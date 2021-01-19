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Суд отказал в УДО бросившему урну в полицию на незаконной акции в Москве
Суд отказал в УДО бросившему урну в полицию на незаконной акции в Москве
Клинцовский городской суд Брянской области отказался выпустить по УДО участника несанкционированной акции в Москве Евгения Коваленко, получившего 3,5 года... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T15:04
2021-01-19T15:04
2021-01-19T15:04
москва
брянская область
происшествия
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Клинцовский городской суд Брянской области отказался выпустить по УДО участника несанкционированной акции в Москве Евгения Коваленко, получившего 3,5 года колонии за бросок мусорного бака в сторону полицейских, сообщил РИА Новости его адвокат Мансур Гильманов."Отказал в удовлетворении", - сказал собеседник агентства.Он выразил удивление этим решением, поскольку прокуратура поддержала ходатайство об условно-досрочном освобождении и потерпевшие тоже были не против.Гильманов добавил, что защита обжалует решение. По его словам, Коваленко осталось отбыть около года.Коваленко обвинялся в двух эпизодах применения насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни и здоровья. По данным следствия, в ходе несанкционированного митинга 27 июля 2019 года он сначала потянул полицейского за бронежилет и толкнул, чтобы помешать задержанию другого участника акции, а позже бросил в сторону сотрудников полиции мусорный бак.Признанный потерпевшим страж закона пояснил в суде, что от удара урны и падения от толчка он испытал "сильную физическую боль в районе поясницы". Виновным себя Коваленко не признал, заявил, что хотел помочь другим митингующим избежать задержания, а урну кинул из-за досады.Мещанский суд столицы приговорил Коваленко к 3,5 годам колонии общего режима, обвинение требовало пяти лет. Впоследствии Мосгорсуд признал решение законным.
https://ria.ru/20200817/1575875447.html
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москва, брянская область, происшествия
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости.
Клинцовский городской суд Брянской области
отказался выпустить по УДО участника несанкционированной акции в Москве
Евгения Коваленко, получившего 3,5 года колонии за бросок мусорного бака в сторону полицейских, сообщил РИА Новости его адвокат Мансур Гильманов.
"Отказал в удовлетворении", - сказал собеседник агентства.
Он выразил удивление этим решением, поскольку прокуратура поддержала ходатайство об условно-досрочном освобождении и потерпевшие тоже были не против.
Гильманов добавил, что защита обжалует решение. По его словам, Коваленко осталось отбыть около года.
Коваленко обвинялся в двух эпизодах применения насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни и здоровья. По данным следствия, в ходе несанкционированного митинга 27 июля 2019 года он сначала потянул полицейского за бронежилет и толкнул, чтобы помешать задержанию другого участника акции, а позже бросил в сторону сотрудников полиции мусорный бак.
Признанный потерпевшим страж закона пояснил в суде, что от удара урны и падения от толчка он испытал "сильную физическую боль в районе поясницы". Виновным себя Коваленко не признал, заявил, что хотел помочь другим митингующим избежать задержания, а урну кинул из-за досады.
Мещанский суд столицы приговорил Коваленко к 3,5 годам колонии общего режима, обвинение требовало пяти лет. Впоследствии Мосгорсуд признал решение законным.