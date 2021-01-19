https://ria.ru/20210119/tramp-1593757812.html

Трамп выступил с прощальным обращением

Трамп выступил с прощальным обращением

Дональд Трамп выступил с прощальным обращением на посту президента, отрывки из его речи распространил Белый дом. РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T23:18

2021-01-19T23:18

2021-01-19T23:58

капитолий

джо байден

в мире

дональд трамп

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/07/1592268283_0:66:3008:1758_1920x0_80_0_0_c67e74bb9198dd8c7073283e1bed72e1.jpg

ВАШИНГТОН, 19 янв — РИА Новости. Дональд Трамп выступил с прощальным обращением на посту президента, отрывки из его речи распространил Белый дом.По словам Трампа, в качестве главы государства он подтвердил "священную идею, что в Америке власти отвечают перед народом".Политик подчеркнул, что стал "первым президентом за десятилетия, который не начал никаких новых войн".Его администрация "восстановила силу" США и "американское лидерство за рубежом", считает Трамп."Мы вдохнули новую жизнь в наши союзы (с другими государствами. — Прим. ред.) и сплотили другие страны мира, чтобы выступить против Китая как никогда ранее", — говорится в тексте обращения.По его мнению, самая большая опасность, с которой сталкиваются Штаты, это потеря уверенности в себе и их "национальном величии"."Америка — это не скромная страна нерешительных людей, которых надо прятать и защищать от тех, с кем мы не согласны", — добавил Трамп.Он заявил, что молится за успех новой администрации Джо Байдена в обеспечении безопасности и процветании страны. При этом он отметил, что его политическое движение находится в начале пути.Трамп вновь осудил штурм здания конгресса, который произошел 6 января после митинга, на котором он выступал. Сейчас известно о пяти жертвах. "Все американцы были в ужасе из-за нападения на наш Капитолий. Политическое насилие — это нападение на все, что мы ценим как американцы. Его никогда нельзя терпеть", — считает он.После беспорядков палата представителей вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу. Теперь дело перешло на рассмотрение в сенат, который вышел с каникул только сегодня. При этом инаугурация избранного президента США Джо Байдена должна состояться 20 января.

https://ria.ru/20210119/prezident-1593555154.html

https://ria.ru/20210119/trump-1593757470.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

капитолий, джо байден, в мире, дональд трамп, сша