https://ria.ru/20210120/bayden-1593914227.html

Байден заявил, что американцам нужно принять вызов истории

Байден заявил, что американцам нужно принять вызов истории

Президент США Джо Байден заявил в инаугурационной речи, что американцам нужно принять вызов истории. РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T20:31

2021-01-20T20:31

2021-01-20T20:31

выборы президента сша — 2020

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил в инаугурационной речи, что американцам нужно принять вызов истории."Вместе мы напишем американскую историю надежды, а не страха, единства, а не разделения, света, а не тьмы, историю достоинства, любви, исцеления, величия, доброты. Пусть эта история руководит нами, вдохновляет нас и расскажет грядущим векам, что мы ответили на вызов истории, оказались достойны момента, и что демократия, надежда, правда, справедливость не умерли при нас, а процветали", - заявил Байден.Он пообещал американцам: "Я буду с вами всегда честен". Байден добавил, что будет думать "не о власти, а о новых возможностях" для страны.

https://ria.ru/20210120/bayden-1593909204.html

сша

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джо байден, сша, в мире