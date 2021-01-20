Путин поздравил Кадырова с ликвидацией банды Бютукаева в Чечне
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел встречу с главой "Газпрома" А. Миллером
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообщался с главой Чечни Рамзаном Кадыровым по телефону, поздравил его и других участников операции с уничтожением группы бандитов Аслана Бютукаева, все участники этой операции будут представлены к государственным наградам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее в среду Кадыров заявил об уничтожении в Чечне шести боевиков, заявив, что теперь "с бандподпольем в республике полностью покончено".
"Действительно президент Путин имел телефонный разговор с Рамзаном Кадыровым. Поздравил его и других участников операции с уничтожением группы бандитов Бютукаева. Речь идет о так называемом "последнем амире Чечни", известном террористе, которого уже долго разыскивают. Его разыскивали и в Ингушетии, и в Чечне в рамках операции под эгидой НАКа", - сказал Песков журналистам.
"В операции принимали участие структуры Росгвардии и также оперативного полка чеченской республики, участвовал также лично Рамзан Кадыров. Президент Путин еще раз поздравил его и участников операции. Все они, как сказал президент, будут представлены к государственным наградам. В настоящее время в Чечне выполняется идентификация личностей уничтоженных бандитов", - добавил он.
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Как ранее отметил Кадыров, спецоперация была спланирована давно, бандгруппе удавалось дважды уходить от преследования и боестолкновения, в "третий раз им не удалось скрыться". Он отметил, что Путин с самого начала был в курсе проведения спецоперации, "лично вносил корректировки и поручил провести операцию максимально профессионально, без потерь среди личного состава".