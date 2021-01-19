https://ria.ru/20210119/vaktsinatsiya-1593723219.html

Легойда: поражения в правах не привившихся от COVID нельзя допустить

Легойда: поражения в правах не привившихся от COVID нельзя допустить

В Московском патриархате призывают власти не допустить поражения в правах не привившихся от COVID-19, отмечая при этом, что священники никому не навязывают свои РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T18:23

2021-01-19T18:23

2021-01-19T18:57

религия и мировоззрение

коронавирус и вера

коронавирус covid-19

московский патриархат

новости - религия и мировоззрение

владимир легойда

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. В Московском патриархате призывают власти не допустить поражения в правах не привившихся от COVID-19, отмечая при этом, что священники никому не навязывают свои решения о вакцине."Принцип добровольности вакцинации является чрезвычайно важным с точки зрения уважения свободы и достоинства человека. Любой дееспособный взрослый человек должен принимать решение сделать прививку самостоятельно. И, конечно, нельзя допускать поражения в правах тех, кто по какой-либо причине, включая медицинские предписания, не может вакцинироваться", - заявил во вторник в интервью РИА Новости глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.По его словам, некоторые архиереи и священники по своему выбору уже привились от коронавируса, но они не навязывают никому свое решение.В то же время глава синодального отдела признал, что "вакцинация - решающее средство победы над многими эпидемиологическими заболеваниями". "Церковь никогда не выступала против прививок как таковых, как, впрочем, и абсолютного большинства иных форм медицинского вмешательства", - напомнил Легойда.В целом, он отметил, что "вопрос отношения к эпидемии коронавируса не является догматическим, поэтому он не может и не должен разделять Церковь". "И внутри Церкви, и вне ее есть разные суждения о степени опасности, которые несет в себе коронавирусная инфекция. Это связано в том числе и с тем, что некоторые переносят ее как легкую простуду, а некоторые попадают в реанимацию на ИВЛ. Мы должны с любовью и терпением относиться к нашим собратьям, независимо от того, что они думают про это поветрие. Важно следовать всем предписаниям священноначалия, не подвергать друг друга угрозе заражения, использовать средства защиты – это наш общий христианский долг", - заключил Легойда.

https://ria.ru/20200925/koronavirus-1577785757.html

https://ria.ru/20210108/vaktsinatsiya-1592284470.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус и вера, коронавирус covid-19, московский патриархат, новости - религия и мировоззрение, владимир легойда