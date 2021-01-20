https://ria.ru/20210120/bayden-1593929975.html

Байден прибыл в Белый дом

Байден прибыл в Белый дом

Президент США Джо Байден прибыл в Белый дом, где уже в среду подпишет первые указы в качестве главы государства. РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T23:55

2021-01-20T23:55

2021-01-20T23:57

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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден прибыл в Белый дом, где уже в среду подпишет первые указы в качестве главы государства.Ранее Байден возложил венок на могиле неизвестного солдата на Арлингтонском национальном кладбище. Затем его кортеж в составе десятков машин и обширного полицейского эскорта на мотоциклах пересек реку Потомак в обратном направлении и медленно продвинулся к Белому дому в сопровождении военных всех родов войск. На номерных знаках автомобиля Байдена значилось "46" - порядковый номер президентства Байдена.Также в процессии шли оркестр сухопутных сил США, гвардия родов войск, гвардия верховного главнокомандующего и барабанщики 3-го пехотного полка сухопутных сил США, известного как "эскорт президента".На всем протяжении поездки улицы были перекрыты и перегорожены двухметровыми ограждениями, публика не допускалась. Машину Байдена сопровождали пешком шестеро охранников. Байдена сопровождали 13 его родственников, включая сына Хантера, который находится под расследованием за предполагаемые финансовые нарушения.Последний небольшой отрезок пути Байден прошел пешком, поприветствовав нескольких простых граждан, которых допустили за заграждение в специально отведенном месте.

https://ria.ru/20210120/bayden-1593720707.html

https://ria.ru/20210118/bayden-1593451837.html

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