Бразильский суд потребовал объяснить отказ в регистрации "Спутника V"
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Федеральный верховный суд Бразилии обязал регулятора Anvisa предоставить объяснения по поводу отказа в регистрации российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщает портал G1.
Ранее с жалобой на отказ в разрешении зарегистрировать вакцину "Спутник V" в Верховный суд обратилось правительство штата Баия.
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В постановлении судьи Рикарду Левандовски говорится, что регулятор должен предоставить запрошенную информацию в течение 72 часов, чтобы "прояснить на какой стадии согласования находится запрос".
Ранее сообщалось, что регулятор Anvisa отклонил запрос Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и компании Uniao Quimica в регистрации вакцины "Спутник V" для экстренного применения. Как пояснил РФПИ, информация об отказе регистрации вакцины "Спутник V" в Бразилии является недостоверной: регулятор запросил дополнительную информацию, что является стандартной процедурой и не означает отказа в регистрации.
Uniao Quimica в январе начала производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Бразилии.
Россия поставит в Бразилию 10 миллионов доз вакцины от коронавируса "Спутник V" в первом квартале 2021 года, всего в текущем году будет поставлено 150 миллионов доз.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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