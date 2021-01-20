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Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20210120/bayden-1593771012.html
Представлено расписание инаугурации Байдена
Представлено расписание инаугурации Байдена
Штаб избранного президента США Джо Байдена рассказал о расписании инаугурации и сопутствующих ей мероприятий в среду. РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T06:45
2021-01-20T06:45
выборы президента сша — 2020
капитолий
джо байден
вашингтон (город)
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Штаб избранного президента США Джо Байдена рассказал о расписании инаугурации и сопутствующих ей мероприятий в среду.В 8.45 (16.45 мск) Байден в компании своей супруги Джилл, избранного вице-президента Камалы Харрис и ее супруга посетит службу в католическом соборе святого Матфея в Вашингтоне.В 10.30 (18.30 мск) Байден в компании Харрис прибудет в Капитолий США, где в 11.15 состоится присяга Харрис.В 12.00 (20.00 мск) сам Байден принесет присягу в рамках церемонии инаугурации и выступит с программным обращением на ступенях Капитолия.В 13.40 (21.40 мск) уже действующий президент Байден и вице-президент Харрис примут небольшой парад родов войск.В 14.25 (22.25 мск) Байден возложит венок на Арлингтонском кладбище к могиле неизвестного солдата.В 15.15 (23.15 мск) военные торжественно проводят Байдена в его новую резиденцию - Белый дом.В 17.15 (1.15 мск четверга) Байден подпишет ряд исполнительных указов, а получасом спустя приведет к присяге ряд назначенцев.Наконец, в 20.48 (4.48 мск четверга) Байден и Харрис с супругами посетят праздничную программу и выступят с речами, а без 21.55 (5.55 по московскому времени) две семьи появятся вместе на балконе Белого дома.
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капитолий, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире

Представлено расписание инаугурации Байдена

06:45 20.01.2021
 
© AP Photo / Susan WalshИзбранный президент США Джо Байден
Избранный президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© AP Photo / Susan Walsh
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Штаб избранного президента США Джо Байдена рассказал о расписании инаугурации и сопутствующих ей мероприятий в среду.
В 8.45 (16.45 мск) Байден в компании своей супруги Джилл, избранного вице-президента Камалы Харрис и ее супруга посетит службу в католическом соборе святого Матфея в Вашингтоне.
В 10.30 (18.30 мск) Байден в компании Харрис прибудет в Капитолий США, где в 11.15 состоится присяга Харрис.
В 12.00 (20.00 мск) сам Байден принесет присягу в рамках церемонии инаугурации и выступит с программным обращением на ступенях Капитолия.
В 13.40 (21.40 мск) уже действующий президент Байден и вице-президент Харрис примут небольшой парад родов войск.
В 14.25 (22.25 мск) Байден возложит венок на Арлингтонском кладбище к могиле неизвестного солдата.
В 15.15 (23.15 мск) военные торжественно проводят Байдена в его новую резиденцию - Белый дом.
В 17.15 (1.15 мск четверга) Байден подпишет ряд исполнительных указов, а получасом спустя приведет к присяге ряд назначенцев.
Наконец, в 20.48 (4.48 мск четверга) Байден и Харрис с супругами посетят праздничную программу и выступят с речами, а без 21.55 (5.55 по московскому времени) две семьи появятся вместе на балконе Белого дома.
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