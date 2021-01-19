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Турецкие власти запретили местным компаниям давать рекламу в Twitter
Турецкие власти запретили местным компаниям давать рекламу в Twitter
Турецкие власти запретили местным компаниям давать рекламу в Twitter, который не назначил в стране своего представителя согласно новому закону о регулировании... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T08:42
2021-01-19T08:42
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АНКАРА, 19 янв - РИА Новости. Турецкие власти запретили местным компаниям давать рекламу в Twitter, который не назначил в стране своего представителя согласно новому закону о регулировании соцсетей, соответствующие постановление регулятора опубликовано в официальном издании Resmi Gazete.Компаниям, которые будут давать рекламу в Twitter, Periscope, Pinterest, грозят крупные штрафы.Замглавы турецкого министерства транспорта и инфраструктуры Омер Фатих Сайян в понедельник сообщил, что Facebook и Instagram решили подчиниться требованиям турецких властей и открывают представительства в Турции в соответствии с новым законом республики о регулировании соцсетей.В ноябре соцсети Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Periscope и TikTok были оштрафованы турецкими властями на 10 миллионов турецких лир (около 1,2 миллиона долларов) за то, что они не представили в срок информацию о своих представителях в стране.В июле парламент Турции принял закон о регулировании социальных сетей, согласно которому крупные соцсети с числом пользователей более 1 миллиона обязаны иметь представительство в Турции, глава которого должен быть ее гражданином.Сообщения, которые турецкие власти сочтут оскорбительными и клеветническими, должны будут удалены без решения суда в течении 48 часов. При неисполнении требований по удалению контента и назначению представителей соцсетей будут назначаться крупные штрафы, также предусмотрены значительные сокращения трафика. Закон требует, чтобы компании хранили все данные своих турецких клиентов на территории Турции.
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tiktok, youtube, турция, twitter, в мире

Турецкие власти запретили местным компаниям давать рекламу в Twitter

08:42 19.01.2021
 
© AP Photo / Richard DrewСоциальная сеть Twitter
Социальная сеть Twitter - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© AP Photo / Richard Drew
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АНКАРА, 19 янв - РИА Новости. Турецкие власти запретили местным компаниям давать рекламу в Twitter, который не назначил в стране своего представителя согласно новому закону о регулировании соцсетей, соответствующие постановление регулятора опубликовано в официальном издании Resmi Gazete.
Компаниям, которые будут давать рекламу в Twitter, Periscope, Pinterest, грозят крупные штрафы.
Замглавы турецкого министерства транспорта и инфраструктуры Омер Фатих Сайян в понедельник сообщил, что Facebook и Instagram решили подчиниться требованиям турецких властей и открывают представительства в Турции в соответствии с новым законом республики о регулировании соцсетей.
В ноябре соцсети Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Periscope и TikTok были оштрафованы турецкими властями на 10 миллионов турецких лир (около 1,2 миллиона долларов) за то, что они не представили в срок информацию о своих представителях в стране.
Коллаж Дональда Трампа из микроблога Twitter - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
11 января, 08:30Акценты
С глаз долой – из твиттера вон…
В июле парламент Турции принял закон о регулировании социальных сетей, согласно которому крупные соцсети с числом пользователей более 1 миллиона обязаны иметь представительство в Турции, глава которого должен быть ее гражданином.
Сообщения, которые турецкие власти сочтут оскорбительными и клеветническими, должны будут удалены без решения суда в течении 48 часов. При неисполнении требований по удалению контента и назначению представителей соцсетей будут назначаться крупные штрафы, также предусмотрены значительные сокращения трафика. Закон требует, чтобы компании хранили все данные своих турецких клиентов на территории Турции.
 
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