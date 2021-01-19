https://ria.ru/20210119/legoyda-1593705340.html

Легойда: отношение к COVID-19 не должно разделять Церковь

Легойда: отношение к COVID-19 не должно разделять Церковь

Русская православная церковь впервые отмечает Крещение Господне в условиях пандемии коронавируса. О духовных смыслах, которые открывает людям это непростое... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T16:58

2021-01-19T16:58

2021-01-19T16:58

религия и мировоззрение

коронавирус и вера

интервью - религия и мировоззрение

крещение господне

владимир легойда

русская православная церковь

крещенские купания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/154923/51/1549235188_0:0:3019:1699_1920x0_80_0_0_78ecb77f92eba74f07d9ed16da6a666d.jpg

Русская православная церковь впервые отмечает Крещение Господне в условиях пандемии коронавируса. О духовных смыслах, которые открывает людям это непростое время, о ныряниях в прорубь, гаданиях и других народных традициях, о проверках антивирусных мер в храмах, о добровольности вакцинации и прививках духовенства, о ковид-диссиденте бывшем схиигумене Романове, об экс-протодиаконе Кураеве и задачах дисциплинарной комиссии по расследованию нарушений священнослужителей в эксклюзивном интервью РИА Новости рассказал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Беседовала Ольга Липич.- Владимир Романович, каков смысл праздника Крещения Господня? И как вы относитесь к сопровождающим его народным традициям и забавам, к купаниям в проруби, очередям за крещенской святой водой или гаданиям? Понимаю, что гадаете вряд ли, но вдруг погружаетесь в прорубь? - В праздновании Крещения Господня я бы разделил церковное и народное измерения. Они присутствуют во многих православных праздниках в России и других странах, где есть Православные церкви. Два этих измерения могут где-то пересекаться.Церковное празднование - это богослужение и великое освящение воды в память принятия Христом Крещения от Иоанна Предтечи в водах Иордана. Праздник Крещения называется также Богоявлением, потому что, как говорит Священное Писание, на Иисуса снизошел Дух Святой в виде голубя, засвидетельствовав, что крещаемый - Богочеловек, Спаситель мира.Что касается благочестивого обычая погружения в реки и иные водоемы в день Крещения, то он прочно вошел в традицию празднования, относясь к "народному измерению". Погружаться в освященную воду нужно, как сказал святейший патриарх, осознавая, что это соприкосновение святыне, осеняя себя крестом и молясь о себе и своих близких. Недопустимо превращать погружение в освященную воду в подобие моржевания со спиртными напитками и прочими неподобающими празднику развлечениями. Лично я в этом году в прорубь не окунался, а в предыдущие годы бывало по-разному. Многие мои знакомые в крещенских купаниях участвуют.Что касается гадания и прочих оккультных развлечений в святки, то ничего более несовместимого с православным вероучением я и представить себе не могу. Языческие практики подобного рода - самый короткий путь лишить себя благодати и радости, который приносит в мир Богомладенец Иисус. - Каковы главные отличия празднования Крещения в 2021 году из-за пандемии? Какие антивирусные меры обязательны на богослужениях и при посещении храмов теми, кто пришел только за крещенской водой? - Главное отличие празднования Крещения в период пандемии носит внешний характер и заключается в необходимости исполнять все предписанные ранее Священным Синодом санитарно-эпидемиологические меры: масочный режим в очередях за крещенской водой и на богослужениях и социальное дистанцирование. Сами же по себе крещенские купания, как представляется, не создают дополнительной угрозы заражения коронавирусной инфекцией. Ведь на открытом воздухе соблюдать безопасную дистанцию гораздо проще, чем в помещении. На открытом воздухе, как правило, раздают и крещенскую воду.- Во всех ли епархиях в храмах сегодня обязательны маски, перчатки и социальная дистанция? Кто контролирует соблюдение санитарных требований в храмах, бывают ли проверки от священноначалия или Роспотребнадзора? - Мне кажется, что в большинстве наших храмов и монастырей пользуются средствами индивидуальной защиты, дезинфицируют поверхности, проветривают помещения и исполняют другие необходимые антивирусные меры. Что касается контроля, то не сомневаюсь, что христианская ответственность настоятеля и прихожан - лучшая гарантия безопасности. Необходимости в каких-то специальных проверках я не вижу.