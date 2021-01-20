https://ria.ru/20210120/boeviki-1593913042.html

В составе ликвидированной в Чечне группировки были боевики с Украины

В составе ликвидированной в Чечне группировки были боевики с Украины

В составе ликвидированной в Чечне банды Аслана Бютукаева были боевики с Украины, сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК). РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T20:22

2021-01-20T20:22

2021-01-20T21:01

домодедово (аэропорт)

рамзан кадыров

происшествия

чеченская республика (чечня)

национальный антитеррористический комитет рф

украина

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. В составе ликвидированной в Чечне банды Аслана Бютукаева были боевики с Украины, сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК).Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что в Чечне уничтожены шесть боевиков, с бандитским подпольем в республике полностью покончено. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в ходе спецоперации были ликвидированы пять бандитов. В НАК отметили, что в ходе спецопераций в прошлом году удалось нейтрализовать 16 членов группировки Бютукаева, часть из которых прибыла с Украины."Таким образом, в результате своевременно принятых мер удалось предотвратить совершение многочисленных преступлений и гибель людей", — говорится в сообщении.В ходе спецоперации по ликвидации банды Бютукаева пятеро силовиков получили ранения, их жизни ничего не угрожает. Как отметил Кадыров, члены группировки были последними, кто находился в федеральном розыске за террористическую деятельность на территории Чечни. В Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин распорядился представить всех участников операции к наградам.Аслан Бютукаев считался лидером бандитского подполья в России после смерти Доку Умарова. Он отвечал за подготовку смертников во время теракта в аэропорту в Домодедово в январе 2011 года. В 2015-м от имени чеченских боевиков присягнул лидеру ИГ* Абу Бакру аль-Багдади.*Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210120/dolg-1593911168.html

украина

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры с места спецоперации в Чечне В Чечне уничтожены последние шесть боевиков, которые находились в федеральном розыске за террористическую деятельность на территории республики. По его словам, в регионе удалось покончить с бандитским подпольем. По информации Национального антитеррористического комитета, в ходе операции были ликвидированы пять боевиков. Аслан Бютукаев считался лидером бандитского подполья в России после ликвидации Доку Умарова. Он был одним из организаторов в аэропорту Домодедово в январе 2011 года и отвечал за подготовку смертников. В 2015-м от имени чеченских исламистов присягнул лидеру ИГ* Абу Бакру аль-Багдади. 2021-01-20T20:22 true PT0M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

домодедово (аэропорт), рамзан кадыров, происшествия, чеченская республика (чечня), национальный антитеррористический комитет рф, украина