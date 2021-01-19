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https://ria.ru/20210119/tailand-1593703395.html
В Таиланде тысячи турфирм приостановили работу из-за финансовых проблем
В Таиланде тысячи турфирм приостановили работу из-за финансовых проблем
Компании Таиланда после года почти полного бездействия из-за пандемии COVID-19 массово отзывают свои лицензии на туристическую деятельность, рассказал газете... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T17:07
2021-01-19T17:07
туризм
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туризм
новости - туризм
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БАНГКОК, 19 янв — РИА Новости. Компании Таиланда после года почти полного бездействия из-за пандемии COVID-19 массово отзывают свои лицензии на туристическую деятельность, рассказал газете Bangkok Post президент Ассоциации агентств путешествий Таиланда Ситтхипхонг Пхыанпхипхоп.Так они надеются частично решить финансовые проблемы за счет возвращения депозитов, переданных государству при получении разрешений.По словам эксперта, только на рынке выездного туризма до 70 процентов фирм полностью прекратили свою деятельность.Газета сообщает, что по официальным данным к настоящему моменту так поступили 2598 компаний-операторов."Сдать лицензию и получить назад депозит, составляющий в случае выездного туризма 200 тысяч таиландских бат (около шести тысяч долларов) — это большой соблазн для туркомпаний малого и среднего размера, потому что с помощью этих денег можно хотя бы отдать часть зарплаты персоналу", — сказал РИА Новости Наттхавут Риенчайсакун, владелец небольшой фирмы выездного туризма.Однако нет необходимости дополнительно драматизировать и так тяжелую ситуацию, считают эксперты. "То, что фирмы отзывают лицензии, не означает, что они перманентно закрываются. Они переводятся в "спящий режим" до лучших времен", — уверен Наттхавут Риенчайсакун.Многим компаниям, особенно крупным, пришлось перевести сотрудников на половинную зарплату или вообще распустить их в длительные неоплачиваемые отпуска с небольшой компенсацией, рассказал он. "Работники на это идут, потому что понимают, что если бизнес восстановится, они смогут вернуться. А пока пытаются найти доход в других сферах, популярных сегодня: приготовление и доставка готовых блюд, товаров из магазинов. Некоторые просто уезжают в деревню к родственникам, чтобы помогать в сельскохозяйственных работах и кормиться от натурального хозяйства", — сказал эксперт."Я уверен, что как только появится возможность снова работать, когда откроют границы, большинство фирм, сдавших свои лицензии в прошлом и в начале этого года, обратятся за ними снова и получат их", — сказал он.
https://ria.ru/20190927/1559095380.html
https://ria.ru/20200901/turisty-1576547289.html
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коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, таиланд

В Таиланде тысячи турфирм приостановили работу из-за финансовых проблем

17:07 19.01.2021
 
CC0 / Александр Андреев / Пляж острова Ко Хе
Пляж острова Ко Хе - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
CC0 / Александр Андреев /
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БАНГКОК, 19 янв — РИА Новости. Компании Таиланда после года почти полного бездействия из-за пандемии COVID-19 массово отзывают свои лицензии на туристическую деятельность, рассказал газете Bangkok Post президент Ассоциации агентств путешествий Таиланда Ситтхипхонг Пхыанпхипхоп.
Так они надеются частично решить финансовые проблемы за счет возвращения депозитов, переданных государству при получении разрешений.
По словам эксперта, только на рынке выездного туризма до 70 процентов фирм полностью прекратили свою деятельность.
Газета сообщает, что по официальным данным к настоящему моменту так поступили 2598 компаний-операторов.
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"Сдать лицензию и получить назад депозит, составляющий в случае выездного туризма 200 тысяч таиландских бат (около шести тысяч долларов) — это большой соблазн для туркомпаний малого и среднего размера, потому что с помощью этих денег можно хотя бы отдать часть зарплаты персоналу", — сказал РИА Новости Наттхавут Риенчайсакун, владелец небольшой фирмы выездного туризма.
Однако нет необходимости дополнительно драматизировать и так тяжелую ситуацию, считают эксперты. "То, что фирмы отзывают лицензии, не означает, что они перманентно закрываются. Они переводятся в "спящий режим" до лучших времен", — уверен Наттхавут Риенчайсакун.
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Многим компаниям, особенно крупным, пришлось перевести сотрудников на половинную зарплату или вообще распустить их в длительные неоплачиваемые отпуска с небольшой компенсацией, рассказал он. "Работники на это идут, потому что понимают, что если бизнес восстановится, они смогут вернуться. А пока пытаются найти доход в других сферах, популярных сегодня: приготовление и доставка готовых блюд, товаров из магазинов. Некоторые просто уезжают в деревню к родственникам, чтобы помогать в сельскохозяйственных работах и кормиться от натурального хозяйства", — сказал эксперт.
"Я уверен, что как только появится возможность снова работать, когда откроют границы, большинство фирм, сдавших свои лицензии в прошлом и в начале этого года, обратятся за ними снова и получат их", — сказал он.
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