https://ria.ru/20210120/bayden-1593720707.html

Никаких поблажек. Что ждать от Байдена России и миру

Никаких поблажек. Что ждать от Байдена России и миру

Четыре года Дональд Трамп держал в напряжении партнеров, ближайших союзников и стратегических противников США. От Джо Байдена ждут в первую очередь "возвращения РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T08:00

2021-01-20T08:00

2021-01-20T08:00

договор снв-3

дональд трамп

северный поток

российский совет по международным делам

сергей лавров

нато

джо байден

саудовская аравия

китай

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости, Софья Мельничук. Четыре года Дональд Трамп держал в напряжении партнеров, ближайших союзников и стратегических противников США. От Джо Байдена ждут в первую очередь "возвращения к нормальности": к международным соглашениям, контролю над вооружениями и традиционной дипломатии. Какими будут первые шаги 46-го президента США, разбиралось РИА Новости.Первым деломДональд Трамп оставил непростое наследие. Американское лидерство пошатнулось, союзнические отношения трещали по швам — под критику партнеров по НАТО. Масла в огонь подливали угрозы тем, кто решится вести дела с "ревизионистами и стратегическими противниками" — Россией, Ираном и Китаем.И теперь важнейшая задача Байдена на международной арене — восстановить утраченные позиции. Советы звучат со всех сторон: оставить контингент НАТО в Афганистане, сократить программы вооружений, во имя сотрудничества с Пекином закрыть глаза на нарушения прав человека.И неудивительно, что Байден, который в большой политике без малого полвека, выбрал себе опытных помощников. Среди них — экс-заместитель госсекретаря Энтони Блинкен на посту главы Госдепа и опытный дипломат Брет Макгерк: он займется вопросами Ближнего Востока в Совете по нацбезопасности. На дальневосточном направлении поработает "архитектор американского разворота в Азию" Курт Кэмпбелл. В ближайшем окружении и знаток России — бывший посол в Москве Уильям Бернс. Он станет первым карьерным дипломатом в кресле главы ЦРУ.Оружие под контрольНекоторые проблемы не терпят отлагательств. Договор о стратегических наступательных вооружениях между Россией и США — одно из последних оставшихся ограничений — истекает в феврале 2021-го.Администрация Трампа в последние месяцы активно консультировалась с российской стороной, но проблему пока не решили. Джо Байден уверял, что в случае победы продлит СНВ-3 и использует договор как базу для новых соглашений.Глава российского МИД Сергей Лавров накануне напомнил, что Москва ждет "конкретных предложений по этой теме". Он надеется согласовать детали до 5 февраля, а Байдена называет специалистом в сфере разоружения."Пожалуй, это единственная срочная задача в области российско-американских отношений", — говорит Андрей Кортунов, глава Российского совета по международным делам. Он уверен: санкционное давление сохранится. Поводом для его усиления могут стать события, связанные с возвращением в Россию Алексея Навального. "Думаю, найдутся и другие причины", — добавляет Кортунов. Вопрос в том, поднимет ли президент ограничения на качественно новый уровень.Однако есть и возможности для укрепления сотрудничества — экологическая повестка, Ближний Восток, Арктика. Кроме того, у Байдена руки не связаны расследованием о сговоре с Кремлем. Но это не означает, что политик примется активно налаживать контакты, предупреждает Кортунов.Кризис пройдет, проблемы останутсяВ Европе с нетерпением ждут возвращения американцев в Парижское соглашение по климату. И это далеко не единственный повод для облегченного вздоха европейских лидеров — вместе с Трампом уйдет и неприятная манера общения в стиле "Америка превыше всего". Тон изменится уже на саммите НАТО, который в 2021 году состоится в Брюсселе.Однако не надо переоценивать нанесенный Трампом ущерб, замечает Андрей Кортунов: "Высказывания были жесткие, но НАТО укрепляло восточный фланг, и программы противоракетной обороны развивались".Да и проблемы от смены формулировок не исчезнут: слова словами, политика — политикой, подчеркивает эксперт. Вашингтон будет все так же настаивать на увеличении ассигнований в бюджет НАТО и втягивать членов альянса в противостояние с Китаем, чему в Европе совсем не рады.