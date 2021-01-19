https://ria.ru/20210119/tramp-1593757812.html
Трамп выступил с прощальным обращением
Трамп выступил с прощальным обращением
Дональд Трамп выступил с прощальным обращением на посту президента, отрывки из его речи распространил Белый дом. РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T23:18
2021-01-19T23:18
2021-01-19T23:58
капитолий
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ВАШИНГТОН, 19 янв — РИА Новости. Дональд Трамп выступил с прощальным обращением на посту президента, отрывки из его речи распространил Белый дом.По словам Трампа, в качестве главы государства он подтвердил "священную идею, что в Америке власти отвечают перед народом".Политик подчеркнул, что стал "первым президентом за десятилетия, который не начал никаких новых войн".Его администрация "восстановила силу" США и "американское лидерство за рубежом", считает Трамп."Мы вдохнули новую жизнь в наши союзы (с другими государствами. — Прим. ред.) и сплотили другие страны мира, чтобы выступить против Китая как никогда ранее", — говорится в тексте обращения.По его мнению, самая большая опасность, с которой сталкиваются Штаты, это потеря уверенности в себе и их "национальном величии"."Америка — это не скромная страна нерешительных людей, которых надо прятать и защищать от тех, с кем мы не согласны", — добавил Трамп.Он заявил, что молится за успех новой администрации Джо Байдена в обеспечении безопасности и процветании страны. При этом он отметил, что его политическое движение находится в начале пути.Трамп вновь осудил штурм здания конгресса, который произошел 6 января после митинга, на котором он выступал. Сейчас известно о пяти жертвах. "Все американцы были в ужасе из-за нападения на наш Капитолий. Политическое насилие — это нападение на все, что мы ценим как американцы. Его никогда нельзя терпеть", — считает он.После беспорядков палата представителей вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу. Теперь дело перешло на рассмотрение в сенат, который вышел с каникул только сегодня. При этом инаугурация избранного президента США Джо Байдена должна состояться 20 января.
https://ria.ru/20210119/prezident-1593555154.html
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капитолий, джо байден, в мире, дональд трамп, сша
ВАШИНГТОН, 19 янв — РИА Новости. Дональд Трамп
выступил с прощальным обращением на посту президента, отрывки из его речи распространил Белый дом.
По словам Трампа, в качестве главы государства он подтвердил "священную идею, что в Америке
власти отвечают перед народом".
"Мы сделали то, что пришли сделать, и еще намного больше", — сказал он.
Политик подчеркнул, что стал "первым президентом за десятилетия, который не начал никаких новых войн".
Его администрация "восстановила силу" США и "американское лидерство за рубежом", считает Трамп.
"Мы вдохнули новую жизнь в наши союзы (с другими государствами. — Прим. ред.) и сплотили другие страны мира, чтобы выступить против Китая как никогда ранее", — говорится в тексте обращения.
По его мнению, самая большая опасность, с которой сталкиваются Штаты, это потеря уверенности в себе и их "национальном величии".
"Америка — это не скромная страна нерешительных людей, которых надо прятать и защищать от тех, с кем мы не согласны", — добавил Трамп.
Он заявил, что молится за успех новой администрации Джо Байдена
в обеспечении безопасности и процветании страны. При этом он отметил, что его политическое движение находится в начале пути.
"Сейчас, когда я готовлюсь передать власть новой администрации в полдень среды, я хочу, чтобы вы знали, что движение, которое мы начали, — это только начало", — уверен он.
Трамп вновь осудил штурм здания конгресса, который произошел 6 января после митинга, на котором он выступал. Сейчас известно о пяти жертвах.
"Все американцы были в ужасе из-за нападения на наш Капитолий. Политическое насилие — это нападение на все, что мы ценим как американцы. Его никогда нельзя терпеть", — считает он.
После беспорядков палата представителей вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу. Теперь дело перешло на рассмотрение в сенат, который вышел с каникул только сегодня. При этом инаугурация избранного президента США Джо Байдена должна состояться 20 января.