадыров
республика ингушетия
москва
национальный антитеррористический комитет рф
домодедово (аэропорт)
происшествия
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Уничтоженный в Чечне бандглаварь Аслан Бютукаев причастен к теракту в Домодедово в 2011 году, сообщает пресс-служба Национального антитеррористического комитета.В среду НАК сообщил о пяти бандитах, ликвидированных в Чечне в ходе спецоперации. Глава Чечни Рамзан Кадыров до этого сообщал о шести бандитах."Среди нейтрализованных – бандглаварь Бютукаев, причастный к организации теракта в аэропорту Домодедово в 2011 году и другим террористическим преступлениям", - говорится в сообщении.24 января 2011 года в 16.32 мск в международном терминале московского аэропорта "Домодедово" произошел взрыв. Взрывное устройство, начиненное металлическими поражающими элементами, привел в действие террорист-смертник Магомед Евлоев, находившийся в толпе встречающих.Взрыв произошел в зале прилета международного терминала, в месте, где встречающие ждут пассажиров после получения ими багажа и прохождения таможенного контроля. Террористы использовали самую уязвимую часть аэропорта Домодедово – зону прилета. Чтобы туда попасть, было достаточно просто войти в здание с улицы. Рамки с металлоискателями, которые стоят возле входных дверей, или не работали, или за ними никто не следил, и пассажиры могли спокойно их обойти.В результате теракта погибли 37 российских и иностранных граждан. Еще 172 человека получили телесные повреждения различной степени тяжести.По версии следствия, организатором теракта был лидер преступной организации "Имарат Кавказ"* Доку Умаров, в подчинении которого находилась банда под руководством Аслана Бютукаева и Супьяна Абдуллаева. Помощь в осуществлении преступления Евлоеву оказали другие члены банды – его брат Ахмед Евлоев, Башир Хамхоев и братья Ислам и Илез Яндиевы. Они помогли ему добраться из Ингушетии в Москву, где заблаговременно арендовали квартиру для его проживания перед совершением теракта, передали "пояс смертника" с взрывчаткой, выбрали место наибольшего скопления людей – зал прилета международных авиалиний как место совершения преступления, после чего отправили Магомеда Евлоева на такси в аэропорт Домодедово для совершения самоподрыва.Всего следствием были установлены 28 членов преступного сообщества "Имарат Кавказ"*, причастных к организации и совершению террористического акта в аэропорту Домодедово. 28 марта 2011 года в результате проведенной на территории Республики Ингушетия специальной операции 17 участников банды были ликвидированы. Для доказывания их вины следователями был проделан колоссальный объем работы. Одних только экспертиз проведено более 600. В их числе лингвистические, психолого-психиатрические, фотопортретные, взрыво-технические, биологические, а также судебно-медицинские экспертизы.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210120/chechnya-1593842503.html
https://ria.ru/20201207/banditizm-1588106742.html
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доку умаров, ахмед евлоев (али тазиев), рамзан кадыров, республика ингушетия, москва, национальный антитеррористический комитет рф, домодедово (аэропорт), происшествия

Уничтоженный в Чечне Бютукаев причастен к теракту в Домодедово

14:45 20.01.2021 (обновлено: 16:03 20.01.2021)
 
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие подразделения специального назначения МВД Чеченской республики
Военнослужащие подразделения специального назначения МВД Чеченской республики - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Саид Царнаев
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Уничтоженный в Чечне бандглаварь Аслан Бютукаев причастен к теракту в Домодедово в 2011 году, сообщает пресс-служба Национального антитеррористического комитета.
В среду НАК сообщил о пяти бандитах, ликвидированных в Чечне в ходе спецоперации. Глава Чечни Рамзан Кадыров до этого сообщал о шести бандитах.
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НАК сообщил о пяти бандитах, ликвидированных в Чечне
"Среди нейтрализованных – бандглаварь Бютукаев, причастный к организации теракта в аэропорту Домодедово в 2011 году и другим террористическим преступлениям", - говорится в сообщении.
24 января 2011 года в 16.32 мск в международном терминале московского аэропорта "Домодедово" произошел взрыв. Взрывное устройство, начиненное металлическими поражающими элементами, привел в действие террорист-смертник Магомед Евлоев, находившийся в толпе встречающих.
Взрыв произошел в зале прилета международного терминала, в месте, где встречающие ждут пассажиров после получения ими багажа и прохождения таможенного контроля. Террористы использовали самую уязвимую часть аэропорта Домодедово – зону прилета. Чтобы туда попасть, было достаточно просто войти в здание с улицы. Рамки с металлоискателями, которые стоят возле входных дверей, или не работали, или за ними никто не следил, и пассажиры могли спокойно их обойти.
В результате теракта погибли 37 российских и иностранных граждан. Еще 172 человека получили телесные повреждения различной степени тяжести.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря 2020, 20:56
Суд начал слушания по делу члена банды Доку Умарова
По версии следствия, организатором теракта был лидер преступной организации "Имарат Кавказ"* Доку Умаров, в подчинении которого находилась банда под руководством Аслана Бютукаева и Супьяна Абдуллаева. Помощь в осуществлении преступления Евлоеву оказали другие члены банды – его брат Ахмед Евлоев, Башир Хамхоев и братья Ислам и Илез Яндиевы. Они помогли ему добраться из Ингушетии в Москву, где заблаговременно арендовали квартиру для его проживания перед совершением теракта, передали "пояс смертника" с взрывчаткой, выбрали место наибольшего скопления людей – зал прилета международных авиалиний как место совершения преступления, после чего отправили Магомеда Евлоева на такси в аэропорт Домодедово для совершения самоподрыва.
Всего следствием были установлены 28 членов преступного сообщества "Имарат Кавказ"*, причастных к организации и совершению террористического акта в аэропорту Домодедово. 28 марта 2011 года в результате проведенной на территории Республики Ингушетия специальной операции 17 участников банды были ликвидированы. Для доказывания их вины следователями был проделан колоссальный объем работы. Одних только экспертиз проведено более 600. В их числе лингвистические, психолого-психиатрические, фотопортретные, взрыво-технические, биологические, а также судебно-медицинские экспертизы.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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Доку УмаровАхмед Евлоев (Али Тазиев)Рамзан КадыровРеспублика ИнгушетияМоскваНациональный антитеррористический комитет РФДомодедово (аэропорт)Происшествия
 
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