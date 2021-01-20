https://ria.ru/20210120/bayden-1593911355.html
США восстановят альянсы и вновь будут общаться с миром, заявил Байден
США восстановят альянсы и вновь будут общаться с миром, заявил Байден
Америка восстановит союзы и вновь будет общаться с миром, заявил в среду новый президент США Джо Байден. РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T20:11
2021-01-20T20:11
2021-01-20T20:17
выборы президента сша — 2020
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в мире
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ВАШИНГТОН, 20 янв – РИА Новости. Америка восстановит союзы и вновь будет общаться с миром, заявил в среду новый президент США Джо Байден."Мы восстановим наши альянсы и снова будем общаться с миром. Не для того чтобы реагировать на вчерашние вызовы, а на вызовы сегодняшнего и завтрашнего дня. Я буду руководить не примером нашей силы, а силой нашего примера", - сказал он на церемонии инаугурации.По его словам, США будут сильным и надежным партнером в деле мира и безопасности.
https://ria.ru/20210120/bayden-1593720707.html
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