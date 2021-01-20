https://ria.ru/20210120/bayden-1593918547.html

Косачев считает, что Байден будет для России неудобным оппонентом

Косачев считает, что Байден будет для России неудобным оппонентом

Новый американский президент Джо Байден будет для России еще более неудобным оппонентом, чем его предшественник Дональд Трамп, поскольку он настроен очень... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T21:06

2021-01-20T21:06

2021-01-20T21:06

выборы президента сша — 2020

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джо байден

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вашингтон (город)

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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Новый американский президент Джо Байден будет для России еще более неудобным оппонентом, чем его предшественник Дональд Трамп, поскольку он настроен очень радикально к странам, не являющимся союзниками Вашингтона, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.В среду прошла инаугурация Байдена."Нужно судить (о позиции Байдена - ред.) по его прежним заявлениям. Это человек, настроенный к России, КНР, другим странам, не являющимся союзниками США, очень радикально, категорично, очень негативно", - сказал сенатор в эфире телеканала "Россия 24".По мнению Косачева, "Байден будет еще более неудобным оппонентом (для России - ред.), чем Трамп".

https://ria.ru/20210120/bayden-1593720707.html

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китай

вашингтон (город)

сша

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россия, дональд трамп, константин косачев, джо байден, китай, вашингтон (город), сша, в мире