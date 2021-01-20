https://ria.ru/20210120/bayden-1593825457.html

Стало известно, какие указы Байден подпишет в первый день президентства

Стало известно, какие указы Байден подпишет в первый день президентства

Избранный президент США Джо Байден в первый день на посту планирует подписать ряд указов, среди которых, например, распоряжение о прекращении строительства... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T13:17

2021-01-20T13:17

2021-01-20T15:40

keystone

капитолий

мексиканский залив

дональд трамп

воз

джо байден

мексика

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/147420/07/1474200780_0:114:4304:2535_1920x0_80_0_0_5f5751eb06d1916093687ba9056c3127.jpg

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Избранный президент США Джо Байден в первый день на посту планирует подписать ряд указов, среди которых, например, распоряжение о прекращении строительства стены с Мексикой, возвращении США в Парижское соглашение по климату и отмене выхода из Всемирной организации здравоохранения.Президент подпишет указы почти сразу после принесения присяги в Капитолии. Мероприятие запланировано на 20 января.Байден в среду объявит о немедленном прекращении действия чрезвычайного положения в стране, которое использовалось "в качестве предлога" для финансирования строительства стены на границе с Мексикой. Власти внимательно изучат законность используемых методов финансирования и заключенных контрактов, а также определят "наилучший способ перенаправить средства, которые были направлены предыдущей администрацией на финансирование строительства стены".Отмечается, что Байден также примет меры, чтобы прекратить выход США из ВОЗ, которая "имеет решающее значение для координации международного ответа на COVID-19, повышения готовности к будущим эпидемиям и пандемиям и улучшения здоровья всех людей".Для борьбы с COVID-19 Байден подпишет указ о создании должности координатора реагирования на COVID-19. Координатор станет напрямую подчиняться президенту и будет отвечать за координацию всех элементов реагирования на COVID-19 в правительстве: производство, поставки и распределение вакцин, тестов и средств защиты.Президент также подпишет документ о присоединении к Парижскому соглашению, Соединенные Штаты официально снова станут его стороной через 30 дней.Кроме того, всем ведомствам будет приказано пересмотреть все действия предыдущей администрации, предпринятые в течение последних четырех лет, которые были "вредны для здоровья населения, наносили ущерб окружающей среде, не подкреплялись лучшими имеющимися научными данными или иным образом не отвечали национальному интересу". Среди прочего, новая администрация отменит разрешение на строительство трубопровода Keystone XL.Проект Keystone XL предполагает строительство нефтепровода протяженностью 1,9 тысячи километров и мощностью более 800 тысяч баррелей в день из крупнейшей канадской нефтедобывающей провинции Альберта до нефтеперерабатывающих заводов на побережье Мексиканского залива. Строительство нефтепровода поддерживает администрация действующего президента США Дональда Трампа.

https://radiosputnik.ria.ru/20210120/sevpotok-1593814355.html

https://ria.ru/20210120/pomilovannye-1593823512.html

мексиканский залив

мексика

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

keystone, капитолий, мексиканский залив, дональд трамп, воз, джо байден, мексика, сша, в мире