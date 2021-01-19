Володин призвал коллег из ЕС "начать с себя" при осуждении других стран
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал европейских коллег "начать с себя", когда на Западе начинают осуждать те или иные действия властей в других странах.
Выступая на открытии весенней сессии ГД, Володин отметил "молчание" по вопросу действий ряда социальных сетей со стороны Европарламента, который "моментально выступал с различными заявлениями по России, по ситуации на Украине, в Венесуэле, Белоруссии, Гонконге".
"То же самое в их заявлении по человеку, засланному к нам из Германии. Здесь мы видим заранее скоординированные действия. А Евросоюзу следует начать с себя. Прекратите стрелять в людей резиновыми пулями, травить их газом, зимой поливать водой. Вообще это все напоминает истязания времен Второй мировой войны. И в конце концов, восстановите законность с правами человека в своих странах, если хотите, чтобы вас кто-то слушал. Если хотите сохранить существующий международный порядок и стабильность", - продолжил председатель ГД.
В понедельник судья Химкинского городского суда в ходе выездного заседания в отделе полиции в подмосковных Химках заключила Алексея Навального под стражу на 30 суток. Накануне Навального задержали в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его отвезли в отдел полиции в Химки – это ближайший к Шереметьево крупный город. По данным ФСИН, Навальный задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск.
Ранее премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш и глава МИД страны Эдгар Ринкевич выступили с осуждением задержания в России оппозиционера. Ринкевич также заявил, что Латвия будет добиваться введения новых санкций в отношении России. О том же говорил и глава МИД Чехии Томаш Петршичек, который заявил, что предложит обсудить на совете министров иностранных дел ЕС вопрос о санкциях после задержания Навального в РФ.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова накануне посоветовала зарубежным политикам, которые комментируют ситуацию вокруг Навального, уважать международное право, не посягать на национальное законодательство суверенных государств и заняться проблемами в своих странах. Глава МИД РФ Лавров в связи с призывами стран Запада заявил, что их цель - отвлечь внимание от глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития. По его словам, "прямо чувствуется, с какой радостью идут комментарии, как под копирку".