Останутся противоречия и по торговому соглашению с ЕС, и по "Северному потоку — 2". Прогнозировать ситуацию здесь сложно. Может, Байден проявит гибкость, чтобы не ссориться с Германией, или, наоборот, Берлин пойдет на уступки Вашингтону. В целом отношения улучшатся, но возвращения ко временам Барака Обамы ждать не стоит, заключает Кортунов.След "ястребов"Проблемным направлением остается Китай, с которым Трамп так и не завершил начатую в 2018-м торговую войну. В последние недели команда госсекретаря Майка Помпео вводила новые санкции и обвиняла Пекин в нарушении прав человека, распространении коронавируса, краже технологий, несправедливых торговых практиках и нарушении международных норм."Администрации Байдена достается тяжелое наследие. "Ястребы", которые четыре года отвечали за китайское направление, впопыхах делают все, чтобы отношения не вернулись в прежнее русло", — говорит консультант Московского центра Карнеги Темур Умаров.Он полагает, что Байден постарается снизить градус напряжения. "К Китаю сейчас слишком много внимания, тема взаимосвязей политизирована, сторонам сложно спокойно принимать решения. Новая команда будет развивать более точечную и гибкую стратегию", — поясняет эксперт.Годы работы Трампа не пройдут бесследно и для всей Азии. "Тут Байден постарается навести порядок, восстановить уверенность союзников в нерушимости альянсов. Но сомнения в искренности американских намерений вряд ли исчезнут", — считает Умаров.Сторонники в регионе Штатам понадобятся и для налаживания отношений с Северной Кореей. Трамп трижды встречался с Ким Чен Ыном, но не убедил его разоружаться. В преддверии инаугурации — официально к окончанию съезда Трудовой партии Кореи — из Пхеньяна пришли известия о создании мощной подводной ракеты, а октябре 2020 года в стране показали новую межконтинентальную баллистическую "Хвасон-16".Зыбкий ВостокНа Ближнем Востоке Трампу удалось примирить Израиль с четырьмя арабскими странами, укрепить сотрудничество с Саудовской Аравией и разрушить иранскую ядерную сделку.И хотя основное внимание переместится в Азию, полагает Руслан Мамедов, координатор ближневосточных проектов Российского совета по международным делам, конфликтный потенциал в регионе большой. "Взять хотя бы Сирию — тут напряженность между США и Россией рискует вырасти", — говорит он.Кроме того, Байден пересмотрит отношения с Саудовской Аравией. Новый глава Белого дома намерен прекратить поддержку саудитов в войне в Йемене и "удостовериться, что США не разменивают свои ценности на вооружения и нефть". "Контактов Кушнер — ибн Салман (зять Трампа Джаред Кушнер и Мохаммед ибн Салман Аль Сауд, наследный принц СА. — Прим. ред.) не будет, но появятся новые. Скорее всего, отношение к Эр-Рияду ужесточится", — прогнозирует Мамедов.В то же время есть вероятность, что подход к Ирану смягчится. Байден, будучи вице-президентом в администрации Барака Обамы, участвовал в заключении иранской ядерной сделки в 2015-м. Сам он готов к диалогу с Тегераном, но помешать может конгресс — и здесь мнения двух партий сойдутся.Мамедов без оптимизма относится к восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий. "Уже сейчас стороны выдвигают новые условия: в Иране говорят о компенсации, которую американцы должны заплатить за санкции. Те указывают, что иранцы сперва должны вернуться к сделке и тому уровню обогащения урана, который в ней предусмотрен", — отмечает Мамедов.Однако в первую очередь команде Байдена предстоит решить внутренние проблемы. Ведь уходит только Дональд Трамп. Эпидемия, экономический кризис, обострившиеся расовые и социальные споры остаются. На первом плане сейчас — здоровье и благосостояние американцев, а главное — гражданский мир и согласие. Внешняя политика подождет.

https://ria.ru/20210111/prognoz-1589933846.html

https://ria.ru/20210119/prezident-1593555154.html

саудовская аравия

китай

иран

сша

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

договор снв-3, дональд трамп, северный поток, российский совет по международным делам, сергей лавров, нато, джо байден, саудовская аравия, китай, иран, сша, израиль, судьба договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (снв-1), в мире