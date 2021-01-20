https://ria.ru/20210120/apple-1593828008.html

Apple создает тепловую технологию разблокировки смартфона по лицу

Apple создает тепловую технологию разблокировки смартфона по лицу

Компания Apple занята разработкой принципиально новой системы идентификации пользователя по лицу. О патенте технологии, зарегистрированной управлением по... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T13:28

2021-01-20T13:28

2021-01-20T13:28

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технологии

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Компания Apple занята разработкой принципиально новой системы идентификации пользователя по лицу. О патенте технологии, зарегистрированной управлением по патентам и товарным знаком США, сообщает PatentlyApple.Система принципиально отличается от Face ID, которую Apple использует уже несколько лет. Последняя активно критикуется пользователями с 2020 года, когда из-за пандемии коронавируса их лица оказались прикрыты масками. Для новой же технологии маски и очки не станут проблемой.Патент основан на так называемой тепловой карте лица, которая уникальна для каждого человека и обмануть ее практически невозможно. Смартфон в процессе сканирования составит сетку с различными поверхностями лица пользователя, для каждого из участка которого и будет создана тепловая сигнатура. Впрочем, не совсем понятно, как будет работать новый Face ID в сложных условиях — при повышенной температуре тела или при минусовой температуре окружающего воздуха. В любом случае технология пока далека от практической реализации в iPhone и iPad.

https://ria.ru/20201117/iphone-1584889108.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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