Центр Гамалеи рассказал о возможном применении "Спутника V" беременными

"Вирус не обладает генотоксическим действием, не обладает генеративной токсичностью... поэтому в общем-то нет никаких ограничений в отношении беременных. То, что касается исследований, проводилось ли такое исследование в человеческой популяции, то, конечно же, не проводилось, то, что я говорю - это данные, которое получаются на животных, поэтому в этом отношении вакцина показала себя и зарекомендовала себя очень хорошо", - заявил он в ходе онлайн-конференции, посвященной вопросам введения COVID-паспортов, в МИА "Россия сегодня".