https://ria.ru/20210120/bayden-1593908907.html
МИД надеется на конструктивную позицию в диалоге с Россией при Байдене
МИД надеется на конструктивную позицию в диалоге с Россией при Байдене
Россия считает целесообразным продление договора СНВ с Соединенными Штатами на максимально предусмотренный пятилетний срок, говорится в заявлении российского... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T20:01
2021-01-20T20:01
2021-01-20T20:12
москва
выборы президента сша — 2020
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
джо байден
сша
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Россия считает целесообразным продление договора СНВ с Соединенными Штатами на максимально предусмотренный пятилетний срок, говорится в заявлении российского МИД."Очевидно, что практическая реализация этих идей подразумевает сложную и во многом новаторскую работу. Считаем, что продление ДСНВ на пятилетний срок способствовало бы достижению успеха на данном направлении", - сказано в комментарии, опубликованном на сайте ведомства вскоре после начала инаугурации нового президента США Джо Байдена.При этом в Москве выразили надежду на то, что новая администрация Соединенных Штатов займёт в диалоге с Россией "более конструктивную позицию и учтёт все указанные выше моменты"."Со своей стороны готовы к такой работе на принципах равноправия и взаимного учёта интересов", - подчеркивается в заявлении.
https://ria.ru/20210120/bayden-1593878603.html
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москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), джо байден, сша