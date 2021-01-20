https://ria.ru/20210120/bayden-1593760237.html

С третьей попытки: Джо Байден станет самым пожилым президентом США

С третьей попытки: Джо Байден станет самым пожилым президентом США

Демократ, бывший вице-президент, член конгресса с 36-летним стажем Джо Байден становится в среду 46-м президентом США, он займет Белый дом в возрасте 78 лет с... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T00:16

2021-01-20T00:16

2021-01-20T00:16

выборы президента сша — 2020

джо байден

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/0d/1592861585_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_16180d41e2591cfc942cc443e61d5513.jpg

ВАШИНГТОН, 20 янв – РИА Новости. Демократ, бывший вице-президент, член конгресса с 36-летним стажем Джо Байден становится в среду 46-м президентом США, он займет Белый дом в возрасте 78 лет с третьей попытки и войдет в историю по меньшей мере как самый пожилой человек, вступивший на пост президента Америки. РИА Новости вспомнило основные вехи его политической карьеры и личной жизни.До победы на ноябрьских выборах, в которых он одолел Дональда Трампа, Байден баллотировался в президенты уже дважды. В первый раз, в 1987 году, он вышел из гонки из-за обвинений в плагиате, а в 2008 уступил номинацию от демократов победившему на выборах Бараку Обаме, став его вице-президентом. Байден был вторым лицом американской политики на протяжении двух президентских сроков Обамы, еще больше – более трех десятилетий - он был значимой фигурой на политической арене в качестве американского конгрессмена.Джозеф Робинетт Байден Младший (Joseph Robinette Biden Jr.) родился 20 ноября 1942 года в штате Пенсильвания. Одним из главных воспоминаний и уроков детства для будущего президента стало издевательство сверстников из-за его заикания. Насмешки не только со стороны ровесников, но и учителей заставили юного Байдена учить наизусть и декламировать перед зеркалом стихи ирландских поэтов. Вероятно, это служит ему и до сих пор – Байден прекрасный оратор, и, хотя он зачастую повторяется, представляя различным аудиториям заученные части своих речей, или и вовсе говорит лишнее, он в свои преклонные годы прекрасно держится на публике, а если и читает с телесуфлера, то делает это весьма естественно. Со своей аудиторией Байден на "ты", в связи с чем амплуа "своего парня" порой становилось поводом к обвинениям или подозрениям в сексуальной непристойности, его не раз упрекали в "излишней свободе" в отношении женщин.По образованию Байден юрист, именно юриспруденция стала его основной профессией и после того, как он из госзащитников ушёл в частный бизнес, позволила в начале карьеры обеспечивать семью.Семья для Байдена – главное, и с годами это становилось лишь отчётливее. Свою первую семью, вернее часть ее, он потерял в 1972 году, едва став одним из самых молодых сенаторов в истории США. Тогда в поездке за новогодними подарками в автокатастрофе погибла его первая жена и 13-месячная дочь. Несмотря на то, что Байден женился во второй раз и прожил со своей супругой Джил уже более сорока лет, он до сих пор с большой болью вспоминает о пережитом. Потеря в 2015 году первенца, сына Бо от его первого брака, стала вторым главным потрясением в жизни Байдена и, как принято считать, стоила ему президентской кампании прошлого цикла. Тогда многие ждали, что вице-президент Байден предложит свою кандидатуру на выборах против республиканского кандидата Дональда Трампа, но из-за смерти любимого сына он предпочел не баллотироваться в президенты и кандидатом от демократов тогда стала проигравшая выборы Хиллари Клинтон.Байден - любитель собак, он въедет в Белый дом с двумя овчарками – 12-летним Чемпом и двухлетним псом из приюта Мейджором, а его супруга намекала, что вскоре после переезда в Вашингтон они заведут и кота.Байден человек очень семейный, и семейная же история могла стоить ему президентского поста и в этот раз. Его политический оппонент Дональд Трамп активно использовал "приключения" младшего сына Байдена Хантера в своей предвыборной кампании. Истории о сыне политика, балующегося наркотиками и проститутками, могли бы вызвать легкое осуждение, но миллионы долларов от правительств Украины и Китая, надеялся Трамп, отрезвят избирателей и прощены не будут. Между тем, история о "делах Байдена" на Украине обернулась лишь импичментом самого Трампа, а вопросы о том "где же Хантер" в отношении бизнеса сына бывшего вице-президента с Китаем пока также остались за чертой проигранной Трампом битвы за Белый дом.Лучший вице-президент в историиВ январе 2017 года, незадолго до окончания работы своей администрации Обама "удивил" своего старшего напарника, вице-президента Джо Байдена главной президентской наградой - Медалью Свободы. "Лучший вице-президент, который когда-либо был у Америки, мистер Джо Байден", - представил его президент Обама. Байден, как принято считать, был главным советником Обамы и последним, с кем он обсуждал любое свое решение перед тем, как оно становилось достоянием гласности. Байден, в свою очередь, до конца оставался на стороне президентского слова. Внешняя политика – нетипичная для вице-президента США сфера деятельности, но именно за опыт в ней Обама выбрал Байдена, возглавлявшего сенатский комитет по внешней политике, вторым лицом в своей администрации.За более чем три десятка лет в конгрессе Байден успел принять участие практически во всех ключевых событиях мировой политики, в том числе "наследить" весьма противоречивым в нее вкладом. Так, в 2002 году сенатор Байден поддержал вторжение США в Ирак, но уже в качестве вице–президента Обамы именно ему пришлось "разгребать" последствия этого вторжения. В 70-х-80-х годах в качестве американского конгрессмена Байден многократно посещал Москву для переговоров о нераспространении. Последний договор между США и РФ в этой сфере истечет в начале февраля, но Байден обещал, что, в отличие от своего предшественника, продлит его. Байден многократно заявлял, что в качестве президента он не только вернет США в покинутые президентом Трампом международные соглашения, но "обновит обязательства по контролю вооружений в новой эре".В опубликованной в марте прошлого года в журнале Foreign Affairs статье Байден пообещал, что в качестве президента он первым делом "предпримет незамедлительные шаги, чтобы обновить демократию США, их союзнические отношения, защитить экономическое будущее США и вновь сделать так, чтобы Америка лидировала (на международной арене)". "Не время бояться, время проявить силу и смелость, которые привели нас к победе в двух мировых войнах и опустили Железный занавес", - написал Байден.В той же статье он сообщил, что "для противостояния российской агрессии США должны поддерживать военные возможности союзников в надлежащей готовности, а также расширять их возможности для возможности ответа на такие нетрадиционные угрозы, как вооруженная коррупция, дезинформация и киберпреступность".Инаугурация Байдена состоится в среду, осталось увидеть, что именно и против чего будет противопоставлять новый президент в отношении России, других стран и внутриполитических проблем США.

https://ria.ru/20210119/bayden-1593756298.html

https://ria.ru/20210119/bayden-1593754484.html

https://ria.ru/20210119/gazoprovod-1593728956.html

https://ria.ru/20210119/germaniya-1593672024.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, сша, в мире