https://ria.ru/20210120/blogersha-1593766719.html

Тревел-блогерша потерялась в горах и замерзла насмерть

Тревел-блогерша потерялась в горах и замерзла насмерть

В Канаде во время похода в горы погибла 21-летняя тревел-блогерша Никки Доннелли, об этом сообщает CTV News. РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T02:28

2021-01-20T02:28

2021-01-20T02:29

британская колумбия

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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. В Канаде во время похода в горы погибла 21-летняя тревел-блогерша Никки Доннелли, об этом сообщает CTV News.Инцидент произошел в конце прошлой недели в парке Сайпресс в провинции Британская Колумбия на западе страны. Девушка отправилась в горы в одиночку, потерялась и не смогла вернуться обратно.Доннелли обнаружили у крутого склона, девушку доставили на спасательную базу, где врачи констатировали ее смерть.По данным местных властей, блогерша, заблудившись, позвонила своему молодому человеку, после чего связь с ней была потеряна. При этом представитель спасательных служб отметил, что Доннелли можно было найти раньше, если бы она позвонила в службу спасения, а не своему бойфренду.Как рассказала подруга блогерши Дана Морван, Доннелли очень любила путешествовать в одиночку.

https://ria.ru/20201222/vodopad-1590316115.html

британская колумбия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

британская колумбия, канада, в мире