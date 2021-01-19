Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210119/snils-1593604088.html
Эксперт рассказал, зачем аферистам понадобился ваш номер СНИЛС
Эксперт рассказал, зачем аферистам понадобился ваш номер СНИЛС
С помощью данных СНИЛС мошенники могут оперировать пенсией граждан. Зная его номер, мошенники могут оформить онлайн-заявление о переводе средств человека в... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T01:16
2021-01-19T10:39
россия
мошенничество
павел сигал
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593628601_0:84:2401:1434_1920x0_80_0_0_eedd6007a3a3dd89778a425d8471b087.jpg
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. С помощью данных СНИЛС мошенники могут оперировать пенсией граждан. Зная его номер, мошенники могут оформить онлайн-заявление о переводе средств человека в любой негосударственный пенсионный фонд и получить за это возмещение, рассказал агентству "Прайм" первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал. Предлоги, под которыми мошенники могут пытаться выудить у жертвы номер его СНИЛС, разные. Бывает, что они убеждают ее, что якобы поступили какие-то средства от государства, нужно оформить заявление на выплату или пенсию. Также они пугают, что гражданин может что-то потерять, если не укажет СНИЛС. Они давят на страх или жадность людей — эти эмоции вызвать проще, поясняет он.По его словам, все действия с документами нужно совершать в офисе организации, убедившись, что у нее есть лицензия и попросив документы у сотрудника. Никогда не подписывайте документы, не прочитав их полностью и не получив разъяснения по непонятным пунктам. И не поддавайтесь на словесные провокации — дескать, подписать нужно именно сейчас, иначе потеряете деньги, советует Сигал.
https://ria.ru/20210115/krazha-1593121725.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593628601_188:0:2211:1517_1920x0_80_0_0_c0ad4a8d37738ec197ecf201c5500394.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, мошенничество, павел сигал, общество

Эксперт рассказал, зачем аферистам понадобился ваш номер СНИЛС

01:16 19.01.2021 (обновлено: 10:39 19.01.2021)
 
© РИА НовостиСтраховые свидетельства обязательного пенсионного страхования
Страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. С помощью данных СНИЛС мошенники могут оперировать пенсией граждан. Зная его номер, мошенники могут оформить онлайн-заявление о переводе средств человека в любой негосударственный пенсионный фонд и получить за это возмещение, рассказал агентству "Прайм" первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.

"Таким же способом, узнав номер СНИЛС, обычный нечистоплотный агент НПФ может перевести вашу пенсию в другой фонд и получить агентское вознаграждение от двух до пяти тысяч рублей. Поэтому не нужно сообщать эти данные никому, кем бы он ни представлялся", — отмечает эксперт.

Предлоги, под которыми мошенники могут пытаться выудить у жертвы номер его СНИЛС, разные. Бывает, что они убеждают ее, что якобы поступили какие-то средства от государства, нужно оформить заявление на выплату или пенсию. Также они пугают, что гражданин может что-то потерять, если не укажет СНИЛС. Они давят на страх или жадность людей — эти эмоции вызвать проще, поясняет он.
По его словам, все действия с документами нужно совершать в офисе организации, убедившись, что у нее есть лицензия и попросив документы у сотрудника. Никогда не подписывайте документы, не прочитав их полностью и не получив разъяснения по непонятным пунктам. И не поддавайтесь на словесные провокации — дескать, подписать нужно именно сейчас, иначе потеряете деньги, советует Сигал.
Надпись Вклады на фоне работы менеджеров в банке - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
15 января, 03:19
Специалист назвал способы кражи банковского вклада
 
РоссияМошенничествоПавел СигалОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:32Эксперты считают, что Австралия не будет принимать туристов в 2021 году
15:20Nord Stream 2 AG рассказала о реакции партнеров на угрозу санкций США
15:19Назван простой способ быстрее заснуть
15:19В Башкирии рассказали о проекте антиковидного паспорта
15:18В Петербурге посетитель детской поликлиники напал на врача
15:17Историк Соколов проиграл иск по фильму о "жертвах русского Наполеона"
15:17Зюганов увидел у Навального лишь попытки организации "майдана" в России
15:11В ОБСЕ оценили возможность диалога власти и оппозиции в Белоруссии
15:09Жириновский считает, что мог бы стать президентом Украины
15:08Жириновский потребовал от Навального подтверждающие его диагноз документы
15:04Суд отказал в УДО бросившему урну в полицию на незаконной акции в Москве
15:01Диетолог рассказал, что надо есть перед вакцинацией от COVID-19
15:00Рэпер Дрейк побил мировой рекорд по числу прослушиваний на Spotify
14:56В Центре Гамалеи оценили опасность нового очага коронавируса в Китае
14:56В Ирландии выявили более 80 побочных эффектов от вакцины Pfizer
14:56Эксперт оценила влияние вакцинации от COVID-19 на репродуктивную систему
14:55Раскрыты обстоятельства смерти ведущего программы "Время" Выхухолева
14:54Глава КС Украины официально стал подозреваемым в подкупе свидетеля
14:51Pfizer задерживает поставки вакцины от COVID-19 в Италию
14:51Путин окунулся в проруби на Крещение
Лента новостейМолния