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Тревел-блогерша потерялась в горах и замерзла насмерть
Тревел-блогерша потерялась в горах и замерзла насмерть
В Канаде во время похода в горы погибла 21-летняя тревел-блогерша Никки Доннелли, об этом сообщает CTV News. РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T02:28
2021-01-20T02:28
2021-01-20T02:29
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. В Канаде во время похода в горы погибла 21-летняя тревел-блогерша Никки Доннелли, об этом сообщает CTV News.Инцидент произошел в конце прошлой недели в парке Сайпресс в провинции Британская Колумбия на западе страны. Девушка отправилась в горы в одиночку, потерялась и не смогла вернуться обратно.Доннелли обнаружили у крутого склона, девушку доставили на спасательную базу, где врачи констатировали ее смерть.По данным местных властей, блогерша, заблудившись, позвонила своему молодому человеку, после чего связь с ней была потеряна. При этом представитель спасательных служб отметил, что Доннелли можно было найти раньше, если бы она позвонила в службу спасения, а не своему бойфренду.Как рассказала подруга блогерши Дана Морван, Доннелли очень любила путешествовать в одиночку.
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британская колумбия, канада, в мире
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости.
В Канаде
во время похода в горы погибла 21-летняя тревел-блогерша Никки Доннелли, об этом сообщает CTV News
.
Инцидент произошел в конце прошлой недели в парке Сайпресс в провинции Британская Колумбия
на западе страны. Девушка отправилась в горы в одиночку, потерялась и не смогла вернуться обратно.
Доннелли обнаружили у крутого склона, девушку доставили на спасательную базу, где врачи констатировали ее смерть.
По данным местных властей, блогерша, заблудившись, позвонила своему молодому человеку, после чего связь с ней была потеряна. При этом представитель спасательных служб отметил, что Доннелли можно было найти раньше, если бы она позвонила в службу спасения, а не своему бойфренду.
Как рассказала подруга блогерши Дана Морван, Доннелли очень любила путешествовать в одиночку.