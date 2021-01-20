https://ria.ru/20210120/bitkoin-1593806167.html

Эксперт объяснил, почему дешевеет биткоин

Эксперт объяснил, почему дешевеет биткоин

Небольшая коррекция биткоина может быть связана с критическими комментариями в адрес криптовалют от кандидата на пост главы Минфина США Джанет Йеллен, однако... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T11:54

2021-01-20T11:54

2021-01-20T11:54

биткоин

министерство финансов сша

джанет йеллен

экономика

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Небольшая коррекция биткоина может быть связана с критическими комментариями в адрес криптовалют от кандидата на пост главы Минфина США Джанет Йеллен, однако инвесторы по-прежнему позитивно оценивают долгосрочные перспективы биткоина, заявил РИА Новости директор Binance (крупнейшая по объему торгов криптовалютами биржа) в России Глеб Костарев.В среду биткоин торгуется на уровне 35 469 долларов, потеряв около 2,64% за последние сутки, отметил эксперт. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 11.30 мск стоимость биткоина падает на 2,47%, до 35 748 долларов. На бирже Binance биткоин дешевеет на 4,12%, до 35 748 долларов. На долю биткоина приходится 68,3% всего глобального рынка криптовалют."Аналитики во много связывают небольшую коррекцию биткоина и рынка в целом с критическими комментариями в адрес криптовалют от кандидата на пост главы Минфина США Джанет Йеллен", - сказал Костарев.Однако, по словам эксперта, институциональные инвесторы по-прежнему оптимистично оценивают долгосрочные перспективы биткоина. "Vailshire Capital Management и PlanB дали новые позитивные прогнозы относительно будущей цены исторической монеты", - пояснил он."Примечательно, что вчера Ethereum достиг своего исторического ценового максимума в 1 428 долларов. Ethereum опережает биткоин по темпам роста. В больше степени это может быть связано с запуском Ethereum 2.0, а также предстоящим добавлением Чикагской товарной биржей (CME) фьючерсов на монету", - резюмировал Костарев.Биткоин взлетел в цене во второй половине декабря. Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор успела превысить его более чем вдвое. 8 января биткоин установил очередной исторический рекорд в 41 950 долларов, но затем стал заметно корректироваться.

https://radiosputnik.ria.ru/20210111/bitkoin-1592645576.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210105/evro-1592038945.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

биткоин, министерство финансов сша, джанет йеллен, экономика