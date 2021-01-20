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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210120/braziliya-1593925878.html
Бразильский суд потребовал объяснить отказ в регистрации "Спутника V"
Бразильский суд потребовал объяснить отказ в регистрации "Спутника V"
Федеральный верховный суд Бразилии обязал регулятора Anvisa предоставить объяснения по поводу отказа в регистрации российской вакцины от коронавируса "Спутник... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T22:40
2021-01-20T22:40
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
баия
бразилия
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Федеральный верховный суд Бразилии обязал регулятора Anvisa предоставить объяснения по поводу отказа в регистрации российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщает портал G1.Ранее с жалобой на отказ в разрешении зарегистрировать вакцину "Спутник V" в Верховный суд обратилось правительство штата Баия.В постановлении судьи Рикарду Левандовски говорится, что регулятор должен предоставить запрошенную информацию в течение 72 часов, чтобы "прояснить на какой стадии согласования находится запрос".Ранее сообщалось, что регулятор Anvisa отклонил запрос Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и компании Uniao Quimica в регистрации вакцины "Спутник V" для экстренного применения. Как пояснил РФПИ, информация об отказе регистрации вакцины "Спутник V" в Бразилии является недостоверной: регулятор запросил дополнительную информацию, что является стандартной процедурой и не означает отказа в регистрации.Uniao Quimica в январе начала производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Бразилии.Россия поставит в Бразилию 10 миллионов доз вакцины от коронавируса "Спутник V" в первом квартале 2021 года, всего в текущем году будет поставлено 150 миллионов доз.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, баия, бразилия

Бразильский суд потребовал объяснить отказ в регистрации "Спутника V"

22:40 20.01.2021
 
© РИА Новости / Павел БедняковВакцина против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Федеральный верховный суд Бразилии обязал регулятора Anvisa предоставить объяснения по поводу отказа в регистрации российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщает портал G1.
Ранее с жалобой на отказ в разрешении зарегистрировать вакцину "Спутник V" в Верховный суд обратилось правительство штата Баия.
Перспективы Спутник V в Бразилии - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
17 января, 12:04Двое на двое
Перспективы "Спутник V" в Бразилии
В постановлении судьи Рикарду Левандовски говорится, что регулятор должен предоставить запрошенную информацию в течение 72 часов, чтобы "прояснить на какой стадии согласования находится запрос".
Ранее сообщалось, что регулятор Anvisa отклонил запрос Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и компании Uniao Quimica в регистрации вакцины "Спутник V" для экстренного применения. Как пояснил РФПИ, информация об отказе регистрации вакцины "Спутник V" в Бразилии является недостоверной: регулятор запросил дополнительную информацию, что является стандартной процедурой и не означает отказа в регистрации.
Uniao Quimica в январе начала производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Бразилии.
Россия поставит в Бразилию 10 миллионов доз вакцины от коронавируса "Спутник V" в первом квартале 2021 года, всего в текущем году будет поставлено 150 миллионов доз.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19КоронавирусыРоссийский фонд прямых инвестицийБаияБразилия
 
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