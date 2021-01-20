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Врач рассказала об опасных способах борьбы с бессонницей
Врач рассказала об опасных способах борьбы с бессонницей
Самостоятельная борьба с бессонницей может привести к проблемам со здоровьем, заявила врач-невролог, кандидат медицинский наук Марина Аникина. РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T17:36
2021-01-20T17:52
марина аникина
здоровье - общество
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Самостоятельная борьба с бессонницей может привести к проблемам со здоровьем, заявила врач-невролог, кандидат медицинский наук Марина Аникина.Она отметила, что прием любых снотворных препаратов без назначения врача имеет свои риски.По ее словам, многие считают безопасным прием мелатонина, поскольку он вырабатывается в организме человека. Однако она указала на то, что прием данного средства должен контролировать специалист, поскольку мелатонин хорошо переносится далеко не всеми людьми. "Есть много причин, почему возникает бессонница, и не всегда седативный эффект, который оказывает снотворное, оправдан. Это риск развития в будущем депрессии, деменции", - подчеркнула Аникина в эфире телеканала "Россия 1".Она добавила, что ряд препаратов от бессонницы может вызывать привыкание, а их непрерывный прием в течение длительного времени увеличивает риск инфаркта и инсульта.
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марина аникина , здоровье - общество

Врач рассказала об опасных способах борьбы с бессонницей

17:36 20.01.2021 (обновлено: 17:52 20.01.2021)
 
© Fotolia / BillionPhotos.comДевушка, страдающая бессонницей
Девушка, страдающая бессонницей - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© Fotolia / BillionPhotos.com
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Самостоятельная борьба с бессонницей может привести к проблемам со здоровьем, заявила врач-невролог, кандидат медицинский наук Марина Аникина.
Она отметила, что прием любых снотворных препаратов без назначения врача имеет свои риски.
По ее словам, многие считают безопасным прием мелатонина, поскольку он вырабатывается в организме человека. Однако она указала на то, что прием данного средства должен контролировать специалист, поскольку мелатонин хорошо переносится далеко не всеми людьми.
"Есть много причин, почему возникает бессонница, и не всегда седативный эффект, который оказывает снотворное, оправдан. Это риск развития в будущем депрессии, деменции", - подчеркнула Аникина в эфире телеканала "Россия 1".
Она добавила, что ряд препаратов от бессонницы может вызывать привыкание, а их непрерывный прием в течение длительного времени увеличивает риск инфаркта и инсульта.
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