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В Австрии произошло землетрясение магнитудой 4,5
В Австрии произошло землетрясение магнитудой 4,5
Землетрясение магнитудой 4,5 в среду произошло в федеральной земле Штирия на юго-востоке Австрии, в районе эпицентра легко повреждены здания, сообщила служба... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T12:53
2021-01-20T13:08
штирия
австрия
в мире
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ВЕНА, 20 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,5 в среду произошло в федеральной земле Штирия на юго-востоке Австрии, в районе эпицентра легко повреждены здания, сообщила служба землетрясений австрийского Центрального института метеорологии и геодинамики (ZAMG)."В среду, 20 января 2021, в 8.30 по центральноевропейскому времени (10.30 мск) произошло сильное землетрясение магнитудой 4,5 примерно в 6 километрах к западу от Адмонта/Штирия", - говорится в сообщении.Отмечается, что землетрясение сильно чувствовалось в эпицентре, также ощущалось в большей части Австрии. Здания в районе эпицентра получили легкие повреждения.
https://ria.ru/20210119/zemletryasenie-1593611124.html
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штирия, австрия, в мире

В Австрии произошло землетрясение магнитудой 4,5

12:53 20.01.2021 (обновлено: 13:08 20.01.2021)
 
© Depositphotos / albundСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© Depositphotos / albund
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ВЕНА, 20 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,5 в среду произошло в федеральной земле Штирия на юго-востоке Австрии, в районе эпицентра легко повреждены здания, сообщила служба землетрясений австрийского Центрального института метеорологии и геодинамики (ZAMG).
"В среду, 20 января 2021, в 8.30 по центральноевропейскому времени (10.30 мск) произошло сильное землетрясение магнитудой 4,5 примерно в 6 километрах к западу от Адмонта/Штирия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что землетрясение сильно чувствовалось в эпицентре, также ощущалось в большей части Австрии. Здания в районе эпицентра получили легкие повреждения.
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