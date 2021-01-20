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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20210120/bayden-1593929975.html
Байден прибыл в Белый дом
Байден прибыл в Белый дом
Президент США Джо Байден прибыл в Белый дом, где уже в среду подпишет первые указы в качестве главы государства. РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T23:55
2021-01-20T23:57
выборы президента сша — 2020
администрация президента сша
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден прибыл в Белый дом, где уже в среду подпишет первые указы в качестве главы государства.Ранее Байден возложил венок на могиле неизвестного солдата на Арлингтонском национальном кладбище. Затем его кортеж в составе десятков машин и обширного полицейского эскорта на мотоциклах пересек реку Потомак в обратном направлении и медленно продвинулся к Белому дому в сопровождении военных всех родов войск. На номерных знаках автомобиля Байдена значилось "46" - порядковый номер президентства Байдена.Также в процессии шли оркестр сухопутных сил США, гвардия родов войск, гвардия верховного главнокомандующего и барабанщики 3-го пехотного полка сухопутных сил США, известного как "эскорт президента".На всем протяжении поездки улицы были перекрыты и перегорожены двухметровыми ограждениями, публика не допускалась. Машину Байдена сопровождали пешком шестеро охранников. Байдена сопровождали 13 его родственников, включая сына Хантера, который находится под расследованием за предполагаемые финансовые нарушения.Последний небольшой отрезок пути Байден прошел пешком, поприветствовав нескольких простых граждан, которых допустили за заграждение в специально отведенном месте.
https://ria.ru/20210120/bayden-1593720707.html
https://ria.ru/20210118/bayden-1593451837.html
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администрация президента сша, джо байден, сша, в мире

Байден прибыл в Белый дом

23:55 20.01.2021 (обновлено: 23:57 20.01.2021)
 
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкИзбранный президент США Джозеф Байден с супругой Джилл во время присяги
Избранный президент США Джозеф Байден с супругой Джилл во время присяги - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© Sputnik / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден прибыл в Белый дом, где уже в среду подпишет первые указы в качестве главы государства.
Ранее Байден возложил венок на могиле неизвестного солдата на Арлингтонском национальном кладбище. Затем его кортеж в составе десятков машин и обширного полицейского эскорта на мотоциклах пересек реку Потомак в обратном направлении и медленно продвинулся к Белому дому в сопровождении военных всех родов войск. На номерных знаках автомобиля Байдена значилось "46" - порядковый номер президентства Байдена.
Избранный президент США Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
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Также в процессии шли оркестр сухопутных сил США, гвардия родов войск, гвардия верховного главнокомандующего и барабанщики 3-го пехотного полка сухопутных сил США, известного как "эскорт президента".
На всем протяжении поездки улицы были перекрыты и перегорожены двухметровыми ограждениями, публика не допускалась. Машину Байдена сопровождали пешком шестеро охранников. Байдена сопровождали 13 его родственников, включая сына Хантера, который находится под расследованием за предполагаемые финансовые нарушения.
Последний небольшой отрезок пути Байден прошел пешком, поприветствовав нескольких простых граждан, которых допустили за заграждение в специально отведенном месте.
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