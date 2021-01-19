Эксперт назвал блокировку призывов к насилию в Telegram обычной практикой
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости/Прайм. Блокировка мессенджером Telegram публичных призывов к насилию на фоне событий в США - это обычная практика, очищать площадки от неприятного контента входит в задачу модераторов соцсетей, заявил РИА Новости гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.
В понедельник основатель мессенджера Павел Дуров сообщил, что модераторы Telegram на прошлой неделе на фоне прошедших в Соединенных Штатах беспорядков заблокировали сотни публичных призывов к насилию. В заявлении Дурова говорится, что в начале января команда модерации Telegram стала получать все больше сообщений о "связанной с США публичной активности" на платформе мессенджера. Команда действовала "решительно, пресекая американские каналы, пропагандирующие насилие".
"В соцсетях постоянно регистрируются миллионы спамеров, флудеров, негативных промоутеров и провокаторов. Будь то политические события, религиозные или культурные - всегда нужно следить за качеством сообщества и делать так, чтобы людям не докучали контентом, на который они не подписывались. И это не только противозаконный контент, такой как наркомания, суицид и т. д., но и просто неприятный контент. И задача соцсетей, нейросетей и модераторов - очищать площадку от такого контента", - сказал эксперт.
Щельцин отметил, что также в инструментарии большинства соцсетей есть кнопка "пожаловаться", которая помогает алгоритмам находить соответствующий контент.
Шестого января сторонники президента США Дональда Трампа штурмовали Капитолий после митинга Трампа в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.