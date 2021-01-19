https://ria.ru/20210119/sergiy-1593716325.html

В РПЦ надеются на покаяние бывшего схимонаха Сергия

В РПЦ надеются на покаяние бывшего схимонаха Сергия

В Русской православной церкви надеются на покаяние и исправление бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова), заявил в интервью РИА Новости глава синодального... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T17:40

2021-01-19T17:40

2021-01-19T17:40

религия и мировоззрение

бывший схимонах сергий (николай романов)

новости - религия и мировоззрение

владимир легойда

матросская тишина

русская православная церковь

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. В Русской православной церкви надеются на покаяние и исправление бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова), заявил в интервью РИА Новости глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.На просьбу дать оценку объявленной им в заключении голодовки, глава синодального отдела заметил, что ему "сложно это комментировать". "Насколько мне известно, сейчас он голодовку прекратил, в ухудшении состояния его здоровья никто не заинтересован", - сказал Легойда.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Впоследствии церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и выступать публично в нарушение запрета правящего архиерея, в связи с чем в сентябре был отлучен от Церкви. По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" - на 18 тысяч рублей. Оба решения суда Сергий обжаловал, но суд апелляции отклонил.Позже СК РФ заявил о возбуждении еще одного уголовного дела по этим событиям - об истязании детей на территории монастыря и халатности местных органов профилактики. По данным ведомства, у Сергия уже есть судимость за убийство и разбойное нападение.Романова задержали в конце декабря в Среднеуральском женском монастыре и после допроса доставили из Екатеринбурга в Москву. По обвинению по статьям о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве Басманный суд арестовал его на два месяца.Сергий отказался в СИЗО от еды и воды, потому что решил поститься, при этом он заявлял, что голодовкой это не считает. Его адвокат Светлана Герасимова 15 января сообщила РИА Новости, что ее подзащитный, которого перевели из СИЗО-7 в "Матросскую тишину", "уже вкушает воду".Читайте полный текст интервью с Владимиром Легойдой >>

https://ria.ru/20201229/poklonskaya-1591422328.html

https://ria.ru/20201229/romanov-1591384027.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бывший схимонах сергий (николай романов), новости - религия и мировоззрение, владимир легойда, матросская тишина, русская православная церковь