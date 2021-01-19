https://ria.ru/20210119/zemletryaseniya-1593609102.html

В Якутии за ночь произошли четыре землетрясения

В Якутии за ночь произошли четыре землетрясения

Четыре землетрясения за ночь произошли в южной Якутии, самое сильное — магнитудой пять, сообщил РИА Новости представитель Якутского филиала Федерального... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T03:27

2021-01-19T03:27

2021-01-19T10:56

республика саха (якутия)

российская академия наук

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

землетрясение

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 19 янв — РИА Новости. Четыре землетрясения за ночь произошли в южной Якутии, самое сильное — магнитудой пять, сообщил РИА Новости представитель Якутского филиала Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН".По его словам, он отметил, что магнитуда трех последних толчков была меньше пяти. Землетрясение на глубине 15 километров считается поверхностным и должно ощущаться, но вечная мерзлота зимой сглаживает эффект, добавили в службе. "Это (магнитудой пять. — Прим. ред.) было сильнейшее за два месяца землетрясение", — отметил собеседник агентства.В региональном ГУ МЧС РИА Новости сообщили, что землетрясения не ощущались.

https://ria.ru/20210118/zhertvy-1593447774.html

республика саха (якутия)

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республика саха (якутия), российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), землетрясение, происшествия