https://ria.ru/20210119/telegram-1593648550.html

Эксперт назвал блокировку призывов к насилию в Telegram обычной практикой

Эксперт назвал блокировку призывов к насилию в Telegram обычной практикой

Блокировка мессенджером Telegram публичных призывов к насилию на фоне событий в США - это обычная практика, очищать площадки от неприятного контента входит в... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T12:00

2021-01-19T12:00

2021-01-19T12:00

ано "цифровые платформы"

капитолий

telegram (приложение)

дональд трамп

павел дуров

джо байден

вашингтон (город)

сша

технологии

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости/Прайм. Блокировка мессенджером Telegram публичных призывов к насилию на фоне событий в США - это обычная практика, очищать площадки от неприятного контента входит в задачу модераторов соцсетей, заявил РИА Новости гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.В понедельник основатель мессенджера Павел Дуров сообщил, что модераторы Telegram на прошлой неделе на фоне прошедших в Соединенных Штатах беспорядков заблокировали сотни публичных призывов к насилию. В заявлении Дурова говорится, что в начале января команда модерации Telegram стала получать все больше сообщений о "связанной с США публичной активности" на платформе мессенджера. Команда действовала "решительно, пресекая американские каналы, пропагандирующие насилие"."В соцсетях постоянно регистрируются миллионы спамеров, флудеров, негативных промоутеров и провокаторов. Будь то политические события, религиозные или культурные - всегда нужно следить за качеством сообщества и делать так, чтобы людям не докучали контентом, на который они не подписывались. И это не только противозаконный контент, такой как наркомания, суицид и т. д., но и просто неприятный контент. И задача соцсетей, нейросетей и модераторов - очищать площадку от такого контента", - сказал эксперт.Щельцин отметил, что также в инструментарии большинства соцсетей есть кнопка "пожаловаться", которая помогает алгоритмам находить соответствующий контент.Шестого января сторонники президента США Дональда Трампа штурмовали Капитолий после митинга Трампа в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.

https://ria.ru/20210118/telegram-1593598632.html

https://ria.ru/20210118/telegram-1593550825.html

вашингтон (город)

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ано "цифровые платформы", капитолий, telegram (приложение), дональд трамп, павел дуров, джо байден, вашингтон (город), сша, технологии, в мире