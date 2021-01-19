https://ria.ru/20210119/kreschenie-1593647765.html

Крещенские купания в России

Крещенские купания в России

В России встретили один из самых древних христианских праздников — день Крещения Господня, который сопровождается массовыми купаниями в прорубях. Погружение в... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T12:50

2021-01-19T12:50

2021-01-19T14:03

россия

крещение господне

крещенские купания

фото

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В России встретили один из самых древних христианских праздников — день Крещения Господня, который сопровождается массовыми купаниями в прорубях. Погружение в ледяную воду — в фотоленте Ria.ru.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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