Володин рассказал о привившихся от коронавируса депутатах Госдумы
12:25 19.01.2021 (обновлено: 12:30 19.01.2021)
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на заключительном пленарном заседании осенней сессии Государственной Думы РФ
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов, лидеры КПРФ и ЛДПР Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский сделали прививки от коронавируса, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.
"Мы, ваши товарищи, я смотрю и направо, и налево, в подавляющем большинстве прививки сделали. Насколько я знаю, Геннадий Андреевич (Зюганов - ред.) сделал, Сергей Иванович Неверов (сделал – ред.). Первым сделал прививку Владимир Вольфович Жириновский. Сергей Михайлович (Миронов - ред.) переболел", - рассказал Володин на пленарном заседании Госдумы.
Он заявил, что пока "размышляет" и "стойко держится" вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Однако, как уточнил спикер Госдумы, Толстого ждет поездка в Европу на зимнюю сессию ПАСЕ в Страсбург, где ситуация намного тяжелее.
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