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Утерян СНИЛС: как быстро восстановить документ — пошаговая инструкция

Как восстановить СНИЛС при утере: что делать если потерял

Утерян СНИЛС: как быстро восстановить документ — пошаговая инструкция

Необходимость восстановления СНИЛС возникает в ряде ситуаций: например, если он потерян или изменилась фамилия. Как и где заменить документ, можно ли это... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T21:28

2022-01-24T21:28

2022-01-24T21:28

общество

пенсионный фонд рф

россия

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Необходимость восстановления СНИЛС возникает в ряде ситуаций: например, если он потерян или изменилась фамилия. Как и где заменить документ, можно ли это сделать через МФЦ, что для этого нужно - в материале РИА Новости.Как восстановить СНИЛССНИЛС расшифровывается как "страховой номер индивидуального лицевого счета", состоящий из 11 цифр. Номер СНИЛС присваивается гражданину только один раз – при подаче заявления на регистрацию в пенсионный фонд. Если документ утерян, новый номер присвоен не будет. Его восстановят по информации, хранящейся в базе пенсионного фонда.Отметим, что зелёная пластиковая карточка, на которой указан номер СНИЛС, не выдается с 1 апреля 2019 года. Вместо нее предоставляется документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального учета, — уведомление по форме АДИ-РЕГ. В ней зафиксированы все данные: ФИО, дата и место рождения, пол и номер СНИЛС."В случае утери документа для его восстановления можно обратиться в отдел кадров с заявлением о выдаче бумаги, подтверждающей регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета. Это новый формат СНИЛС, пришедший на смену привычным зелёным карточкам (Федеральный закон от 01.04.2019 № 48-ФЗ), - комментирует Алим Батов, заместитель генерального директора ООО "Ростовец". - Также можно обратиться в любой территориальный орган Пенсионного фонда России (ПФР) с соответствующим заявлением".Через пенсионный фондНеобязательно лично являться в отделение Пенсионного фонда по месту жительства, можно запросить уведомление в личном кабинете на сайте ведомства. Чтобы получить доступ к аккаунту, необходимо войти в систему под своей учетной записью на портале “Госуслуги”.Как сообщил Виктор Демянчук, генеральный директор “Волгоградской областной коллегии адвокатов № 1”, после входа в личный кабинет необходимо подать заявление на выдачу дубликата страхового свидетельства. Результат придёт в виде pdf-файла. Он имеет силу как в электронном виде, так и в распечатанном. Его можно предъявить при оформлении пособий или трудоустройстве.Через МФЦПодать заявление о восстановлении СНИЛС можно в МФЦ. Для этого необходим только паспорт. Обратиться за этой услугой гражданин может как для себя, так и для ребенка в возрасте до 14 лет.Через работодателяВариант восстановления СНИЛС через работодателя значительно проще для сотрудника. Закон обязывает руководителей организаций выдавать СНИЛС. Работник не может официально трудиться без этого документа: он должен быть либо предоставлен при приеме на работу, либо оформлен в первый месяц. Для восстановления необходимо обратиться в отдел кадров с заявлением о выдаче уведомления.Срок восстановленияДлительность оформления СНИЛС может быть разной, обычно процесс занимает около двух недель. Максимальный срок, отведенный по закону, составляет три недели, чтобы не позднее чем через месяц сотрудник получил документ.Меняется ли номер при заменеТак как номер дается всего один раз, при первой подаче заявления на регистрацию, при восстановлении он не меняется. Пенсионная карта просто перевыпускается. 11-значный код СНИЛС хранится в базе Пенсионного фонда.Как узнать номер потерянного СНИЛСУзнать номер СНИЛС через интернет может только владелец документа, у которого есть подтвержденный аккаунт на сайте "Госуслуги". То есть посторонний человек никак не сможет это сделать. Номер можно узнать в личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного фонда или в мобильном приложении "Электронные сервисы Пенсионного фонда".Как восстановить СНИЛС ребенкуЗарегистрировать детей в системе Пенсионного фонда можно сразу после оформления свидетельства о рождении на основании сведений, поступивших из Единого государственного реестра ЗАГС, согласно Федеральному закону от 01.04.19 № 48-ФЗ. Восстановление СНИЛС ребенка аналогично процедуре для взрослого. В результате он получает документ нового образца в формате АДИ-РЕГ. Подать заявление на восстановление могут родители или другие законные представители, если ребенку не исполнилось 14 лет. Для этого необходим паспорт родителя и свидетельство о рождении детей. Присутствие самого ребенка для этой процедуре не обязательно. В возрасте старше 14 лет подросток может самостоятельно связаться с пенсионным фондом, очно или онлайн, в приложении. Для этого нужен только паспорт.Замена СНИЛС при смене фамилииЕсли гражданин изменил свою фамилию, необходимо сообщить об этом в пенсионный фонд. Это можно сделать лично, онлайн или через работодателя. Пенсионный фонд изменит данные в системе. Пластиковую карту сменивший фамилию не получает, он может только запросить уведомление АДИ-РЕГ, как и в случае с обычным восстановлением СНИЛС. Для уведомления Пенсионного фонда о смене фамилии понадобится: заявление, паспорт и документ, на основании которого были произведены изменения (например, свидетельство о браке).

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, пенсионный фонд рф, россия