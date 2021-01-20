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Центр Гамалеи рассказал о возможном применении "Спутника V" беременными
Центр Гамалеи рассказал о возможном применении "Спутника V" беременными
Испытания на животных пока не дали противопоказаний против использования "Спутник V" у беременных, заявил заместитель директора Центра Гамалеи Минздрава России, РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T15:53
2021-01-20T16:09
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Испытания на животных пока не дали противопоказаний против использования "Спутник V" у беременных, заявил заместитель директора Центра Гамалеи Минздрава России, руководитель группы по созданию российской вакцины от коронавируса "Спутник —V", член-корреспондент РАН Денис Логунов.Однако Логунов рекомендует планировать зачатие ребенка через два-три месяца после вакцинации, чтобы в организме закончились возможные из-за прививки воспалительные процессы.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, нии им. гамалеи, коронавирусы, здоровье - общество, общество

Центр Гамалеи рассказал о возможном применении "Спутника V" беременными

15:53 20.01.2021 (обновлено: 16:09 20.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник держит в руках вакцину "Спутник-V" в пункте вакцинации, открывшемся в театре "Геликон-Опера", в Москве
Медицинский сотрудник держит в руках вакцину Спутник-V в пункте вакцинации, открывшемся в театре Геликон-Опера, в Москве - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Испытания на животных пока не дали противопоказаний против использования "Спутник V" у беременных, заявил заместитель директора Центра Гамалеи Минздрава России, руководитель группы по созданию российской вакцины от коронавируса "Спутник —V", член-корреспондент РАН Денис Логунов.
"Вирус не обладает генотоксическим действием, не обладает генеративной токсичностью... поэтому в общем-то нет никаких ограничений в отношении беременных. То, что касается исследований, проводилось ли такое исследование в человеческой популяции, то, конечно же, не проводилось, то, что я говорю - это данные, которое получаются на животных, поэтому в этом отношении вакцина показала себя и зарекомендовала себя очень хорошо", - заявил он в ходе онлайн-конференции, посвященной вопросам введения COVID-паспортов, в МИА "Россия сегодня".
Однако Логунов рекомендует планировать зачатие ребенка через два-три месяца после вакцинации, чтобы в организме закончились возможные из-за прививки воспалительные процессы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
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