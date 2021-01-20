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Названы виды головной боли, требующие немедленного обращения к врачу
Названы виды головной боли, требующие немедленного обращения к врачу
Невролог Александр Евдокимов в беседе с Пятым каналом перечислил виды головной боли, несущие в себе серьезные риски для здоровья. РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T13:05
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александр евдокимов
здоровье
общество
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Невролог Александр Евдокимов в беседе с Пятым каналом перечислил виды головной боли, несущие в себе серьезные риски для здоровья.Так, внезапная головная боль, сопровождающаяся учащением сердцебиения, затрудненным дыханием, потливостью и покраснением глаз, может свидетельствовать о гипертоническом кризе.Длительные боли в голове могут свидетельствовать об изменениях в кровотоке мозга, что, в свою очередь, является одним из признаков развития онкологического заболевания. В этом случае Евдокимов рекомендовал пройти полное медицинское обследование, которое позволит исключить патологию или выявить ее на ранней стадии.Иногда причиной головной боли могут быть инфекционные заболевания, такие как менингит или энцефалит, отметил специалист. В такой ситуации отказ от помощи врачей может привести к летальному исходу.
https://ria.ru/20201225/stomatolog-1590964668.html
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александр евдокимов, здоровье, общество

Названы виды головной боли, требующие немедленного обращения к врачу

13:05 20.01.2021 (обновлено: 16:07 20.01.2021)
 
© Fotolia / MaridavГоловная боль
Головная боль - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© Fotolia / Maridav
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Невролог Александр Евдокимов в беседе с Пятым каналом перечислил виды головной боли, несущие в себе серьезные риски для здоровья.
Так, внезапная головная боль, сопровождающаяся учащением сердцебиения, затрудненным дыханием, потливостью и покраснением глаз, может свидетельствовать о гипертоническом кризе.
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"Осложнения гипертонического криза — инсульт и инфаркт, и при высоком давлении эти риски растут. Если давление не снижается в течение часа, надо вызвать скорую", — объяснил врач.

Длительные боли в голове могут свидетельствовать об изменениях в кровотоке мозга, что, в свою очередь, является одним из признаков развития онкологического заболевания. В этом случае Евдокимов рекомендовал пройти полное медицинское обследование, которое позволит исключить патологию или выявить ее на ранней стадии.
Иногда причиной головной боли могут быть инфекционные заболевания, такие как менингит или энцефалит, отметил специалист. В такой ситуации отказ от помощи врачей может привести к летальному исходу.
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