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Турецкие власти запретили местным компаниям давать рекламу в Twitter

Турецкие власти запретили местным компаниям давать рекламу в Twitter

Турецкие власти запретили местным компаниям давать рекламу в Twitter, который не назначил в стране своего представителя согласно новому закону о регулировании... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T08:42

2021-01-19T08:42

2021-01-19T08:42

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АНКАРА, 19 янв - РИА Новости. Турецкие власти запретили местным компаниям давать рекламу в Twitter, который не назначил в стране своего представителя согласно новому закону о регулировании соцсетей, соответствующие постановление регулятора опубликовано в официальном издании Resmi Gazete.Компаниям, которые будут давать рекламу в Twitter, Periscope, Pinterest, грозят крупные штрафы.Замглавы турецкого министерства транспорта и инфраструктуры Омер Фатих Сайян в понедельник сообщил, что Facebook и Instagram решили подчиниться требованиям турецких властей и открывают представительства в Турции в соответствии с новым законом республики о регулировании соцсетей.В ноябре соцсети Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Periscope и TikTok были оштрафованы турецкими властями на 10 миллионов турецких лир (около 1,2 миллиона долларов) за то, что они не представили в срок информацию о своих представителях в стране.В июле парламент Турции принял закон о регулировании социальных сетей, согласно которому крупные соцсети с числом пользователей более 1 миллиона обязаны иметь представительство в Турции, глава которого должен быть ее гражданином.Сообщения, которые турецкие власти сочтут оскорбительными и клеветническими, должны будут удалены без решения суда в течении 48 часов. При неисполнении требований по удалению контента и назначению представителей соцсетей будут назначаться крупные штрафы, также предусмотрены значительные сокращения трафика. Закон требует, чтобы компании хранили все данные своих турецких клиентов на территории Турции.

https://radiosputnik.ria.ru/20210111/sotsseti-1592516256.html

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tiktok, youtube, турция, twitter, в мире