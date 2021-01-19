https://ria.ru/20210119/snils-1593604088.html

Эксперт рассказал, зачем аферистам понадобился ваш номер СНИЛС

Эксперт рассказал, зачем аферистам понадобился ваш номер СНИЛС

С помощью данных СНИЛС мошенники могут оперировать пенсией граждан. Зная его номер, мошенники могут оформить онлайн-заявление о переводе средств человека в... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T01:16

2021-01-19T01:16

2021-01-19T10:39

россия

мошенничество

павел сигал

общество

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. С помощью данных СНИЛС мошенники могут оперировать пенсией граждан. Зная его номер, мошенники могут оформить онлайн-заявление о переводе средств человека в любой негосударственный пенсионный фонд и получить за это возмещение, рассказал агентству "Прайм" первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал. Предлоги, под которыми мошенники могут пытаться выудить у жертвы номер его СНИЛС, разные. Бывает, что они убеждают ее, что якобы поступили какие-то средства от государства, нужно оформить заявление на выплату или пенсию. Также они пугают, что гражданин может что-то потерять, если не укажет СНИЛС. Они давят на страх или жадность людей — эти эмоции вызвать проще, поясняет он.По его словам, все действия с документами нужно совершать в офисе организации, убедившись, что у нее есть лицензия и попросив документы у сотрудника. Никогда не подписывайте документы, не прочитав их полностью и не получив разъяснения по непонятным пунктам. И не поддавайтесь на словесные провокации — дескать, подписать нужно именно сейчас, иначе потеряете деньги, советует Сигал.

https://ria.ru/20210115/krazha-1593121725.html

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2021

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россия, мошенничество, павел сигал, общество