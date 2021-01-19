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Володин рассказал о привившихся от коронавируса депутатах Госдумы
Володин рассказал о привившихся от коронавируса депутатах Госдумы
Глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов, лидеры КПРФ и ЛДПР Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский сделали прививки от коронавируса, сообщил спикер ГД... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T12:25
2021-01-19T12:30
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
петр толстой
вячеслав володин
сергей неверов
геннадий зюганов
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов, лидеры КПРФ и ЛДПР Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский сделали прививки от коронавируса, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.Он заявил, что пока "размышляет" и "стойко держится" вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Однако, как уточнил спикер Госдумы, Толстого ждет поездка в Европу на зимнюю сессию ПАСЕ в Страсбург, где ситуация намного тяжелее.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, петр толстой, вячеслав володин, сергей неверов, геннадий зюганов, владимир жириновский

Володин рассказал о привившихся от коронавируса депутатах Госдумы

12:25 19.01.2021 (обновлено: 12:30 19.01.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на заключительном пленарном заседании осенней сессии Государственной Думы РФ
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на заключительном пленарном заседании осенней сессии Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов, лидеры КПРФ и ЛДПР Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский сделали прививки от коронавируса, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.
"Мы, ваши товарищи, я смотрю и направо, и налево, в подавляющем большинстве прививки сделали. Насколько я знаю, Геннадий Андреевич (Зюганов - ред.) сделал, Сергей Иванович Неверов (сделал – ред.). Первым сделал прививку Владимир Вольфович Жириновский. Сергей Михайлович (Миронов - ред.) переболел", - рассказал Володин на пленарном заседании Госдумы.
Он заявил, что пока "размышляет" и "стойко держится" вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Однако, как уточнил спикер Госдумы, Толстого ждет поездка в Европу на зимнюю сессию ПАСЕ в Страсбург, где ситуация намного тяжелее.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медицинский работник ковид-госпиталя - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
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