https://ria.ru/20210120/bayden-1593911355.html

США восстановят альянсы и вновь будут общаться с миром, заявил Байден

США восстановят альянсы и вновь будут общаться с миром, заявил Байден

Америка восстановит союзы и вновь будет общаться с миром, заявил в среду новый президент США Джо Байден. РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T20:11

2021-01-20T20:11

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выборы президента сша — 2020

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 20 янв – РИА Новости. Америка восстановит союзы и вновь будет общаться с миром, заявил в среду новый президент США Джо Байден."Мы восстановим наши альянсы и снова будем общаться с миром. Не для того чтобы реагировать на вчерашние вызовы, а на вызовы сегодняшнего и завтрашнего дня. Я буду руководить не примером нашей силы, а силой нашего примера", - сказал он на церемонии инаугурации.По его словам, США будут сильным и надежным партнером в деле мира и безопасности.

https://ria.ru/20210120/bayden-1593720707.html

сша

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2021

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джо байден, сша, в мире