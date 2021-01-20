https://ria.ru/20210120/bessonnitsa-1593878486.html

Врач рассказала об опасных способах борьбы с бессонницей

Врач рассказала об опасных способах борьбы с бессонницей

Самостоятельная борьба с бессонницей может привести к проблемам со здоровьем, заявила врач-невролог, кандидат медицинский наук Марина Аникина. РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T17:36

2021-01-20T17:36

2021-01-20T17:52

марина аникина

здоровье - общество

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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Самостоятельная борьба с бессонницей может привести к проблемам со здоровьем, заявила врач-невролог, кандидат медицинский наук Марина Аникина.Она отметила, что прием любых снотворных препаратов без назначения врача имеет свои риски.По ее словам, многие считают безопасным прием мелатонина, поскольку он вырабатывается в организме человека. Однако она указала на то, что прием данного средства должен контролировать специалист, поскольку мелатонин хорошо переносится далеко не всеми людьми. "Есть много причин, почему возникает бессонница, и не всегда седативный эффект, который оказывает снотворное, оправдан. Это риск развития в будущем депрессии, деменции", - подчеркнула Аникина в эфире телеканала "Россия 1".Она добавила, что ряд препаратов от бессонницы может вызывать привыкание, а их непрерывный прием в течение длительного времени увеличивает риск инфаркта и инсульта.

https://radiosputnik.ria.ru/20210120/sakhar-1593857005.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марина аникина , здоровье - общество