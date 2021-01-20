https://ria.ru/20210120/arktika-1593765060.html

Кандидата на пост главы Пентагона обеспокоило влияние России в Арктике

Кандидата на пост главы Пентагона обеспокоило влияние России в Арктике

Кандидат на пост главы Пентагона Ллойд Остин заявил, что обеспокоен влиянием России и Китая в Арктике. РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T01:42

2021-01-20T01:42

2021-01-20T05:04

россия

ллойд остин

арктика

министерство обороны сша

китай

в мире

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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Кандидат на пост главы Пентагона Ллойд Остин заявил, что обеспокоен влиянием России и Китая в Арктике."Если меня утвердят, я изучу ситуацию и посоветуюсь с союзниками и партнерами относительно нашей стратегии, развертывания сил и оружия, необходимого для поддержания стабильной открытой Арктики, а также для защиты нашей страны, наших экономических интересов и для сдерживания агрессии", - добавил Остин.При этом он уточнил, что рассчитывает на продолжение сотрудничества с Россией в Арктике."У США долгая история сотрудничества с Россией в Арктическом регионе, и я надеюсь, что оно может продолжиться", - сказал Остин.

https://radiosputnik.ria.ru/20210115/arktika-1593249794.html

россия

арктика

китай

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россия, ллойд остин, арктика, министерство обороны сша, китай, в мире