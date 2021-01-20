https://ria.ru/20210120/bayden-1593914227.html
Байден заявил, что американцам нужно принять вызов истории
Байден заявил, что американцам нужно принять вызов истории
Президент США Джо Байден заявил в инаугурационной речи, что американцам нужно принять вызов истории. РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T20:31
2021-01-20T20:31
2021-01-20T20:31
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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил в инаугурационной речи, что американцам нужно принять вызов истории."Вместе мы напишем американскую историю надежды, а не страха, единства, а не разделения, света, а не тьмы, историю достоинства, любви, исцеления, величия, доброты. Пусть эта история руководит нами, вдохновляет нас и расскажет грядущим векам, что мы ответили на вызов истории, оказались достойны момента, и что демократия, надежда, правда, справедливость не умерли при нас, а процветали", - заявил Байден.Он пообещал американцам: "Я буду с вами всегда честен". Байден добавил, что будет думать "не о власти, а о новых возможностях" для страны.
https://ria.ru/20210120/bayden-1593909204.html
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джо байден, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости.
Президент США Джо Байден
заявил в инаугурационной речи, что американцам нужно принять вызов истории.
"Вместе мы напишем американскую историю надежды, а не страха, единства, а не разделения, света, а не тьмы, историю достоинства, любви, исцеления, величия, доброты. Пусть эта история руководит нами, вдохновляет нас и расскажет грядущим векам, что мы ответили на вызов истории, оказались достойны момента, и что демократия, надежда, правда, справедливость не умерли при нас, а процветали", - заявил Байден.
"Если мы сделаем это, когда наши дни пройдут, то наши дети и внуки скажут о нас: они сделали все возможное, исполнили свой долг, они излечили разделенную страну", - сказал Байден.
Он пообещал американцам: "Я буду с вами всегда честен". Байден добавил, что будет думать "не о власти, а о новых возможностях" для страны.