https://ria.ru/20210119/ssha-1593674885.html

В США меняются правила въезда иностранных граждан

В США меняются правила въезда иностранных граждан

С конца января власти США меняют правила въезда иностранных граждан, сообщает АТОР. РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T14:36

2021-01-19T14:36

2021-01-19T14:36

туризм

коронавирус covid-19

туризм

визы

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

лос-анджелес

нью-йорк (город)

сша

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. С конца января власти США меняют правила въезда иностранных граждан, сообщает АТОР.С 26 января 2021 года все пассажиры международных авиарейсов, следующих в США, должны при посадке в самолет предъявить справку на английском языке с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не раннее чем за три дня до перелета. Помимо этого, принимается и документ, подтверждающий, что пассажир перенес COVID-19 и выздоровел за 90 дней до путешествия. Если у туриста нет ни одной из этих бумаг, авиакомпания должна отказать ему в перевозке. Новое требование распространяется и на граждан США.Условия въезда иностранцев в страну различаются в зависимости от штата. "Например, по прибытии в Нью-Йорк и Лос-Анджелес нужно провести какое-то время на карантине. Этот факт практически исключает интерес зарубежных гостей к этим городам. В Майями можно прилетать без карантина, поэтому это направление пользуется большей популярностью. У многих россиян есть в Майями недвижимость", — говорит представитель туроператорской компании Галина БольшаковаРоссияне могут посещать США в туристических целях, но главное препятствие сейчас — виза. С момента начала пандемии консульства этой страны не выдают новых разрешений на въезд туристам и не записывают на собеседования, рассказывает представитель крупной туркомпании Георгий Комаровский.Фактически поездка в штаты сейчас доступна в России только тем, у кого еще действуют полученные ранее трехлетние визы. Таких путешественников становится все меньше, и о значительном турпотоке говорить не приходится, резюмируют эксперты.

https://ria.ru/20210117/ulitsy-1593142656.html

https://ria.ru/20210119/zaozere-1592993800.html

лос-анджелес

нью-йорк (город)

сша

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, визы, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, лос-анджелес, нью-йорк (город), сша