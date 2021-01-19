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Ученые определили степень заразности южноафриканского штамма COVID-19
Ученые определили степень заразности южноафриканского штамма COVID-19
Появившийся в ЮАР штамм коронавируса оказался более заразным, сообщает Reuters со ссылкой на главного эпидемиолога страны Салима Абдулу Карима. РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T09:57
2021-01-19T09:57
2021-01-19T11:56
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
юар
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Появившийся в ЮАР штамм коронавируса оказался более заразным, сообщает Reuters со ссылкой на главного эпидемиолога страны Салима Абдулу Карима.По его словам, исследования доказали, что новый вариант, получивший название 501.V2, легче проникает в клетки человека и прочнее закрепляется в них. Он отметил, что в результате заразность штамма повышается примерно на 50 процентов по сравнению с предыдущими мутациями.Также в результате исследований с использованием антител выздоровевших пациентов выяснилось, что антитела к предыдущим версиям коронавируса менее эффективны в отношении 501.V2. При этом Карим подчеркнул, что доказательств более серьезной патогенности штамма пока нет.Вариант 501.V2 был идентифицирован южноафриканскими учеными в конце прошлого года. Он считается основной причиной возникновения в стране второй волны эпидемии COVID-19, которая достигла нового суточного пика, превысив 21 тысячу случаев в начале января.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, юар
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости.
Появившийся в ЮАР
штамм коронавируса оказался более заразным, сообщает Reuters
со ссылкой на главного эпидемиолога страны Салима Абдулу Карима.
По его словам, исследования доказали, что новый вариант, получивший название 501.V2, легче проникает в клетки человека и прочнее закрепляется в них. Он отметил, что в результате заразность штамма повышается примерно на 50 процентов по сравнению с предыдущими мутациями.
Также в результате исследований с использованием антител выздоровевших пациентов выяснилось, что антитела к предыдущим версиям коронавируса менее эффективны в отношении 501.V2. При этом Карим подчеркнул, что доказательств более серьезной патогенности штамма пока нет.
Вариант 501.V2 был идентифицирован южноафриканскими учеными в конце прошлого года. Он считается основной причиной возникновения в стране второй волны эпидемии COVID-19, которая достигла нового суточного пика, превысив 21 тысячу случаев в начале января.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.