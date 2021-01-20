https://ria.ru/20210120/amerika-1593683561.html

"Мы уже в состоянии войны!": что потеряла Россия и чего ждет после Трампа

"Мы уже в состоянии войны!": что потеряла Россия и чего ждет после Трампа

Сегодня вечером 74-летний символ старой Америки Дональд Трамп передаст президентские полномочия символу юной Америки, 78-летнему Джозефу Байдену. РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T08:00

2021-01-20T08:00

2021-01-20T16:13

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Сегодня вечером 74-летний символ старой Америки Дональд Трамп передаст президентские полномочия символу юной Америки, 78-летнему Джозефу Байдену. Парадоксальность того, что юность дряхлее старости, — лишь малая часть тех парадоксов, что потрясут мир в ближайшие месяцы.По сути Джо Байден — это вообще не столько президент, сколько обертка от президента. И дело не только в том, что он скорее не доживет до конца своего срока, чем доживет. Просто личность Байдена — государственного деятеля с полувековым опытом — вообще не заслуживает анализа: он пережил слишком много эпох и слишком много Америк и давно научился "усредняться", быть просто выразителем коллективных интересов тех, кто за ним стоит. Тот, кто в 1970-х возражал против совместного обучения белых и негров, а в 2020-м объяснял неграм, что они не настоящие черные, если не голосуют за него, — в принципе может принять любую форму. Поэтому список самых первых ожидаемых от Байдена нововведений говорит примерно ноль о его личных взглядах и очень много — о запросах, имеющихся у воткнувшей его во власть группировки американских элит.Если коротко, то нововведения состоят в "отмене всего Трампа".— и все это только для начала.Критики по этому поводу печально констатируют, что Байден действует не исходя из здравого смысла, а как слепая комбинация требований лоббистских групп (тот же трубопровод — "изученный до дыр" пример: очевидно, что при сколь угодно зеленой политике правительства США еще десятилетия будут нужны углеводороды и любой альтернативный трубе способ их транспортировки будет хуже и вреднее для экологии. Но зеленые не хотят трубы, и Байден ее убьет).Но именно из-за того, что сам Байден бесформен и безличен как боггарт из "Гарри Поттера", его, собственно, и поставили на ответственный пост.Это делает для нас с вами куда более актуальным другой вопрос: от какой Америки Байден, Харрис и их команда будут отчаливать, какую Америку они будут аннулировать, какой Америки мы больше не увидим.По понятным причинам эта прежняя Америка сейчас сконцентрирована в уходящем президенте Трампе. Человеке, у которого впереди, возможно, даже уголовное преследование, так сильно его не любят.Тут стоит сразу отметить парадокс: при том, что симпатии большинства наших сограждан на стороне Трампа, — в чисто практическом смысле от поражения его самого и представляемой им "ветхой Америки" России больше пользы, чем вреда.(В этом плане, кстати, характерен отклик, поступивший от противников. Independent цитирует множественных критиков, напоминающих об имевшем место "штурме Капитолия" и восклицающих "да мы уже 11 дней живем в состоянии войны!". Некоторые доходят до того, что взваливают на плечи Трампа даже ответственность за 400 000 американцев, умерших от коронавируса.)Но в действительности это факт: новых военных интервенций администрация Трампа не начала — несмотря на множество моментов, когда казалось, что интервенция вот-вот произойдет.Напомним, кстати, эти моменты:...Все эти пункты имеют между собой кое-что общее. Во всех этих случаях Трамп ни минуты не стеснялся применить что-нибудь летающее или плавающее для демонстрации силы — но ни разу не перешел от чистого произвола (хотим — и обстреливаем) к настоящей войне, которая по понятным причинам кроме произвола взваливает на агрессора еще и обязательства.К тому же во всех моментах американская администрация останавливалась перед силой, которая могла бы нанести в ответ неприемлемый ущерб. В случае КНДР и Ирана речь шла о самих странах, обладающих впечатляющим оборонительным потенциалом, в случае Сирии — о неизбежности, в случае интервенции, столкновения с официальной державой — опекуном Дамаска: Россией. Которая вообще ядерная держава в неплохой форме.