https://ria.ru/20210120/chechnya-1593842503.html

НАК сообщил о пяти бандитах, ликвидированных в Чечне

НАК сообщил о пяти бандитах, ликвидированных в Чечне

Пять бандитов ликвидированы в Чечне в ходе спецоперации, сообщил в среду Национальный антитеррористический комитет. РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T14:39

2021-01-20T14:39

2021-01-20T14:41

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

национальный антитеррористический комитет рф

происшествия

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Пять бандитов ликвидированы в Чечне в ходе спецоперации, сообщил в среду Национальный антитеррористический комитет.Ранее глава республики Рамзан Кадыров сообщил, что в Чечне уничтожены шесть боевиков, и "с бандподпольем в республике полностью покончено"."В Чечне в ходе спецоперации ликвидированы пятеро бандитов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210120/chechnya-1593831280.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), национальный антитеррористический комитет рф, происшествия