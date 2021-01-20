https://ria.ru/20210120/arktika-1593765060.html
Кандидата на пост главы Пентагона обеспокоило влияние России в Арктике
Кандидата на пост главы Пентагона обеспокоило влияние России в Арктике
Кандидат на пост главы Пентагона Ллойд Остин заявил, что обеспокоен влиянием России и Китая в Арктике. РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T01:42
2021-01-20T01:42
2021-01-20T05:04
россия
ллойд остин
арктика
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китай
в мире
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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Кандидат на пост главы Пентагона Ллойд Остин заявил, что обеспокоен влиянием России и Китая в Арктике."Если меня утвердят, я изучу ситуацию и посоветуюсь с союзниками и партнерами относительно нашей стратегии, развертывания сил и оружия, необходимого для поддержания стабильной открытой Арктики, а также для защиты нашей страны, наших экономических интересов и для сдерживания агрессии", - добавил Остин.При этом он уточнил, что рассчитывает на продолжение сотрудничества с Россией в Арктике."У США долгая история сотрудничества с Россией в Арктическом регионе, и я надеюсь, что оно может продолжиться", - сказал Остин.
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россия, ллойд остин, арктика, министерство обороны сша, китай, в мире
ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости.
Кандидат на пост главы Пентагона Ллойд Остин
заявил, что обеспокоен влиянием России
и Китая
в Арктике
.
"Климатические изменения активно меняют естественный ландшафт Арктики и стратегический баланс. Арктика быстро становится регионом геополитической конкуренции, и я серьезно обеспокоен наращиванием российских вооруженных сил и агрессивным поведением России в Арктике и по всему миру. Точно так же я глубоко обеспокоен намерениями Китая в регионе", - заявил Остин, выступая в конгрессе.
"Если меня утвердят, я изучу ситуацию и посоветуюсь с союзниками и партнерами относительно нашей стратегии, развертывания сил и оружия, необходимого для поддержания стабильной открытой Арктики, а также для защиты нашей страны, наших экономических интересов и для сдерживания агрессии", - добавил Остин.
При этом он уточнил, что рассчитывает на продолжение сотрудничества с Россией в Арктике.
"У США долгая история сотрудничества с Россией в Арктическом регионе, и я надеюсь, что оно может продолжиться", - сказал Остин.