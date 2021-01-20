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В составе ликвидированной в Чечне группировки были боевики с Украины
В составе ликвидированной в Чечне группировки были боевики с Украины
В составе ликвидированной в Чечне банды Аслана Бютукаева были боевики с Украины, сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК). РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T20:22
2021-01-20T21:01
домодедово (аэропорт)
рамзан кадыров
происшествия
чеченская республика (чечня)
национальный антитеррористический комитет рф
украина
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. В составе ликвидированной в Чечне банды Аслана Бютукаева были боевики с Украины, сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК).Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что в Чечне уничтожены шесть боевиков, с бандитским подпольем в республике полностью покончено. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в ходе спецоперации были ликвидированы пять бандитов. В НАК отметили, что в ходе спецопераций в прошлом году удалось нейтрализовать 16 членов группировки Бютукаева, часть из которых прибыла с Украины."Таким образом, в результате своевременно принятых мер удалось предотвратить совершение многочисленных преступлений и гибель людей", — говорится в сообщении.В ходе спецоперации по ликвидации банды Бютукаева пятеро силовиков получили ранения, их жизни ничего не угрожает. Как отметил Кадыров, члены группировки были последними, кто находился в федеральном розыске за террористическую деятельность на территории Чечни. В Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин распорядился представить всех участников операции к наградам.Аслан Бютукаев считался лидером бандитского подполья в России после смерти Доку Умарова. Он отвечал за подготовку смертников во время теракта в аэропорту в Домодедово в январе 2011 года. В 2015-м от имени чеченских боевиков присягнул лидеру ИГ* Абу Бакру аль-Багдади.*Запрещенная в России террористическая организация.
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Кадры с места спецоперации в Чечне
В Чечне уничтожены последние шесть боевиков, которые находились в федеральном розыске за террористическую деятельность на территории республики. По его словам, в регионе удалось покончить с бандитским подпольем. По информации Национального антитеррористического комитета, в ходе операции были ликвидированы пять боевиков. Аслан Бютукаев считался лидером бандитского подполья в России после ликвидации Доку Умарова. Он был одним из организаторов в аэропорту Домодедово в январе 2011 года и отвечал за подготовку смертников. В 2015-м от имени чеченских исламистов присягнул лидеру ИГ* Абу Бакру аль-Багдади.
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домодедово (аэропорт), рамзан кадыров, происшествия, чеченская республика (чечня), национальный антитеррористический комитет рф, украина

В составе ликвидированной в Чечне группировки были боевики с Украины

20:22 20.01.2021 (обновлено: 21:01 20.01.2021)
 
Операция на окраине селения Катар-Юрт Чечни. Кадр видео
Операция на окраине селения Катар-Юрт Чечни. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. В составе ликвидированной в Чечне банды Аслана Бютукаева были боевики с Украины, сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК).
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что в Чечне уничтожены шесть боевиков, с бандитским подпольем в республике полностью покончено. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в ходе спецоперации были ликвидированы пять бандитов.
В НАК отметили, что в ходе спецопераций в прошлом году удалось нейтрализовать 16 членов группировки Бютукаева, часть из которых прибыла с Украины.
"Таким образом, в результате своевременно принятых мер удалось предотвратить совершение многочисленных преступлений и гибель людей", — говорится в сообщении.
В ходе спецоперации по ликвидации банды Бютукаева пятеро силовиков получили ранения, их жизни ничего не угрожает. Как отметил Кадыров, члены группировки были последними, кто находился в федеральном розыске за террористическую деятельность на территории Чечни.
В Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин распорядился представить всех участников операции к наградам.
Аслан Бютукаев считался лидером бандитского подполья в России после смерти Доку Умарова. Он отвечал за подготовку смертников во время теракта в аэропорту в Домодедово в январе 2011 года. В 2015-м от имени чеченских боевиков присягнул лидеру ИГ* Абу Бакру аль-Багдади.
*Запрещенная в России террористическая организация.
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Домодедово (аэропорт)Рамзан КадыровПроисшествияЧеченская республика (Чечня)Национальный антитеррористический комитет РФУкраина
 
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