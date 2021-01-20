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НАК сообщил о пяти бандитах, ликвидированных в Чечне
НАК сообщил о пяти бандитах, ликвидированных в Чечне
Пять бандитов ликвидированы в Чечне в ходе спецоперации, сообщил в среду Национальный антитеррористический комитет. РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T14:39
2021-01-20T14:41
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
национальный антитеррористический комитет рф
происшествия
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Пять бандитов ликвидированы в Чечне в ходе спецоперации, сообщил в среду Национальный антитеррористический комитет.Ранее глава республики Рамзан Кадыров сообщил, что в Чечне уничтожены шесть боевиков, и "с бандподпольем в республике полностью покончено"."В Чечне в ходе спецоперации ликвидированы пятеро бандитов", - говорится в сообщении.
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рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), национальный антитеррористический комитет рф, происшествия

НАК сообщил о пяти бандитах, ликвидированных в Чечне

14:39 20.01.2021 (обновлено: 14:41 20.01.2021)
 
© РИА Новости / Национальный антитеррористический комитет / Перейти в фотобанкСпецоперация в Грозном
Спецоперация в Грозном - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Национальный антитеррористический комитет
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Пять бандитов ликвидированы в Чечне в ходе спецоперации, сообщил в среду Национальный антитеррористический комитет.
Ранее глава республики Рамзан Кадыров сообщил, что в Чечне уничтожены шесть боевиков, и "с бандподпольем в республике полностью покончено".
"В Чечне в ходе спецоперации ликвидированы пятеро бандитов", - говорится в сообщении.
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Рамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)Национальный антитеррористический комитет РФПроисшествия
 
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