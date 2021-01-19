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Володин призвал коллег из ЕС "начать с себя" при осуждении других стран
Володин призвал коллег из ЕС "начать с себя" при осуждении других стран
Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал европейских коллег "начать с себя", когда на Западе начинают осуждать те или иные действия властей в других... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T13:40
2021-01-19T13:40
россия
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
госдума рф
евросоюз
вячеслав володин
венесуэла
белоруссия
украина
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал европейских коллег "начать с себя", когда на Западе начинают осуждать те или иные действия властей в других странах.Выступая на открытии весенней сессии ГД, Володин отметил "молчание" по вопросу действий ряда социальных сетей со стороны Европарламента, который "моментально выступал с различными заявлениями по России, по ситуации на Украине, в Венесуэле, Белоруссии, Гонконге"."То же самое в их заявлении по человеку, засланному к нам из Германии. Здесь мы видим заранее скоординированные действия. А Евросоюзу следует начать с себя. Прекратите стрелять в людей резиновыми пулями, травить их газом, зимой поливать водой. Вообще это все напоминает истязания времен Второй мировой войны. И в конце концов, восстановите законность с правами человека в своих странах, если хотите, чтобы вас кто-то слушал. Если хотите сохранить существующий международный порядок и стабильность", - продолжил председатель ГД.В понедельник судья Химкинского городского суда в ходе выездного заседания в отделе полиции в подмосковных Химках заключила Алексея Навального под стражу на 30 суток. Накануне Навального задержали в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его отвезли в отдел полиции в Химки – это ближайший к Шереметьево крупный город. По данным ФСИН, Навальный задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск.У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", - с хищением свыше 30 миллионов рублей. Виновным он себя не признает, считая свое преследование политически мотивированным.Ранее премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш и глава МИД страны Эдгар Ринкевич выступили с осуждением задержания в России оппозиционера. Ринкевич также заявил, что Латвия будет добиваться введения новых санкций в отношении России. О том же говорил и глава МИД Чехии Томаш Петршичек, который заявил, что предложит обсудить на совете министров иностранных дел ЕС вопрос о санкциях после задержания Навального в РФ.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова накануне посоветовала зарубежным политикам, которые комментируют ситуацию вокруг Навального, уважать международное право, не посягать на национальное законодательство суверенных государств и заняться проблемами в своих странах. Глава МИД РФ Лавров в связи с призывами стран Запада заявил, что их цель - отвлечь внимание от глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития. По его словам, "прямо чувствуется, с какой радостью идут комментарии, как под копирку".
https://ria.ru/20210119/politzaklyuchennye-1593664655.html
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россия, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), госдума рф, евросоюз, вячеслав володин, венесуэла, белоруссия, украина, в мире

Володин призвал коллег из ЕС "начать с себя" при осуждении других стран

13:40 19.01.2021
 
© Фото : сайт Государственной Думы ФС РФ Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© Фото : сайт Государственной Думы ФС РФ
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал европейских коллег "начать с себя", когда на Западе начинают осуждать те или иные действия властей в других странах.
Выступая на открытии весенней сессии ГД, Володин отметил "молчание" по вопросу действий ряда социальных сетей со стороны Европарламента, который "моментально выступал с различными заявлениями по России, по ситуации на Украине, в Венесуэле, Белоруссии, Гонконге".
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"То же самое в их заявлении по человеку, засланному к нам из Германии. Здесь мы видим заранее скоординированные действия. А Евросоюзу следует начать с себя. Прекратите стрелять в людей резиновыми пулями, травить их газом, зимой поливать водой. Вообще это все напоминает истязания времен Второй мировой войны. И в конце концов, восстановите законность с правами человека в своих странах, если хотите, чтобы вас кто-то слушал. Если хотите сохранить существующий международный порядок и стабильность", - продолжил председатель ГД.
В понедельник судья Химкинского городского суда в ходе выездного заседания в отделе полиции в подмосковных Химках заключила Алексея Навального под стражу на 30 суток. Накануне Навального задержали в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его отвезли в отдел полиции в Химки – это ближайший к Шереметьево крупный город. По данным ФСИН, Навальный задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск.
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Володин призвал защитить права российских избирателей
У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", - с хищением свыше 30 миллионов рублей. Виновным он себя не признает, считая свое преследование политически мотивированным.
Ранее премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш и глава МИД страны Эдгар Ринкевич выступили с осуждением задержания в России оппозиционера. Ринкевич также заявил, что Латвия будет добиваться введения новых санкций в отношении России. О том же говорил и глава МИД Чехии Томаш Петршичек, который заявил, что предложит обсудить на совете министров иностранных дел ЕС вопрос о санкциях после задержания Навального в РФ.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова накануне посоветовала зарубежным политикам, которые комментируют ситуацию вокруг Навального, уважать международное право, не посягать на национальное законодательство суверенных государств и заняться проблемами в своих странах. Глава МИД РФ Лавров в связи с призывами стран Запада заявил, что их цель - отвлечь внимание от глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития. По его словам, "прямо чувствуется, с какой радостью идут комментарии, как под копирку".
Володин: США сами перечеркнули стандарты демократии - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
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РоссияАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Госдума РФЕвросоюзВячеслав ВолодинВенесуэлаБелоруссияУкраинаВ мире
 
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