https://ria.ru/20210120/belorussiya-1593879302.html

В Белоруссии женщину задержали за призывы к насилию над милиционерами

В Белоруссии женщину задержали за призывы к насилию над милиционерами

Пресс-служба МВД Белоруссии сообщила в среду о задержании автора садистских призывов в соцсетях к насилию над белорусскими милиционерами. РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T17:40

2021-01-20T17:40

2021-01-20T17:55

протесты в белоруссии

мвд белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 20 янв – РИА Новости. Пресс-служба МВД Белоруссии сообщила в среду о задержании автора садистских призывов в соцсетях к насилию над белорусскими милиционерами."Осенью прошлого года 29-летняя индивидуальный предприниматель из Минска разместила в социальной сети несколько постов с призывами к насилию над милиционерами и их семьями. При этом женщина методично расписала садистские способы расправы", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале ведомства.Согласно сообщению, после задержания минчанка пояснила, что посты были написаны под воздействием деструктивных Telegram-каналов. "Следователи дали правовую оценку действиям автора и возбудили уголовное дело за разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни", - говорится там.В сообщении подчеркивается, что "призывы к насилию в отношении милиционеров, их родных и близких являются прямым проявлением экстремизма". По данным МВД, за это предусмотрена уголовная ответственность с максимальным наказанием в виде лишения свободы на срок до пяти лет.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.

https://ria.ru/20191226/1562878960.html

https://ria.ru/20210115/zaderzhanie-1593207846.html

минск

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире