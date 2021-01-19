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Путин принял участие в крещенских купаниях
Путин принял участие в крещенских купаниях
Президент РФ Владимир Путин и в этом году участвовал в крещенских купаниях, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T13:33
2021-01-19T15:10
крещение господне
дмитрий песков
владимир путин
общество
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и в этом году участвовал в крещенских купаниях, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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крещение господне, дмитрий песков, владимир путин, общество

Путин принял участие в крещенских купаниях

13:33 19.01.2021 (обновлено: 15:10 19.01.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в крещенских купаниях
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в крещенских купаниях - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и в этом году участвовал в крещенских купаниях, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Меня многие спрашивали, принимал ли участие Путин в крещенских купаниях. Вы знаете, что традиционно он это делает, это его традиция. Традициям он не изменяет", - сказал Песков журналистам.
Крещенские купания в России
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Президент России по традиции принял участие в крещенских купаниях. Владимир Путин зашел в прорубь, перекрестился и, как принято, трижды окунулся в воду.

Президент РФ Владимир Путин принимает участие в крещенских купаниях
1 из 19

Президент России по традиции принял участие в крещенских купаниях. Владимир Путин зашел в прорубь, перекрестился и, как принято, трижды окунулся в воду.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Крещенские купания очень популярна в России.

Верующие во время крещенского купания в проруби на реке Обь в черте Новосибирска
2 из 19

Крещенские купания очень популярна в России.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев

Многие относятся к погружению в прорубь не как к религиозному обряду, а как к преодолению себя.

Верующие во время крещенского купания в проруби на реке Обь в черте Новосибирска
3 из 19

Многие относятся к погружению в прорубь не как к религиозному обряду, а как к преодолению себя.

© РИА Новости / Александр Кряжев
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Кто-то верит в целебную силу процедуры, кто-то окунается в ледяную воду за компанию.

Верующие во время крещенского купания в проруби на реке Обь в черте Новосибирска
4 из 19

Кто-то верит в целебную силу процедуры, кто-то окунается в ледяную воду за компанию.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

В этом году из-за коронавируса формат празднования пришлось изменить.

Девушка во время крещенского купания в проруби на реке Обь в черте Новосибирска
5 из 19

В этом году из-за коронавируса формат празднования пришлось изменить.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Бедняков

Судьбу крещенских празднований решали в регионах.

Священнослужители во время освящения иордани в Введенском озере возле Покровской Свято-Введенской Островной женской пустыни во Владимирской области
6 из 19

Судьбу крещенских празднований решали в регионах.

© РИА Новости / Павел Бедняков
© РИА Новости / Павел Бедняков

В одних областях сократили число оборудованных иорданей, а в других и вовсе запретили купания.

Мужчина окунается в купель во время крещенских купаний в Введенском озере возле Покровской Свято-Введенской Островной женской пустыни во Владимирской области
7 из 19

В одних областях сократили число оборудованных иорданей, а в других и вовсе запретили купания.

© РИА Новости / Павел Бедняков
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Кроме того, во многих российских регионах держатся аномальные морозы

Освящение иордани в Введенском озере возле Покровской Свято-Введенской Островной женской пустыни во Владимирской области
8 из 19

Кроме того, во многих российских регионах держатся аномальные морозы

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Купаться в таких условиях небезопасно.

Десантник во время крещенских купаний в купели на территории парка Патриот
9 из 19

Купаться в таких условиях небезопасно.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Антон Денисов

Тем, кто все же решился окунуться в прорубь, нужно следовать некоторым правилам.

Верующие во время крещенских купаний в реке Истре возле Свято-Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря в Подмосковье
10 из 19

Тем, кто все же решился окунуться в прорубь, нужно следовать некоторым правилам.

© РИА Новости / Антон Денисов
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Перед купаниями спасатели советуют разогреться, сделав разминку или пробежку.

Настоятель, отец Михаил Францев во время крещенских купаний в купели полкового храма иконы Божией матери Нечаянная радость 7-й десантно-штурмовой дивизии в Новороссийске
11 из 19

Перед купаниями спасатели советуют разогреться, сделав разминку или пробежку.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

К проруби лучше подходить в удобной и нескользкой обуви.

Мужчина окунается в купель во время крещенских купаний в Раифском озере у Раифского Богородицкого мужского монастыря в Зеленодольском районе Татарстана
12 из 19

К проруби лучше подходить в удобной и нескользкой обуви.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид

При входе в воду нужно стараться быстро достигнуть нужной глубины, но не плавать.

Девушка окунается в купель во время крещенских купаний в Раифском озере у Раифского Богородицкого мужского монастыря в Зеленодольском районе Татарстана
13 из 19

При входе в воду нужно стараться быстро достигнуть нужной глубины, но не плавать.

© РИА Новости / Максим Богодвид
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Не стоит находиться в проруби больше минуты.

Люди окунаются в купель во время крещенских купаний в Спортивной гавани во Владивостоке
14 из 19

Не стоит находиться в проруби больше минуты.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков

Нельзя забывать, что резкое охлаждение — это стресс для организма.

Мужчина окунается в купель во время крещенских купаний во Владивостоке
15 из 19

Нельзя забывать, что резкое охлаждение — это стресс для организма.

© РИА Новости / Виталий Аньков
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Окунаться в прорубь лучше по шею, не намочив голову. Это поможет избежать сужения сосудов мозга.

 Мужчина во время крещенских купаний на Верх-Исетском пруду в Екатеринбурге
16 из 19

Окунаться в прорубь лучше по шею, не намочив голову. Это поможет избежать сужения сосудов мозга.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Макс Ветров

Даже полностью здоровым людям к крещенским купаниям нужно готовиться заранее и закаляться.

Мужчина окунается в купель во время крещенских купаний в Симферополе, Россия
17 из 19

Даже полностью здоровым людям к крещенским купаниям нужно готовиться заранее и закаляться.

© РИА Новости / Макс Ветров
© РИА Новости / Илья Наймушин

После купаний надо растереться полотенцем, тепло одеться и выпить горячего чаю.

Женщина во время крещенского купания в иордани на реке Енисей возле частной плавдачи в Красноярском крае
18 из 19

После купаний надо растереться полотенцем, тепло одеться и выпить горячего чаю.

© РИА Новости / Илья Наймушин
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Салют в честь празднования Крещения Господня в Покровской Свято-Введенской Островной женской пустыни во Владимирской области.

Салют в честь празднования Крещения Господня в Покровской Свято-Введенской Островной женской пустыни на острове посреди Введенского озера во Владимирской области
19 из 19

Салют в честь празднования Крещения Господня в Покровской Свято-Введенской Островной женской пустыни во Владимирской области.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
1 из 19

Президент России по традиции принял участие в крещенских купаниях. Владимир Путин зашел в прорубь, перекрестился и, как принято, трижды окунулся в воду.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
2 из 19

Крещенские купания очень популярна в России.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
3 из 19

Многие относятся к погружению в прорубь не как к религиозному обряду, а как к преодолению себя.

© РИА Новости / Александр Кряжев
4 из 19

Кто-то верит в целебную силу процедуры, кто-то окунается в ледяную воду за компанию.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
5 из 19

В этом году из-за коронавируса формат празднования пришлось изменить.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
6 из 19

Судьбу крещенских празднований решали в регионах.

© РИА Новости / Павел Бедняков
7 из 19

В одних областях сократили число оборудованных иорданей, а в других и вовсе запретили купания.

© РИА Новости / Павел Бедняков
8 из 19

Кроме того, во многих российских регионах держатся аномальные морозы

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
9 из 19

Купаться в таких условиях небезопасно.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
10 из 19

Тем, кто все же решился окунуться в прорубь, нужно следовать некоторым правилам.

© РИА Новости / Антон Денисов
11 из 19

Перед купаниями спасатели советуют разогреться, сделав разминку или пробежку.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
12 из 19

К проруби лучше подходить в удобной и нескользкой обуви.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
13 из 19

При входе в воду нужно стараться быстро достигнуть нужной глубины, но не плавать.

© РИА Новости / Максим Богодвид
14 из 19

Не стоит находиться в проруби больше минуты.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
15 из 19

Нельзя забывать, что резкое охлаждение — это стресс для организма.

© РИА Новости / Виталий Аньков
16 из 19

Окунаться в прорубь лучше по шею, не намочив голову. Это поможет избежать сужения сосудов мозга.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
17 из 19

Даже полностью здоровым людям к крещенским купаниям нужно готовиться заранее и закаляться.

© РИА Новости / Макс Ветров
18 из 19

После купаний надо растереться полотенцем, тепло одеться и выпить горячего чаю.

© РИА Новости / Илья Наймушин
19 из 19

Салют в честь празднования Крещения Господня в Покровской Свято-Введенской Островной женской пустыни во Владимирской области.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
 
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