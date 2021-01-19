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Историк Соколов проиграл иск по фильму о "жертвах русского Наполеона"
Историк Соколов проиграл иск по фильму о "жертвах русского Наполеона"
Петроградский районный суд отказал историку Олегу Соколову в удовлетворении иска о защите чести и достоинства к его бывшей студентке Екатерине Пржигодзкой и ООО РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T15:17
2021-01-19T16:24
анастасия ещенко
олег соколов (доцент спбгу)
убийство девушки доцентом спбгу
санкт-петербургский государственный университет
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв — РИА Новости. Петроградский районный суд отказал историку Олегу Соколову в удовлетворении иска о защите чести и достоинства к его бывшей студентке Екатерине Пржигодзкой и ООО "ГПМ Развлекательное телевидение" из-за фильма "Приглашение на бал. Жертвы русского Наполеона".Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.Соколов просил признать не соответствующими действительности некоторые сведения из документальной ленты на видеоплатформе Premier. Он требовал удалить фильм и взыскать с ответчиков по одной тысяче рублей компенсации морального вреда.Ранее сообщалось, что Соколов также подал иск к Первому каналу с требованием удалить выпуск передачи "Док-ток" с Ксенией Собчак и Пржигодзкой и опровергнуть сведения о пытках и избиении бывшей студентки, якобы совершенных историком в 2008 году. Как пояснил РИА Новости адвокат Соколова Александр Торгашев, рассмотрение этого иска назначено на 10 февраля.На суде по делу об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко Пржигодзкая рассказала, что в ноябре 2008 года, когда они с Соколовым состояли в отношениях, историк привязал ее к стулу, "стал наносить удары", "включил утюг в розетку и стал угрожать убийством", а в какой-то момент начал душить, причем "все это происходило при свечах". Пржигодзкая утверждала, что зафиксировала побои в больнице и подала заявление в полицию, но дело так и не возбудили. Соколов пояснил суду, что бывшая студентка СПбГУ все сильно приукрасила.Октябрьский районный суд Петербурга 25 декабря приговорил Соколова к 12 с половиной годам лишения свободы по обвинению в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия и патронов к нему. Сторона защиты подала апелляцию, в которой просит уменьшить срок.Громкое преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года: Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обрезанного охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром случайный прохожий вытащил историка из реки Мойки, тот не удержал равновесие и соскользнул в воду. Позже в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела.
https://ria.ru/20200930/przhigodzkaya-1578000642.html
https://ria.ru/20201225/reaktsiya-1590962672.html
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анастасия ещенко, олег соколов (доцент спбгу), убийство девушки доцентом спбгу, санкт-петербургский государственный университет, санкт-петербург, происшествия

Историк Соколов проиграл иск по фильму о "жертвах русского Наполеона"

15:17 19.01.2021 (обновлено: 16:24 19.01.2021)
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкИсторик Олег Соколов в зале судебного заседания Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
Историк Олег Соколов в зале судебного заседания Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв — РИА Новости. Петроградский районный суд отказал историку Олегу Соколову в удовлетворении иска о защите чести и достоинства к его бывшей студентке Екатерине Пржигодзкой и ООО "ГПМ Развлекательное телевидение" из-за фильма "Приглашение на бал. Жертвы русского Наполеона".
Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
Бывшая студентка Петербургского университета Екатерина Пржигодзкая во время судебного заседания - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
30 сентября 2020, 14:22
Бывшая студентка СПбГУ рассказала, как историк Соколов избил ее
Соколов просил признать не соответствующими действительности некоторые сведения из документальной ленты на видеоплатформе Premier. Он требовал удалить фильм и взыскать с ответчиков по одной тысяче рублей компенсации морального вреда.
Ранее сообщалось, что Соколов также подал иск к Первому каналу с требованием удалить выпуск передачи "Док-ток" с Ксенией Собчак и Пржигодзкой и опровергнуть сведения о пытках и избиении бывшей студентки, якобы совершенных историком в 2008 году. Как пояснил РИА Новости адвокат Соколова Александр Торгашев, рассмотрение этого иска назначено на 10 февраля.
На суде по делу об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко Пржигодзкая рассказала, что в ноябре 2008 года, когда они с Соколовым состояли в отношениях, историк привязал ее к стулу, "стал наносить удары", "включил утюг в розетку и стал угрожать убийством", а в какой-то момент начал душить, причем "все это происходило при свечах". Пржигодзкая утверждала, что зафиксировала побои в больнице и подала заявление в полицию, но дело так и не возбудили. Соколов пояснил суду, что бывшая студентка СПбГУ все сильно приукрасила.
Олег Соколов слушает приговор в суде - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
25 декабря 2020, 17:09
Реакция Соколова на приговор попала на видео
Октябрьский районный суд Петербурга 25 декабря приговорил Соколова к 12 с половиной годам лишения свободы по обвинению в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия и патронов к нему. Сторона защиты подала апелляцию, в которой просит уменьшить срок.
Громкое преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года: Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обрезанного охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром случайный прохожий вытащил историка из реки Мойки, тот не удержал равновесие и соскользнул в воду. Позже в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела.
Расплата Наполеона: историк Соколов и наказание за расчлененку - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
25 декабря 2020, 18:04Слышали новость?
Расплата Наполеона: историк Соколов и наказание за расчлененку
 
Анастасия ЕщенкоОлег Соколов (доцент СПбГУ)Убийство девушки доцентом СПбГУСанкт-Петербургский государственный университетСанкт-ПетербургПроисшествия
 
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