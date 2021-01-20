https://ria.ru/20210120/bayden-1593909204.html

Байден заявил, что США нужно немало сделать в "бедственную зиму"

Байден заявил, что США нужно немало сделать в "бедственную зиму"

Новый президент США Джо Байден заявил, что стране многое предстоит сделать, чтобы преодолеть последствия пандемии и восстановиться, а экстремизм и внутренний... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T20:01

2021-01-20T20:01

2021-01-20T20:14

выборы президента сша — 2020

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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Новый президент США Джо Байден заявил, что стране многое предстоит сделать, чтобы преодолеть последствия пандемии и восстановиться, а экстремизм и внутренний терроризм будет побежден."Мы ускоримся, продвинемся вперед, потому что нам многое нужно сделать в эту бедственную зиму",- сказал Байден в инаугурационной речи.Он заявил, что многое предстоит восстановить, сделать, построить, оздоровить. "Множество рабочих мест потеряно, сотни тысяч бизнесов закрылись", - сказал Байден.Байден добавил, что больше не будет отложена "мечта о правосудии для всех". "Рост политического экстремизма, "белого превосходства", внутреннего терроризма. Мы должны противостоять, и мы победим", - сказал президент США.

https://ria.ru/20210120/demokratiya-1593908092.html

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джо байден, сша, в мире