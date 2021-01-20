https://ria.ru/20210120/bayden-1593908907.html

МИД надеется на конструктивную позицию в диалоге с Россией при Байдене

МИД надеется на конструктивную позицию в диалоге с Россией при Байдене

Россия считает целесообразным продление договора СНВ с Соединенными Штатами на максимально предусмотренный пятилетний срок, говорится в заявлении российского... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T20:01

2021-01-20T20:01

2021-01-20T20:12

москва

выборы президента сша — 2020

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

джо байден

сша

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Россия считает целесообразным продление договора СНВ с Соединенными Штатами на максимально предусмотренный пятилетний срок, говорится в заявлении российского МИД."Очевидно, что практическая реализация этих идей подразумевает сложную и во многом новаторскую работу. Считаем, что продление ДСНВ на пятилетний срок способствовало бы достижению успеха на данном направлении", - сказано в комментарии, опубликованном на сайте ведомства вскоре после начала инаугурации нового президента США Джо Байдена.При этом в Москве выразили надежду на то, что новая администрация Соединенных Штатов займёт в диалоге с Россией "более конструктивную позицию и учтёт все указанные выше моменты"."Со своей стороны готовы к такой работе на принципах равноправия и взаимного учёта интересов", - подчеркивается в заявлении.

https://ria.ru/20210120/bayden-1593878603.html

москва

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), джо байден, сша