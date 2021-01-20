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Стало известно, какие указы Байден подпишет в первый день президентства
Стало известно, какие указы Байден подпишет в первый день президентства
Избранный президент США Джо Байден в первый день на посту планирует подписать ряд указов, среди которых, например, распоряжение о прекращении строительства... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T13:17
2021-01-20T15:40
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мексиканский залив
дональд трамп
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мексика
сша
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Избранный президент США Джо Байден в первый день на посту планирует подписать ряд указов, среди которых, например, распоряжение о прекращении строительства стены с Мексикой, возвращении США в Парижское соглашение по климату и отмене выхода из Всемирной организации здравоохранения.Президент подпишет указы почти сразу после принесения присяги в Капитолии. Мероприятие запланировано на 20 января.Байден в среду объявит о немедленном прекращении действия чрезвычайного положения в стране, которое использовалось "в качестве предлога" для финансирования строительства стены на границе с Мексикой. Власти внимательно изучат законность используемых методов финансирования и заключенных контрактов, а также определят "наилучший способ перенаправить средства, которые были направлены предыдущей администрацией на финансирование строительства стены".Отмечается, что Байден также примет меры, чтобы прекратить выход США из ВОЗ, которая "имеет решающее значение для координации международного ответа на COVID-19, повышения готовности к будущим эпидемиям и пандемиям и улучшения здоровья всех людей".Для борьбы с COVID-19 Байден подпишет указ о создании должности координатора реагирования на COVID-19. Координатор станет напрямую подчиняться президенту и будет отвечать за координацию всех элементов реагирования на COVID-19 в правительстве: производство, поставки и распределение вакцин, тестов и средств защиты.Президент также подпишет документ о присоединении к Парижскому соглашению, Соединенные Штаты официально снова станут его стороной через 30 дней.Кроме того, всем ведомствам будет приказано пересмотреть все действия предыдущей администрации, предпринятые в течение последних четырех лет, которые были "вредны для здоровья населения, наносили ущерб окружающей среде, не подкреплялись лучшими имеющимися научными данными или иным образом не отвечали национальному интересу". Среди прочего, новая администрация отменит разрешение на строительство трубопровода Keystone XL.Проект Keystone XL предполагает строительство нефтепровода протяженностью 1,9 тысячи километров и мощностью более 800 тысяч баррелей в день из крупнейшей канадской нефтедобывающей провинции Альберта до нефтеперерабатывающих заводов на побережье Мексиканского залива. Строительство нефтепровода поддерживает администрация действующего президента США Дональда Трампа.
https://radiosputnik.ria.ru/20210120/sevpotok-1593814355.html
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keystone, капитолий, мексиканский залив, дональд трамп, воз, джо байден, мексика, сша, в мире

Стало известно, какие указы Байден подпишет в первый день президентства

13:17 20.01.2021 (обновлено: 15:40 20.01.2021)
 
© AP Photo / Tony DejakВице-президент США Джо Байден
Вице-президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© AP Photo / Tony Dejak
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Избранный президент США Джо Байден в первый день на посту планирует подписать ряд указов, среди которых, например, распоряжение о прекращении строительства стены с Мексикой, возвращении США в Парижское соглашение по климату и отмене выхода из Всемирной организации здравоохранения.

"Избранный президент Байден примет меры не только для того, чтобы обратить вспять серьезный ущерб, нанесенный администрацией Трампа, но и для того, чтобы позволить нашей стране двигаться вперед", — говорится в сообщении его команды.

Президент подпишет указы почти сразу после принесения присяги в Капитолии. Мероприятие запланировано на 20 января.
Байден в среду объявит о немедленном прекращении действия чрезвычайного положения в стране, которое использовалось "в качестве предлога" для финансирования строительства стены на границе с Мексикой. Власти внимательно изучат законность используемых методов финансирования и заключенных контрактов, а также определят "наилучший способ перенаправить средства, которые были направлены предыдущей администрацией на финансирование строительства стены".
Отмечается, что Байден также примет меры, чтобы прекратить выход США из ВОЗ, которая "имеет решающее значение для координации международного ответа на COVID-19, повышения готовности к будущим эпидемиям и пандемиям и улучшения здоровья всех людей".
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Для борьбы с COVID-19 Байден подпишет указ о создании должности координатора реагирования на COVID-19. Координатор станет напрямую подчиняться президенту и будет отвечать за координацию всех элементов реагирования на COVID-19 в правительстве: производство, поставки и распределение вакцин, тестов и средств защиты.
Президент также подпишет документ о присоединении к Парижскому соглашению, Соединенные Штаты официально снова станут его стороной через 30 дней.
Кроме того, всем ведомствам будет приказано пересмотреть все действия предыдущей администрации, предпринятые в течение последних четырех лет, которые были "вредны для здоровья населения, наносили ущерб окружающей среде, не подкреплялись лучшими имеющимися научными данными или иным образом не отвечали национальному интересу". Среди прочего, новая администрация отменит разрешение на строительство трубопровода Keystone XL.
Проект Keystone XL предполагает строительство нефтепровода протяженностью 1,9 тысячи километров и мощностью более 800 тысяч баррелей в день из крупнейшей канадской нефтедобывающей провинции Альберта до нефтеперерабатывающих заводов на побережье Мексиканского залива. Строительство нефтепровода поддерживает администрация действующего президента США Дональда Трампа.
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