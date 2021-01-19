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Туризм
https://ria.ru/20210119/ssha-1593674885.html
В США меняются правила въезда иностранных граждан
В США меняются правила въезда иностранных граждан
С конца января власти США меняют правила въезда иностранных граждан, сообщает АТОР. РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T14:36
2021-01-19T14:36
туризм
коронавирус covid-19
туризм
визы
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
лос-анджелес
нью-йорк (город)
сша
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. С конца января власти США меняют правила въезда иностранных граждан, сообщает АТОР.С 26 января 2021 года все пассажиры международных авиарейсов, следующих в США, должны при посадке в самолет предъявить справку на английском языке с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не раннее чем за три дня до перелета. Помимо этого, принимается и документ, подтверждающий, что пассажир перенес COVID-19 и выздоровел за 90 дней до путешествия. Если у туриста нет ни одной из этих бумаг, авиакомпания должна отказать ему в перевозке. Новое требование распространяется и на граждан США.Условия въезда иностранцев в страну различаются в зависимости от штата. "Например, по прибытии в Нью-Йорк и Лос-Анджелес нужно провести какое-то время на карантине. Этот факт практически исключает интерес зарубежных гостей к этим городам. В Майями можно прилетать без карантина, поэтому это направление пользуется большей популярностью. У многих россиян есть в Майями недвижимость", — говорит представитель туроператорской компании Галина БольшаковаРоссияне могут посещать США в туристических целях, но главное препятствие сейчас — виза. С момента начала пандемии консульства этой страны не выдают новых разрешений на въезд туристам и не записывают на собеседования, рассказывает представитель крупной туркомпании Георгий Комаровский.Фактически поездка в штаты сейчас доступна в России только тем, у кого еще действуют полученные ранее трехлетние визы. Таких путешественников становится все меньше, и о значительном турпотоке говорить не приходится, резюмируют эксперты.
https://ria.ru/20210117/ulitsy-1593142656.html
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лос-анджелес
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коронавирус covid-19, туризм, визы, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, лос-анджелес, нью-йорк (город), сша

В США меняются правила въезда иностранных граждан

14:36 19.01.2021
 
© AP Photo / Craig Ruttle Международный аэропорт имени Джонна Кеннеди в Нью-Йорке
Международный аэропорт имени Джонна Кеннеди в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© AP Photo / Craig Ruttle
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. С конца января власти США меняют правила въезда иностранных граждан, сообщает АТОР.
С 26 января 2021 года все пассажиры международных авиарейсов, следующих в США, должны при посадке в самолет предъявить справку на английском языке с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не раннее чем за три дня до перелета.
Помимо этого, принимается и документ, подтверждающий, что пассажир перенес COVID-19 и выздоровел за 90 дней до путешествия. Если у туриста нет ни одной из этих бумаг, авиакомпания должна отказать ему в перевозке. Новое требование распространяется и на граждан США.
Условия въезда иностранцев в страну различаются в зависимости от штата. "Например, по прибытии в Нью-Йорк и Лос-Анджелес нужно провести какое-то время на карантине. Этот факт практически исключает интерес зарубежных гостей к этим городам. В Майями можно прилетать без карантина, поэтому это направление пользуется большей популярностью. У многих россиян есть в Майями недвижимость", — говорит представитель туроператорской компании Галина Большакова
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Фактически поездка в штаты сейчас доступна в России только тем, у кого еще действуют полученные ранее трехлетние визы. Таких путешественников становится все меньше, и о значительном турпотоке говорить не приходится, резюмируют эксперты.
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