Центр Гамалеи рассказал о возможном применении "Спутника V" беременными
15:53 20.01.2021 (обновлено: 16:09 20.01.2021)
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник держит в руках вакцину "Спутник-V" в пункте вакцинации, открывшемся в театре "Геликон-Опера", в Москве
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Испытания на животных пока не дали противопоказаний против использования "Спутник V" у беременных, заявил заместитель директора Центра Гамалеи Минздрава России, руководитель группы по созданию российской вакцины от коронавируса "Спутник —V", член-корреспондент РАН Денис Логунов.
"Вирус не обладает генотоксическим действием, не обладает генеративной токсичностью... поэтому в общем-то нет никаких ограничений в отношении беременных. То, что касается исследований, проводилось ли такое исследование в человеческой популяции, то, конечно же, не проводилось, то, что я говорю - это данные, которое получаются на животных, поэтому в этом отношении вакцина показала себя и зарекомендовала себя очень хорошо", - заявил он в ходе онлайн-конференции, посвященной вопросам введения COVID-паспортов, в МИА "Россия сегодня".
Однако Логунов рекомендует планировать зачатие ребенка через два-три месяца после вакцинации, чтобы в организме закончились возможные из-за прививки воспалительные процессы.
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