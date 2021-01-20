https://ria.ru/20210120/bayden-1593914924.html

Байден призвал защищать истину и бороться с ложью

Байден призвал защищать истину и бороться с ложью

Президент США Джо Байден в ходе своей инаугурационной речи призвал защищать истину и бороться с ложью. РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T20:35

2021-01-20T20:35

2021-01-20T20:35

выборы президента сша — 2020

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 20 янв – РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе своей инаугурационной речи призвал защищать истину и бороться с ложью.Он заявил, что истина - это одна из вещей, которые определяют американцев как народ. "Последние недели и месяцы преподнесли нам болезненный урок. Есть истина и есть ложь. И ложь произносится во имя власти и выгоды. Лидеры обязаны уважать конституцию, чтобы защищать наш народ, оберегать истину, побеждать ложь", - сказал Байден.Он заявил, что долг всех американцев "защищать правду и победить ложь"."Я прошу каждого американца присоединиться ко мне в достижении этой цели. Мы сталкиваемся с ложью, злобной ненавистью, экстремизмом, беззаконием, насилием, болезнью, безработицей. Будучи едиными, мы можем сделать великие вещи", - заявил Байден.

https://ria.ru/20210120/inauguratsiya-1593913699.html

сша

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джо байден, сша, в мире