Это заставляет нас предположить, что от войн Трамп отказывался не из миролюбия, а из трезвого осознания того факта, что настоящей войны нынешней Америке не потянуть....Кстати о России. Несмотря на то что до последних дней президентства Трампа его противники, вплоть до Нэнси Пелоси, спикера конгресса, обзывали его "марионеткой Путина" — в действительности уходящий президент США не был к нам дружественно настроен.То есть он испытывал, судя по всему, личную симпатию к нашему президенту. Но у политиков это редко конвертируется в какие-либо практические уступки. В конце концов, мы сами, испытывая симпатию к Трампу и трампистам, бунтующим против своих передовых хайтек-олигархов и 58 половых идентичностей, — вряд ли "чисто по дружбе" согласились бы на убийство "Северного потока — 2". А ведь Трамп приложил сверхусилия к тому, чтобы убить наш газопровод.Более того: как гласит старинная спортивная присказка, счет на табло. Ни одна американская администрация не ввела против России столько санкций, сколько трамповская. И ни один американский президент не общался с нашей страной так мало, как Трамп. Да, конечно, "ему не давали". Но в мире глобальной политики данное оправдание — ни о чем. Счет по-прежнему на табло: там, где речь идет о сотнях миллионов людей, объяснения типа "ему мешали" не работают. Если у него все эти четыре года были руки коротки — то зачем он с такими короткими руками в президенты шел....И наконец, главное соображение.Трамп представлял "старую", ветхую Америку — Америку белых христиан-гетеросексуалов и примкнувших к ним разноцветных людей, для которых передовая мысль уже придумала идиому "мультирасовая белизна" (речь обо всех людях, перенявших ужасный белый образ мыслей, трудоголизм, гетеросексуальность, христианство, маскулинность и прочее мракобесие). Его же противники представляют собой Америку новую — с идеями социальной уравниловки по каким-то диким параметрам, с мультиидентичностями половыми и социальными, с левацкими уклонами, с расплывчатым культурным кодом, с зеленым радикализмом, с попытками идеологического манипулирования неподатливой реальностью.Вероятно, на "русском направлении" эти люди будут активнее предшественников — в том смысле, что местные иноагенты, топящие за условный лесбофеминизм на ветрогенераторах, получат от них больше пиара и поддержки и начнут отважнее испускать сарказмы об отсталой Раше и передовых универсальных ценностях.Но что хотелось бы отметить.Просто в силу своей изначальной мозаичности, выдуманности, сборной соляночности и заведомой фантазийности большинства своих передовых идей — новая Америка, ведомая ими, будет, скорее всего, заведомо слабее той, прежней Америки. И заведомо менее опасной.Той, что ловко приватизировала на себя результаты страшной войны, в которой понесла потери меньше всех прочих держав.Той, что мастерски победила наших родителей в мировом противостоянии 30 лет назад.Той Америки, которая на излете своей истории не нашла себе другого представителя, кроме эксцентричного рыжего миллиардера-шоумена.Так что — чисто по-человечески и с присущим нам великодушием соболезнуя нашим старым врагам, ныне нами потерянным, — мы все же с оптимизмом смотрим на новую Америку и готовимся встречать ее на мировой арене.Едва ли у нее, считающей, что она живет "в гражданской войне", хватит сил претендовать на мировое лидерство с прежним накалом.С назначением, г-н Байден.

https://ria.ru/20210119/videoobraschenie-1593610712.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210119/ssha-1593679991.html

https://ria.ru/20210119/ssha-1593668685.html

https://ria.ru/20210119/germaniya-1593672024.html

https://ria.ru/20210119/prezident-1593555154.html

https://ria.ru/20210118/bayden-1593480930.html

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Виктор Мараховский https://cdn23.img.ria.ru/images/149146/47/1491464723_169:0:635:464_100x100_80_0_0_0d0a8dc8ee18d16fcff91bf773c34b68.jpg

дональд трамп, джо байден, сша, авторы, мнение - авторы