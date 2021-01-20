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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20210120/bayden-1593911355.html
США восстановят альянсы и вновь будут общаться с миром, заявил Байден
США восстановят альянсы и вновь будут общаться с миром, заявил Байден
Америка восстановит союзы и вновь будет общаться с миром, заявил в среду новый президент США Джо Байден. РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T20:11
2021-01-20T20:17
выборы президента сша — 2020
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 20 янв – РИА Новости. Америка восстановит союзы и вновь будет общаться с миром, заявил в среду новый президент США Джо Байден."Мы восстановим наши альянсы и снова будем общаться с миром. Не для того чтобы реагировать на вчерашние вызовы, а на вызовы сегодняшнего и завтрашнего дня. Я буду руководить не примером нашей силы, а силой нашего примера", - сказал он на церемонии инаугурации.По его словам, США будут сильным и надежным партнером в деле мира и безопасности.
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джо байден, сша, в мире

США восстановят альянсы и вновь будут общаться с миром, заявил Байден

20:11 20.01.2021 (обновлено: 20:17 20.01.2021)
 
© REUTERS / KEVIN LAMARQUEПрезидент США Джо Байден выступает во время церемонии инаугурации
Президент США Джо Байден выступает во время церемонии инаугурации - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 янв – РИА Новости. Америка восстановит союзы и вновь будет общаться с миром, заявил в среду новый президент США Джо Байден.
"Мы восстановим наши альянсы и снова будем общаться с миром. Не для того чтобы реагировать на вчерашние вызовы, а на вызовы сегодняшнего и завтрашнего дня. Я буду руководить не примером нашей силы, а силой нашего примера", - сказал он на церемонии инаугурации.
Избранный президент США Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
Вчера, 08:00
Никаких поблажек. Что ждать от Байдена России и миру
По его словам, США будут сильным и надежным партнером в деле мира и безопасности.
 
Выборы президента США — 2020Джо БайденСШАВ мире
 
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