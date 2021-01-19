https://ria.ru/20210119/privivka-1593652719.html

Володин рассказал о привившихся от коронавируса депутатах Госдумы

Володин рассказал о привившихся от коронавируса депутатах Госдумы

Глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов, лидеры КПРФ и ЛДПР Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский сделали прививки от коронавируса, сообщил спикер ГД... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T12:25

2021-01-19T12:25

2021-01-19T12:30

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

петр толстой

вячеслав володин

сергей неверов

геннадий зюганов

владимир жириновский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590702181_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_00fb7103fd7118b1f9eb1631f4dce22e.jpg

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов, лидеры КПРФ и ЛДПР Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский сделали прививки от коронавируса, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.Он заявил, что пока "размышляет" и "стойко держится" вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Однако, как уточнил спикер Госдумы, Толстого ждет поездка в Европу на зимнюю сессию ПАСЕ в Страсбург, где ситуация намного тяжелее.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210119/koronavirus-1593604795.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, петр толстой, вячеслав володин, сергей неверов, геннадий зюганов, владимир жириновский