- Почти год уже мы живем в новых реалиях пандемии коронавируса и различных ограничений. Открывают ли постигшие мир испытания новые смыслы в праздновании Рождества Христова, новолетия, Крещения? Эпидемия для вас – это случайность или наказание человечеству, за какие грехи или ради каких изменений? - Сам по себе смысл христианских праздников на протяжении веков остается неизменен, несмотря на эпидемии и иные катастрофические события. Нет отдельного Евангелия для пандемий и для времен сравнительного благополучия. Христианская община переживала куда более сложные времена чем те, свидетелями которых нам сейчас пришлось стать. А вот для себя лично мы могли бы раскрыть какие-то новые смыслы. И прежде всего, способность ценить то, что у нас есть. Как говорится, подлинное значение кислорода мы понимаем, когда его не хватает для дыхания. Так в случае с эпидемией, мы осознали, насколько ценно участие богослужениях, в церковно-приходской жизни. Что это не нечто само собой разумеющееся, а дар Божий и Его милость к нам, за которую надо благодарить.Что касается второй части вопроса, то мы, христиане, знаем, что наш мир помрачен грехопадением человека. Все, что в нем есть плохого, в том числе и болезни, связано с нашим отступлением от Бога, первородным грехом. Бог же не наказывает человечество, а, напротив, дает каждому возможность уподобиться Ему в делах милосердия и любви. Эпидемия дает каждому из нас множество таких поводов.- Приемлемо ли в Церкви выражать разные мнения по поводу пандемии – от паники до ковид- диссидентства, и каковы границы подобного самовыражения? - Вопрос отношения к эпидемии коронавируса не является догматическим, поэтому он не может и не должен разделять Церковь. И внутри Церкви, и вне ее есть разные суждения о степени опасности, которые несет в себе коронавирусная инфекция. Это связано в том числе и с тем, что некоторые переносят ее как легкую простуду, а некоторые попадают в реанимацию на ИВЛ. – Что будет с экс-схиигуменом Сергием Романовым, отлученным в сентябре от Церкви? Как вы прокомментируете объявленную им в заключении голодовку? - Бывший схиигумен Сергий более не является членом Церкви. Но это не исключает возможности келейно молиться о его вразумлении для тех, кто его знал. Нет ничего радостнее для Бога, чем раскаяние грешника. Поэтому, по-прежнему, Церковь ждет и надеется на исправление отпавших. Что касается объявленной Романовым голодовки, то мне сложно это комментировать. Насколько мне известно, сейчас он голодовку прекратил, в ухудшении состояния его здоровья никто не заинтересован.– Что вы думаете о вакцинации от коронавируса? Насколько, на ваш взгляд, важен принцип добровольности прививки? Много ли архиереев, священников и монашествующих уже привились от коронавируса или намерены это сделать при возможности?- Вакцинация - решающее средство победы над многими эпидемиологическими заболеваниями. Церковь никогда не выступала против прививок как таковых, как, впрочем, и абсолютного большинства иных форм медицинского вмешательства.Однако принцип добровольности вакцинации является чрезвычайно важным с точки зрения уважения свободы и достоинства человека. Некоторые архиереи и священники по своему выбору уже привились от коронавируса, но они не навязывают никому свое решение.– Синод в декабре 2020 года учредил общецерковную дисциплинарную комиссию для более тщательного расследования правонарушений со стороны священнослужителей. Почему именно сейчас было принято такое решение, в связи с возросшим числом правонарушений? - Никакого возросшего числа нарушений норм канонического права со стороны священнослужителей я не наблюдаю. Вместе с тем, считаю, что для более качественного расследования подобных нарушений необходимо создавать эффективные органы, укомплектованные профессиональными кадрами. Убежден, что данная комиссия станет, прежде всего, орудием профилактики подобных нарушений.- Как вы оцениваете прошение Кураева к патриарху о пересмотре дела в епархиальном суде, насколько вероятен пересмотр? Какой вы видите его дальнейшую судьбу в Церкви?- Уже не первый год я не даю никаких публичных оценок деятельности Кураева. Сейчас их оценил суд. Кураев воспользовался правом подать соответствующее прошение, апелляцию. Оно будет изучено судом, учитывая все складывающиеся обстоятельства. Его будущее, как мне представляется, в первую очередь зависит от него самого. В общем, как будущее каждого из нас. От того, какие он сделает выводы из сложившейся ситуации и как будет себя вести.

https://ria.ru/20210119/essei-1593582256.html

https://ria.ru/20200119/1563576711.html

https://ria.ru/20210119/khmeymim-1593659046.html

https://ria.ru/20210118/tserkov-1593493521.html

https://ria.ru/20201224/sobor-1590793278.html

https://ria.ru/20210112/romanov-1592758823.html

https://ria.ru/20210108/vaktsinatsiya-1592284470.html

https://ria.ru/20201224/svyaschennik-1590776690.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус и вера, интервью - религия и мировоззрение, крещение господне, владимир легойда, русская православная церковь, крещенские купания