https://ria.ru/20210120/chechnya-1593842503.html
НАК сообщил о пяти бандитах, ликвидированных в Чечне
НАК сообщил о пяти бандитах, ликвидированных в Чечне
Пять бандитов ликвидированы в Чечне в ходе спецоперации, сообщил в среду Национальный антитеррористический комитет. РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T14:39
2021-01-20T14:39
2021-01-20T14:41
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
национальный антитеррористический комитет рф
происшествия
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Пять бандитов ликвидированы в Чечне в ходе спецоперации, сообщил в среду Национальный антитеррористический комитет.Ранее глава республики Рамзан Кадыров сообщил, что в Чечне уничтожены шесть боевиков, и "с бандподпольем в республике полностью покончено"."В Чечне в ходе спецоперации ликвидированы пятеро бандитов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210120/chechnya-1593831280.html
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рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), национальный антитеррористический комитет рф, происшествия