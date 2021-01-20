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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20210120/bayden-1593918547.html
Косачев считает, что Байден будет для России неудобным оппонентом
Косачев считает, что Байден будет для России неудобным оппонентом
Новый американский президент Джо Байден будет для России еще более неудобным оппонентом, чем его предшественник Дональд Трамп, поскольку он настроен очень... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T21:06
2021-01-20T21:06
выборы президента сша — 2020
россия
дональд трамп
константин косачев
джо байден
китай
вашингтон (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Новый американский президент Джо Байден будет для России еще более неудобным оппонентом, чем его предшественник Дональд Трамп, поскольку он настроен очень радикально к странам, не являющимся союзниками Вашингтона, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.В среду прошла инаугурация Байдена."Нужно судить (о позиции Байдена - ред.) по его прежним заявлениям. Это человек, настроенный к России, КНР, другим странам, не являющимся союзниками США, очень радикально, категорично, очень негативно", - сказал сенатор в эфире телеканала "Россия 24".По мнению Косачева, "Байден будет еще более неудобным оппонентом (для России - ред.), чем Трамп".
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россия, дональд трамп, константин косачев, джо байден, китай, вашингтон (город), сша, в мире

Косачев считает, что Байден будет для России неудобным оппонентом

21:06 20.01.2021
 
© REUTERS / Patrick SemanskyДжо Байден произносит речь, после вступления в должность президента США
Джо Байден произносит речь, после вступления в должность президента США - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© REUTERS / Patrick Semansky
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Новый американский президент Джо Байден будет для России еще более неудобным оппонентом, чем его предшественник Дональд Трамп, поскольку он настроен очень радикально к странам, не являющимся союзниками Вашингтона, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
В среду прошла инаугурация Байдена.
"Нужно судить (о позиции Байдена - ред.) по его прежним заявлениям. Это человек, настроенный к России, КНР, другим странам, не являющимся союзниками США, очень радикально, категорично, очень негативно", - сказал сенатор в эфире телеканала "Россия 24".
По мнению Косачева, "Байден будет еще более неудобным оппонентом (для России - ред.), чем Трамп".
Избранный президент США Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
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Выборы президента США — 2020РоссияДональд ТрампКонстантин КосачевДжо БайденКитайВашингтон (город)СШАВ мире
 
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