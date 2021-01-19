https://ria.ru/20210119/prigovor-1593737501.html
Жителя Москвы приговорили к четырем годам колонии за истязания пасынка
Жителя Москвы приговорили к четырем годам колонии за истязания пасынка
Суд в Москве приговорил к четырем годам колонии местного жителя за систематические истязания пасынка, сообщает пресс-службы столичной прокуратуры. РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T19:42
2021-01-19T19:42
2021-01-19T19:42
москва
происшествия
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Суд в Москве приговорил к четырем годам колонии местного жителя за систематические истязания пасынка, сообщает пресс-службы столичной прокуратуры."Сегодня Симоновский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 39-летнего жителя столицы Мурата Шханукова. Он осужден за совершение преступления... истязание, то есть причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и иными насильственными действиями", - говорится в сообщении.По данным прокуратуры, Шхануков жил с женой и ее детьми от предыдущих браков – мальчиком 2014 года рождения и девочками 2012 и 2010 годов рождения - в арендуемой им квартире на 3-м Автозаводском проезде.С 23 по 28 января 2020 года мужчина для "пресечения непослушания" пятилетнего мальчика и из-за "возникшей к нему ненависти" систематически бил ребенка, лишал еды и питья, принуждал к выполнению "физических упражнений с запредельными нагрузками", сообщили в ведомстве. Кроме того, по данным прокуратуры, в один из дней Шхануков с силой бросил в мальчика подушку, ребенок упал и ударился о стену, после чего мужчина избил его."За отказ несовершеннолетнего доедать пищу Шхануков, выкинув остатки в мусорное ведро, схватил мальчика и поместил его голову в мусорное ведро, при этом ударил его лицом об ободок ведра, причинив кровоподтек нижней губы и рану в области альвеолярного отростка верхней челюсти. После этого он заставил малолетнего употребить в пищу выброшенные им продукты питания из мусорного ведра. Все свои преступные действия по отношению к малолетнему Шхануков сопровождал оскорблениями", - поясняется в сообщении.Суд приговорил Шханукова к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
https://ria.ru/20201228/prigovor-1591213753.html
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москва, происшествия
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости.
Суд в Москве
приговорил к четырем годам колонии местного жителя за систематические истязания пасынка, сообщает пресс-службы столичной прокуратуры.
"Сегодня Симоновский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 39-летнего жителя столицы Мурата Шханукова. Он осужден за совершение преступления... истязание, то есть причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и иными насильственными действиями", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, Шхануков жил с женой и ее детьми от предыдущих браков – мальчиком 2014 года рождения и девочками 2012 и 2010 годов рождения - в арендуемой им квартире на 3-м Автозаводском проезде.
С 23 по 28 января 2020 года мужчина для "пресечения непослушания" пятилетнего мальчика и из-за "возникшей к нему ненависти" систематически бил ребенка, лишал еды и питья, принуждал к выполнению "физических упражнений с запредельными нагрузками", сообщили в ведомстве. Кроме того, по данным прокуратуры, в один из дней Шхануков с силой бросил в мальчика подушку, ребенок упал и ударился о стену, после чего мужчина избил его.
"За отказ несовершеннолетнего доедать пищу Шхануков, выкинув остатки в мусорное ведро, схватил мальчика и поместил его голову в мусорное ведро, при этом ударил его лицом об ободок ведра, причинив кровоподтек нижней губы и рану в области альвеолярного отростка верхней челюсти. После этого он заставил малолетнего употребить в пищу выброшенные им продукты питания из мусорного ведра. Все свои преступные действия по отношению к малолетнему Шхануков сопровождал оскорблениями", - поясняется в сообщении.
Суд приговорил Шханукова к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.