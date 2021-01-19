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Стало известно, сколько россиян получили премию по итогам прошлого года
Стало известно, сколько россиян получили премию по итогам прошлого года
Премии по итогам прошлого года выдали только 15% россиян, при этом большей части везунчиков заплатили менее 30 тысяч рублей, говорится в исследовании сервиса... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T07:28
2021-01-19T07:28
работа.ру
россия
москва
общество
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Премии по итогам прошлого года выдали только 15% россиян, при этом большей части везунчиков заплатили менее 30 тысяч рублей, говорится в исследовании сервиса Работа.ру, имеющемся в распоряжении РИА Новости.Среди тех, кто не получил новогоднюю премию, каждый десятый опрошенный рассчитывает на материальное поощрение от работодателя в течение ближайшего полугодия.57% респондентов отметили, что получили премию размером до 10 тысяч рублей. 15% опрошенных выплатили до 20 тысяч рублей, 8% указали размер премии до 30 тысяч рублей, а каждый пятый житель России получил более 30 тысяч рублей в качестве поощрения за работу.
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работа.ру, россия, москва, общество

Стало известно, сколько россиян получили премию по итогам прошлого года

07:28 19.01.2021
 
© Depositphotos / FascinadoraРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© Depositphotos / Fascinadora
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Премии по итогам прошлого года выдали только 15% россиян, при этом большей части везунчиков заплатили менее 30 тысяч рублей, говорится в исследовании сервиса Работа.ру, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
"Лишь 15% опрошенных отметили, что уже получили премию по итогам предыдущего года. При этом, по результатам исследования в декабре 2020 года, получить новогоднюю премию рассчитывали 37% жителей России", - говорится в отчете по итогам собеседования более 3,5 тысячи человек в январе.
Среди тех, кто не получил новогоднюю премию, каждый десятый опрошенный рассчитывает на материальное поощрение от работодателя в течение ближайшего полугодия.
57% респондентов отметили, что получили премию размером до 10 тысяч рублей. 15% опрошенных выплатили до 20 тысяч рублей, 8% указали размер премии до 30 тысяч рублей, а каждый пятый житель России получил более 30 тысяч рублей в качестве поощрения за работу.
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