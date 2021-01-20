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Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210120/belorussiya-1593879302.html
В Белоруссии женщину задержали за призывы к насилию над милиционерами
В Белоруссии женщину задержали за призывы к насилию над милиционерами
Пресс-служба МВД Белоруссии сообщила в среду о задержании автора садистских призывов в соцсетях к насилию над белорусскими милиционерами. РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T17:40
2021-01-20T17:55
протесты в белоруссии
мвд белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
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МИНСК, 20 янв – РИА Новости. Пресс-служба МВД Белоруссии сообщила в среду о задержании автора садистских призывов в соцсетях к насилию над белорусскими милиционерами."Осенью прошлого года 29-летняя индивидуальный предприниматель из Минска разместила в социальной сети несколько постов с призывами к насилию над милиционерами и их семьями. При этом женщина методично расписала садистские способы расправы", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале ведомства.Согласно сообщению, после задержания минчанка пояснила, что посты были написаны под воздействием деструктивных Telegram-каналов. "Следователи дали правовую оценку действиям автора и возбудили уголовное дело за разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни", - говорится там.В сообщении подчеркивается, что "призывы к насилию в отношении милиционеров, их родных и близких являются прямым проявлением экстремизма". По данным МВД, за это предусмотрена уголовная ответственность с максимальным наказанием в виде лишения свободы на срок до пяти лет.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.
https://ria.ru/20191226/1562878960.html
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мвд белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В Белоруссии женщину задержали за призывы к насилию над милиционерами

17:40 20.01.2021 (обновлено: 17:55 20.01.2021)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время задержания людей, подозреваемых в участии в акции протеста в Минске
Сотрудники правоохранительных органов во время задержания людей, подозреваемых в участии в акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 20 янв – РИА Новости. Пресс-служба МВД Белоруссии сообщила в среду о задержании автора садистских призывов в соцсетях к насилию над белорусскими милиционерами.
"Осенью прошлого года 29-летняя индивидуальный предприниматель из Минска разместила в социальной сети несколько постов с призывами к насилию над милиционерами и их семьями. При этом женщина методично расписала садистские способы расправы", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале ведомства.
Согласно сообщению, после задержания минчанка пояснила, что посты были написаны под воздействием деструктивных Telegram-каналов. "Следователи дали правовую оценку действиям автора и возбудили уголовное дело за разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни", - говорится там.
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В сообщении подчеркивается, что "призывы к насилию в отношении милиционеров, их родных и близких являются прямым проявлением экстремизма". По данным МВД, за это предусмотрена уголовная ответственность с максимальным наказанием в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.
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