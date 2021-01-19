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В Якутии за ночь произошли четыре землетрясения
В Якутии за ночь произошли четыре землетрясения
Четыре землетрясения за ночь произошли в южной Якутии, самое сильное — магнитудой пять, сообщил РИА Новости представитель Якутского филиала Федерального... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T03:27
2021-01-19T10:56
республика саха (якутия)
российская академия наук
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
землетрясение
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 19 янв — РИА Новости. Четыре землетрясения за ночь произошли в южной Якутии, самое сильное — магнитудой пять, сообщил РИА Новости представитель Якутского филиала Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН".По его словам, он отметил, что магнитуда трех последних толчков была меньше пяти. Землетрясение на глубине 15 километров считается поверхностным и должно ощущаться, но вечная мерзлота зимой сглаживает эффект, добавили в службе. "Это (магнитудой пять. — Прим. ред.) было сильнейшее за два месяца землетрясение", — отметил собеседник агентства.В региональном ГУ МЧС РИА Новости сообщили, что землетрясения не ощущались.
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республика саха (якутия), российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), землетрясение, происшествия

В Якутии за ночь произошли четыре землетрясения

03:27 19.01.2021 (обновлено: 10:56 19.01.2021)
 
© Фото : ЦУКС ГУ МЧС России по РСЦентр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия)
Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© Фото : ЦУКС ГУ МЧС России по РС
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ВЛАДИВОСТОК, 19 янв — РИА Новости. Четыре землетрясения за ночь произошли в южной Якутии, самое сильное — магнитудой пять, сообщил РИА Новости представитель Якутского филиала Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН".

"Первое землетрясение произошло в Алданском улусе в 03:46 местного времени (21:46 мск 18 января), магнитуда около пяти, глубина — 15 километров. Потом был афтершок в 04:08, еще одно землетрясение в 04:17, и еще одно неподалеку около семи утра", — сказал собеседник.

По его словам, он отметил, что магнитуда трех последних толчков была меньше пяти. Землетрясение на глубине 15 километров считается поверхностным и должно ощущаться, но вечная мерзлота зимой сглаживает эффект, добавили в службе. "Это (магнитудой пять. — Прим. ред.) было сильнейшее за два месяца землетрясение", — отметил собеседник агентства.
В региональном ГУ МЧС РИА Новости сообщили, что землетрясения не ощущались.
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