Путин принял участие в крещенских купаниях
Президент России по традиции принял участие в крещенских купаниях. Владимир Путин зашел в прорубь, перекрестился и, как принято, трижды окунулся в воду.
Президент России по традиции принял участие в крещенских купаниях. Владимир Путин зашел в прорубь, перекрестился и, как принято, трижды окунулся в воду.
Крещенские купания очень популярна в России.
Многие относятся к погружению в прорубь не как к религиозному обряду, а как к преодолению себя.
Многие относятся к погружению в прорубь не как к религиозному обряду, а как к преодолению себя.
Кто-то верит в целебную силу процедуры, кто-то окунается в ледяную воду за компанию.
Кто-то верит в целебную силу процедуры, кто-то окунается в ледяную воду за компанию.
В этом году из-за коронавируса формат празднования пришлось изменить.
В этом году из-за коронавируса формат празднования пришлось изменить.
В одних областях сократили число оборудованных иорданей, а в других и вовсе запретили купания.
В одних областях сократили число оборудованных иорданей, а в других и вовсе запретили купания.
Кроме того, во многих российских регионах держатся аномальные морозы
Кроме того, во многих российских регионах держатся аномальные морозы
Тем, кто все же решился окунуться в прорубь, нужно следовать некоторым правилам.
Тем, кто все же решился окунуться в прорубь, нужно следовать некоторым правилам.
Перед купаниями спасатели советуют разогреться, сделав разминку или пробежку.
Перед купаниями спасатели советуют разогреться, сделав разминку или пробежку.
К проруби лучше подходить в удобной и нескользкой обуви.
К проруби лучше подходить в удобной и нескользкой обуви.
При входе в воду нужно стараться быстро достигнуть нужной глубины, но не плавать.
При входе в воду нужно стараться быстро достигнуть нужной глубины, но не плавать.
Не стоит находиться в проруби больше минуты.
Нельзя забывать, что резкое охлаждение — это стресс для организма.
Окунаться в прорубь лучше по шею, не намочив голову. Это поможет избежать сужения сосудов мозга.
Окунаться в прорубь лучше по шею, не намочив голову. Это поможет избежать сужения сосудов мозга.
Даже полностью здоровым людям к крещенским купаниям нужно готовиться заранее и закаляться.
Даже полностью здоровым людям к крещенским купаниям нужно готовиться заранее и закаляться.
После купаний надо растереться полотенцем, тепло одеться и выпить горячего чаю.
После купаний надо растереться полотенцем, тепло одеться и выпить горячего чаю.
Салют в честь празднования Крещения Господня в Покровской Свято-Введенской Островной женской пустыни во Владимирской области.
Салют в честь празднования Крещения Господня в Покровской Свято-Введенской Островной женской пустыни во Владимирской области.
Президент России по традиции принял участие в крещенских купаниях. Владимир Путин зашел в прорубь, перекрестился и, как принято, трижды окунулся в воду.
Крещенские купания очень популярна в России.
Многие относятся к погружению в прорубь не как к религиозному обряду, а как к преодолению себя.
Кто-то верит в целебную силу процедуры, кто-то окунается в ледяную воду за компанию.
В этом году из-за коронавируса формат празднования пришлось изменить.
В одних областях сократили число оборудованных иорданей, а в других и вовсе запретили купания.
Кроме того, во многих российских регионах держатся аномальные морозы
Тем, кто все же решился окунуться в прорубь, нужно следовать некоторым правилам.
Перед купаниями спасатели советуют разогреться, сделав разминку или пробежку.
К проруби лучше подходить в удобной и нескользкой обуви.
При входе в воду нужно стараться быстро достигнуть нужной глубины, но не плавать.
Не стоит находиться в проруби больше минуты.
Нельзя забывать, что резкое охлаждение — это стресс для организма.
Окунаться в прорубь лучше по шею, не намочив голову. Это поможет избежать сужения сосудов мозга.
Даже полностью здоровым людям к крещенским купаниям нужно готовиться заранее и закаляться.
После купаний надо растереться полотенцем, тепло одеться и выпить горячего чаю.
Салют в честь празднования Крещения Господня в Покровской Свято-Введенской Островной женской пустыни во Владимирской области.