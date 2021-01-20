https://ria.ru/20210120/apple-1593828008.html
Apple создает тепловую технологию разблокировки смартфона по лицу
Apple создает тепловую технологию разблокировки смартфона по лицу
Компания Apple занята разработкой принципиально новой системы идентификации пользователя по лицу. О патенте технологии, зарегистрированной управлением по... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T13:28
2021-01-20T13:28
2021-01-20T13:28
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Компания Apple занята разработкой принципиально новой системы идентификации пользователя по лицу. О патенте технологии, зарегистрированной управлением по патентам и товарным знаком США, сообщает PatentlyApple.Система принципиально отличается от Face ID, которую Apple использует уже несколько лет. Последняя активно критикуется пользователями с 2020 года, когда из-за пандемии коронавируса их лица оказались прикрыты масками. Для новой же технологии маски и очки не станут проблемой.Патент основан на так называемой тепловой карте лица, которая уникальна для каждого человека и обмануть ее практически невозможно. Смартфон в процессе сканирования составит сетку с различными поверхностями лица пользователя, для каждого из участка которого и будет создана тепловая сигнатура. Впрочем, не совсем понятно, как будет работать новый Face ID в сложных условиях — при повышенной температуре тела или при минусовой температуре окружающего воздуха. В любом случае технология пока далека от практической реализации в iPhone и iPad.
https://ria.ru/20201117/iphone-1584889108.html
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apple iphone, apple ipad, apple, технологии
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости.
Компания Apple занята разработкой принципиально новой системы идентификации пользователя по лицу. О патенте технологии, зарегистрированной управлением по патентам и товарным знаком США, сообщает
PatentlyApple.
Система принципиально отличается от Face ID, которую Apple использует уже несколько лет. Последняя активно критикуется пользователями с 2020 года, когда из-за пандемии коронавируса их лица оказались прикрыты масками. Для новой же технологии маски и очки не станут проблемой.
Патент основан на так называемой тепловой карте лица, которая уникальна для каждого человека и обмануть ее практически невозможно. Смартфон в процессе сканирования составит сетку с различными поверхностями лица пользователя, для каждого из участка которого и будет создана тепловая сигнатура.
Впрочем, не совсем понятно, как будет работать новый Face ID в сложных условиях — при повышенной температуре тела или при минусовой температуре окружающего воздуха. В любом случае технология пока далека от практической реализации в iPhone и iPad.